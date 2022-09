V ponedeljek se je osmi krog 1. SNL končal z remijem Radomelj in Brava (1:1). Vodilna Olimpija je v nedeljo po zaostanku z 0:2 priredila preobrat in Domžale premagala s 3:2. Maribor je remiziral s Taborom (2:2). Gorica in Mura sta se v petek razšli brez golov, Celje je v gosteh prekrižalo načrte Kopru in se utrdilo na tretjem mestu.

Bravo je vodil, Radomlje so ob koncu tekme prišle do točke z izidom 1:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Domžalah so Radomljani in Bravaši v prvem polčasu zapravili vse svoje priložnosti, v drugem pa smo vendarle videli dva gola. Nogometaši iz prestolnice so že prvo obetavno akcijo kronali z golom. Po moštveni akciji in lucidnih podajah naveze Simon Nsana - Martin Kramarič - Loren Maružin je slednji zadel za 1:0.

V končnici tekme so gostitelji z vsemi silami pritisnili proti ljubljanskim vratom. Imeli so tri nevarne strele, še posebej aktiven je bil rezervist in novinec v Radomljah Ester Sokler. In po predložku Luke Cerarja z desne strani je tik pred koncem tekme Sokler z atraktivnim strelom, s tako imenovanimi škarjicami dosegel izenačujoči gol ter postavil končni izid 1:1.

Olimpija po preobratu vzela mero tudi Domžalam

Gledalci so v nedeljskem večeru v Stožicah imeli kaj videti. Dva polčasa, vsak po željah enega od moštev. Prvi povsem po notah Domžalčanov, drugi po notah Olimpije, ki se po velikem preobratu veseli rekordne osme zaporedne zmage.

Že po dobrih dveh minutah se je v Stožicah smejalo Domžalam, Mirko Mutavčić je po izbiti žogi domače obrambe silovito sprožil s kakšnih 23 metrov in matiral Denisa Pintola. V 16. minuti je po lepi podaji priložnost iz bližine dobil Mustafa Nukić, poskušal z volejem, a je Ajdin Mulalić njegov strel zaustavil. Že v naslednji akciji bi Domžalčani lahko še zvišali vodstvo, a je Olimpijo najprej rešila vratnica, po odbitku pa je strel Ivana Durdova uspešno odbil Pintol. Naveza Žiga Repas - Durdov je znova udarila v 21. minuti, Repas se je spretno otresel tekmecev, podal do Hrvata, ta pa je s strelom med nogama Pintola zvišal na 2:0. Ob koncu polčasa je bilo vroče pred domžalskim golom, a se je znova izkazal Mulalić, tokrat ob poskusu kapetana domačih Timija Maxa Elšnika. Domžalčani so na odmor odšli z vodstvom z 2:0.

Olimpija pod vodstvom Alberta Riere v prvenstvu še ni oddala točke. Foto: Sportida V začetku drugega polčasa se je hitro spet zatresla mreža Olimpije, a po ogledu videoposnetka zadetka Christiana Schoissengeyrja zaradi prepovedanega položaja niso priznali. So se pa takoj zatem zeleno-beli vrnili v igro, po gneči pred golom je s pomočjo gostujočega igralca žogo v gol v 54. minuti pospravil Nukić. Tudi tokrat je na sceno stopil VAR, a gol so priznali, tako da si je Riera na ljubljanski klopi oddahnil. Deset minut pozneje je Nukić še enkrat zadel, a znova so si sodniki ogledali videoposnetek in po ogledu izenačujoči gol priznali. Minuto zatem pa popoln ljubljanski preobrat. Mulalić je po domžalski napaki na sredini igrišča odbil strel Almedina Ziljkića, a zgolj do Samuela Lopesa Robala Pedra, ki je z atraktivnim prvencem zmaje popeljal v vodstvo in postavil končnih 3:2.

Španski strateg Albert Riera je z varovanci še izboljšal klubski rekord, saj je kot prvi v več kot 100-letni zgodovini ljubljanskega kluba odprl sezono s kar osmimi zaporednimi zmagami. Olimpija ima na vrhu zdaj že devet točk prednosti pred drugim Koprom.

Velika drama v Mariboru in novo razočaranje vijolic

Rok Kronaveter Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Verjamem, da smo se z zmago v Murski Soboti otresli psihološke blokade," je pred sobotnim srečanjem sporočil najboljši strelec vijolic Roko Baturina. Mariborčani so z zmago v Prekmurju prekinili niz kar devetih tekem brez zmage, s katerim so izenačili 27 let star klubski rekord v obdobju državne samostojnosti. Uspeh na Fazaneriji so želeli nadgraditi z domačo zmago nad Taborom. S tem bi sploh prvič v tej sezoni povezali dve zaporedni zmagi. Načrti izbrancev Damirja Krznarja, ki je ob začetku sodelovanja z vijolicami pri igralcih pogrešal več poguma in drznosti, pa se niso uresničili. Tabor jih je pod vodstvom Dušana Kosića spravil v zagato.

Prvi polčas je dobil z 1:0, ko je branilec iz Slonokoščene obale Denis Kouao spretno in atraktivno kaznoval nezbranost mariborske obrambe, ko pa je mladi Jakoslav Stanković, v tej sezoni najboljši strelec Tabora, v 62. minuti povišal prednost češnjic na 2:0, so se Mariborčani pred 2.500 gledalci v Ljudskem vrtu znašli v hudih težavah. Podprti z glasnim navijanjem Viol so se gostitelji le vrnili v igro. Kapetan Rok Kronaveter je le dve minuti po zadetku Stankovića, ta je v tej sezoni zadel v polno kar štirikrat, znižal na 1:2, nato pa se je začela drama. Kronaveter je v 87. minuti ponovno zatresel mrežo gostov, a njegovo veselje ni trajalo dolgo. Sodnik Dejan Balažic je po posredovanju VAR zaradi nedovoljenega položaja razveljavil gol. Ostalo je pri 1:2, nato pa so slovenski prvaki le dočakali izenačenje. Po podaji Kronavetra ga je v drugi minuti sodnikovega podaljška priboril Jan Repas.

S tem pa še ni bilo konec razburljivih dogodkov. Tabor je že v naslednjem napadu zatresel mrežo, a je bil zadetek zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavljen. Maribor je v izdihljajih srečanja napadal popoln preobrat, a mu ni uspelo. Ostalo je pri 2:2, po tem rezultatu pa obe ekipi ostajata v spodnji polovici razpredelnice. Sežančane je tako le nekaj minut delilo od zgodovinske prve zmage v Ljudskem vrtu.

Veselje za novinca Popovića in Celjane na Bonifiki

Charles Chukwubuikem Ikwuemesi je bil osrednji junak Celja na Bonifiki. Foto: Grega Valančič/Sportida Na drugi petkovi tekmi je Celje prizadejalo zaušnico Kopru, ki je na domačem stadionu doživel tretji poraz v tej sezoni. Celjani so slavili z 2:0, kot prvi je v 29. minuti po asistenci Grigorija Morozova z glavo v polno meril Chukwubuikem Ikwuemesi, v 41. minuti pa je prednost podvojil Nene Bi Junior Gbamble. V sodniškem dodatku je drugi rumeni karton in posledično rdečega dobil Ivan Božić, a to ni več posebej vplivalo na igro.

Štajerci so tako vzeli skalp pokalnemu prvaku in se mu na tretjem mestu na lestvici približali na dve točki. Zdaj jih imajo 13, Koper je pri 15, vodilna Olimpija pa pri 21, ob čemer ima še tekmo v dobrem.

Celjani so sicer z zvenečo okrepitvijo v zaključku prestopnega roka osvežili svoj igralni kader. V knežje mesto se je vrnil občasni reprezentant Denis Popović, v zvezni vrsti pa je zmanjkalo mest za Tamarja Svetlina (Bravo) in Maja Roriča (prekinitev sodelovanja). Popović je debitiral prav na stadionu, kjer si je pred desetletjem služil kruh.

Brez golov v Novi Gorici

Matko Obradović je v Novi Gorici ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida Po koncu prestopnega roka, ki je v zadnjih dneh poskrbel še za nekaj sprememb, se deset slovenskih prvoligaških klubov predstavlja v 8. krogu. Kot prvi so se za točke udarili nogometaši Gorice in Mure. Vrtnice so v sezono vstopile izjemno, z zmago nad Bravom, nato pa v šestih krogih osvojile le še eno točko, kar jih je pahnilo na zadnje mesto. Izbranci Mirana Srebrniča bodo tam tudi po koncu kroga, saj remi brez zadetkov ni zadostoval, da bi prehiteli Tabor ali Bravo.

Srebrničevi četi znova ni uspelo zadeti, strelska suša tako traja že več kot 370 minut. A na tekmi, ki ni postregla s posebej lepo predstav, manjkalo je pravih priložnosti, niso zadeli niti gostje, ki so v Novo Gorico prišli kot moštvo z drugo najslabšo obrambo (prejeli so že 12 golov). Za Muro je to že četrti remi na osmih tekmah, po katerem ostaja v zgornjem delu lestvice z desetimi točkami.

1. SNL, 8. krog: Petek, 2. september:

Gorica : Mura 0:0 Koper : Celje 0:2 (0:2)

Ikwuemesi 29., Gbamble 41. R.K.: Božić 90.+2/Celje Sobota, 3. september:

Maribor : Tabor 2:2 (0:1)

Kronaveter 66., Repas 90.+2; Kouao 36., Stanković 64. Nedelja, 4. september:

Olimpija : Domžale 3:2 (0:2)

Nukić 54., 66., Pedro 68.; Mutavčić 3., Durdov 21. Ponedeljek, 5. september:

Radomlje : Bravo 1:1 (0:0)

Sokler 89.; Maružin 62.