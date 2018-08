Glavobol za selektorja, z Josipom Iličićem še naprej ne kaže dobro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes Atalanta začenja novo sezono italijanskega prvenstva. Njen trener Gian Piero Gasperini je upal, da bo pred to tekmo vsaj na treningih dočakal enega od svojih najboljših nogometašev Josipa Iličiča, a se to ni zgodilo. Nasprotno, slovenski reprezentant je še naprej v bolnišnici, kar verjetno pomeni tudi to, da ga na naslednji reprezentančni akciji ne bo.