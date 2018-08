V živo: Evrogol Afričana, Chelsea napada novo zmago #video

Na nedeljskem obračunu med Fulhamom in Burnleyjem so gledalci že v četrti minuti videli evrogol vezista Fulhama Jeana Michaela Serija, ki je z odlično odmerjenim strelom gostiteljem priskrbel hitro vodstvo.

Zadetek Jeana Michaela Serija:

Tretji krog angleškega prvenstva se je začel z zanimivo tekmo med novincem v ligi, Wolves, in aktualnim prvakom Man Cityjem, ki je z rušilno močjo začel tudi to sezono.Tokrat so proti Volkovom iztržili le remi (1:1).

Prvi zadetek za Wolves je v 57. minuti dosegel je Willy Boly, sodniki pa niso videli, da je zadel z roko. Izenačujoči gol za City je v 69. minuti dal Laporte. Manchester City je po treh krogih angleškega prvenstva zbral dve zmagi in en remi.

