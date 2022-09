Riera žari od sreče, zgodovina opozarja Olimpijo

Albert Riera je Olimpijo popeljal do osme zaporedne zmage v 1. SNL in zadržal stoodstotni izkupiček!

Nogometaši Olimpije so zmagali v 1. SNL že osmič zapored. Tako suvereno niso vkorakali v novo sezono vse od leta 1994! Trener Albert Riera je proti Domžalam (3:2) proslavljal dvojno zmago. Prva je prinesla tri točke, druga pa zagotovilo, česa so njegovi izbranci zmožni v zahtevnih trenutkih, ko zaostajajo. Če bodo uspešni tudi v soboto v Celju, bodo izenačili klubski rekord. Zgodovina pa zmaje opozarja, da bi bilo lahko norega niza v knežjem mestu tudi konec.

Nedeljski obračun med Olimpijo in Domžalami, ki se je začel kmalu po bolečem porazu slovenske košarkarske reprezentance na EuroBasketu proti BiH, je na tribune v Stožicah privabil manj kot tisoč gledalcev. Bistveno manj od tega, kot bi si vodilna ekipa s tako nedotakljivo statistiko in zmagovito miselnostjo zaslužila. Tisti, ki so prišli in si ogledali derbi Ljubljanske kotline, niso obžalovali. Videli so marsikaj. Podobno kot Albert Riera so prvič v tej sezoni prisostvovali trenutkom, ko so nogometaši v zeleno-belih dresih zaostajali.

Riera izvedel nekaj novega

Simon Domžal je že drugič v tej sezoni po vodstvu z dvema zadetkoma na tekmi 1. SNL ostal brez vsega. Foto: Grega Valančič/Sportida Še več, Domžalčani so si kmalu priigrali prednost dveh zadetkov, vmes zadeli še okvir vrat, in spravljali gostitelje v težave. Dišalo je po senzaciji in koncu sanjskega niza Olimpije, a je v drugem polčasu sledil redko viden preobrat. Le centimetri so delili Domžalčane od povišanja vodstva na 3:0. Posredovanje VAR je ''rešilo'' Olimpijo, jim podalo dodatnih moči, nato pa je sledil stampedo na vrata Ajdina Mulalića. Dvakrat prebujeni golgeter Mustafa Nukić, za piko na i pa še rezervist Rui Pedro, ki je strelski prvenec v 1. SNL dosegel atraktivno, po strelu s peto! Olimpija je tako vstala od mrtvih, preobrnila 0:2 v končno zmago s 3:2, s tem pa nadaljevala izjemen niz, s katerim iz kroga v krog viša prednost pred tekmeci. Pred branilcem naslova Mariborom ima, čeprav sploh še ni končana uvodna četrtina sezone, kar 16 točk prednosti!

Trener Albert Riera, ki ga občuduje tudi nedeljski gost Sportalove Druge kariere Mitja Viler, je po dvoboju proslavljal dvojno zmago. Prva je bila vredna nove tri točke, druga pa je pomenila spoznanje, kako lahko Olimpija preskakuje ovire tudi takrat, ko zaostaja. Tega Španec do zdaj ni vedel, saj z zmaji do tekme z Domžalčani v domačem prvenstvu ni še nikoli zaostajal. Po prvem polčasu, ko je na vratih gostov blestel Ajdin Mulalić, je kazalo imenitno za goste, saj so vodili z 2:0.

''Takrat smo se znašli v zagati, a moram še enkrat več pohvaliti našega trenerja. Ima ogromno znanja. Prepoznal je, kje so naše težave, kje so odprti prostori. Opravil je nekaj sprememb in je bilo takoj lažje,'' je po popolnem preobratu proti Domžalam v mikrofon Šport TV priznal kapetan Timi Max Elšnik in se navijačem opravičil za zapravljeno priložnost, ''zicer'' pri vodstvu s 3:2, ko bi lahko zapečatil domžalsko usodo že krepko pred končnim piskom sodnika.

Španec verjel v zmago tudi po 0:2

Ljubljanec navijačev Olimpije Mustafa Nukić je že pri petih zadetkih. Foto: Vid Ponikvar Rieramanija v Stožicah se tako nadaljuje. Španec je osvojil srca nogometašev, po tekmi pa ni skrival navdušenja nad njihovim odzivom. Olimpija je namreč vknjižila novo zmago, čeprav je prvič v tej sezoni prejela dva zadetka. Domžale so po drugi strani znova zapravile lepo prednost. Ponovile so stresno izkušnjo iz Murske Sobote, kjer so po vodstvu s 3:1 ostale brez točk. Ves trud, izražen z lepo prednostjo, evrogolom Mirka Mutavčića in povišanjem na 2:0 Ivana Durdova, je splaval v prazno. ''Domžalčani so nas na začetku presenetili. Dobro so nas analizirali,'' je gostom za predstavo na začetku dvoboja čestital kapetan zmajev.

Njegov trener Riera je ohranil mirno kri. ''Hotel sem videti značaj igralcev, ko se bodo znašli v zahtevnem položaju. Po 0:2 sem ostal pozitiven, vedel sem, da dobro delajo. Verjeli so v vrnitev, smo pa morali med polčasom nekaj spremeniti,'' je nekdanji zvezdnik španskega nogometa pojasnil, kako so ga Domžalčani neugodno presenetili zlasti z igro peterice v obrambi. Ko je v drugi polčas vstopil s spremembami, je postavil temelje preobratu, šele četrti zmagi Olimpije v zgodovini 1. SNL, doseženi po zaostanku z 0:2. Tako je poroča statistični guru zeleno-belih OptaŽabar. Riera je vesel, da se igralci niso predali, temveč so pokazali značaj.

Če bodo hoteli postaviti nov klubski rekord v številu zaporednih zmag na začetku sezone, bodo morali pokazati značaj tudi konec tedna, ko jih čaka dvoboj 9. kroga. Takrat bodo iskali pot do devete zaporedne zmage, takšen pa je tudi klubski rekord, dosežen pred 28 leti.

Celjani s pomočjo zeleno-belih znancev končali niz Olimpije

Bojan Prašnikar je v sezoni 1994/95 Olimpijo popeljal do devetih zaporednih zmag. Njegov rekord ogrožajo varovanci Alberta Riere. Foto: Guliverimage Olimpija je v sezono 1994/95 pod taktirko Bojana Prašnikarja namreč vstopila z devetimi zaporednimi zmagi. Takrat so Ljubljančani drugega za drugim premagali Izolo (2:0), Maribor (2:1), Rudar Velenje (2:1), Vevče (5:0), Kočevje (4:0), Primorje (3:1), Muro (2:1), Korotan (3:1) in Koper (1:0). Na koncu so postali prvaki, zanimivo pa je, da je bilo zmagovitega niza konec prav v Celju. Ko so 16. oktobra 1994 v 10. krogu gostovali v knežjem mestu, so proti Biostart Publikumu izgubili z 2:3.

Celjani so takrat računali na kar nekaj zanimivih igralcev, tako ali drugače povezanih z zgodovino Olimpije. Za Celjane sta takrat denimo od prve minute igrala Safet Hadžić, pozneje večkratni ''dežurni gasilec'' Olimpije, in Robert Pevnik, tudi večkratni trener in nogometaš zmajev, igral je bodoči slovenski reprezentant Simon Sešlar, nekdanji športni direktor zmajev in oče zdajšnjega dragulja Olimpije Svita Sešlarja. Za Celjane je igral tudi Kamerunec Roland Njume N'toko, ki je slabo leto pozneje postal prvi Afričan v dresu Olimpije, rezervni vratar Olimpije pa je bil Andrej Kračman, ki je pozneje vrsto let treniral čuvaje mreže pri Olimpiji in sodeloval pri državnih naslovih.

Dvoboj izpred 28 let, ki se je igral na Skalni kleti, podrobneje predstavljamo zaradi tega, ker bo Olimpija v soboto v 9. krogu gostovala prav v Celju! Bi se lahko torej zgodovina ponovila in bi Celjani še enkrat prekinili maratonski zmagoviti niz Olimpije? O tem se bo odločalo v sobotnem derbiju, v katerega vstopa Olimpija z ogromno prednostjo pred tekmeci.