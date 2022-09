Najvišjo globo so dobili Mariborčani

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je sporočil sklepe o kaznovanju zaradi dogajanj na ligaških zelenicah. Najvišjo globo je izdal nogometni zasedbi iz Maribora. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ti so kljub prepovedi prižigali bakle in žaljivo skandirali, bodo Mariborčani prisiljeni plačati tisoč evrov.

Prvoligašu iz Murske Sobote, Muri, je disciplinski sodnik naložil plačilo 650 evrov. Globa je posledica nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so prižigali bakle in žaljivo skandirali. Iz Mure so poslali pisno izjavo, ki jo je disciplinski sodnik upošteval kot olajševalno okoliščino.

Prvoligaš iz Sežane Tabor je bil oglobljen s 300 evri zaradi nešportnega vedenja več igralcev, ki so na tekmi prejeli štiri rumene in rdeči karton. Igralec Tabora Žiga Ovsenek, ki je bil na tekmi izključen, pa je dobil še dodatni dve tekmi prepovedi igranja.

Kaznovani so bili tudi predstavniki prvoligaša iz Ljubljane. Olimpija bo prisiljena plačati 100 evrov. Sodnik je ugotovil nešportno in neprimerno vedenje navijačev, ki so žaljivo skandirali, zaradi pisnega opravičila pa bo kazen milejša.

Igralec Radomelj Luka Guček bo prisiljen izpustiti eno prvenstveno tekmo.