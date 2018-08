Josip Iličić odšel iz bolnišnice, a ne kaže dobro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bolj je jasno, da bo slovenska nogometna reprezentanca, ki bo septembra vstopila v novo obdobje pod vodstvom novega selektorja in začela z ligo narodov, močno oslabljena. Tomaž Kavčič najverjetneje ne bo mogel računati na Josipa Iličića, ki je sicer zapustil bolnišnico, a verjetno še nekaj časa ne bo smel trenirati.

Okužba, s katero se v zadnjih tednih ubada Josip Iličić, je poskrbela, da 30-letni nogometaš italijanskega prvoligaša Atalante ne trenira že cel mesec. V zadnjih tednih je bil v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa je še naprej zapleteno, čeprav je včeraj zapustil zdravniško oskrbo in se vrnil k družini v Bergamu.

Toda treniral še nekaj časa ne bo, po nekaterih vesteh ga pri Atalanti pričakujejo šele oktobra, v klubu pa pravijo, da je čas njegovega povratka na nogometne zelenice nedorečen.

Upajmo, da se bo na nogometne zelenice vrnil čim prej, a je več ali manj jasno, da ga na septembrskih prvih tekmah lige narodov proti Bolgariji v Stožicah 6. septembra in tri dni pozneje na Cipru, vprašljiv pa utegne postati tudi njegov nastop v oktobrskem nadaljevanju novoustanovljenega reprezentančnega tekmovanja Uefe, ko bo Slovenija najprej gostovala na Norveškem in se potem s Ciprom udarila še doma.

Atalanta, za katero je v prejšnji sezoni zabil kar 15 golov in prispeval 10 asistenc, se za zdaj brez njega znajde dobro. Foto: Guliver/Getty Images

Iličić, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 zabil tri gole, v reprezentanci pa do zdaj zbral 51 nastopov in skupaj dosegel pet zadetkov, je na začetku pripravljalnega obdobja sicer nastopil na treh pripravljalnih tekmah Atalante, nato pa so se začele nevsakdanje težave. Nazadnje je igral 21. julija.

Atalanta, ki jo danes čaka prva tekma play-offa za ligo Europa proti danskemu Köbenhavnu, je sicer tudi brez slovenskega reprezentanta zelo uspešna. V Evropi je na štirih tekmah zabila kar 16 golov in ob remiju zabeležila tri zmage, izjemno pa je štartala tudi v novo sezono italijanskega prvenstva in v uvodnem krogu odpravila Frosinone s 4:0.