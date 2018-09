Dinastija Zahović pred pomembno prelomnico

Najboljši strelec Maribora in Prve lige Telekom Slovenije Luka Zahović bi lahko v četrtek dočakal trenutek, o katerem sanja že dolgo časa. "Samozavesti mi ne manjka," sporoča 22-letni napadalec, ki bi lahko prvič zaigral v dresu slovenske članske izbrane vrste in se končno znašel na večnem seznamu, na katerem izstopa njegov oče Zlatko Zahović.

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v četrtek v 1. krogu lige narodov v Ljubljani pomerila z Bolgarijo. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

Leto 2018 je Luki Zahoviću prineslo že veliko lepega. Spomladi je v državnem prvenstvu dosegel kar 18 zadetkov in si prvič v karieri zagotovil naslov najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije, selektor Tomaž Kavčič pa ga je uvrstil na seznam reprezentantov.

Drugega junija, ko je ostal brez nastopa za člansko reprezentanco v Podgorici, ni skrival razočaranja. Foto: Vid Ponikvar

Drugega junija je bil zelo blizu krstnemu nastopu. V Podgorici se je ogreval in v mislih že pripravljal za vstop v igro, a mu je nato načrte prekrižala poškodba Mihe Mevlje. Slovenski branilec je moral predčasno iz igre, selektor pa je šesto, zadnjo dovoljeno menjavo namenil obrambnemu igralcu. Na igrišče je poslal Matijo Bobna, Zahović, takrat statistično gledano eden najbolj vročih napadalcev v Evropi, pa je ostal brez debitantskega nastopa.

"Športni del mene je bil takrat jezen, a mislim, da je tako tudi prav. To je dodatna motivacija, da se na naslednjem treningu še toliko bolj izkažeš in skušaš čim prej dobiti priložnost," je na reprezentančnem zboru na Bledu obujal spomine mladi napadalec Maribora. Junija, ko je Slovenija v gosteh premagala Črno goro (2:0), je nesrečno ostal brez prvega nastopa, v četrtek pa se mu ponuja nova priložnost.

Zadetka sta mu dala dodatno samozavest

V prejšnji sezoni je bil strelski kralj prvoligaških zelenic, na vrhu pa je tudi v tej sezoni, v kateri si deli prvo mesto z nogometašem Mure Rokom Sirkom. Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenija bo prebila led v novem tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), ligi narodov, svojevrstnem nadomestilu za prijateljske tekme, ki pa prinaša tudi možnost neposrednega preboja na Euro 2020. Mladi napadalec Maribora, ki se je pred 22 leti rodil na Portugalskem in je na nogometni poti vseskozi deležen primerjav s slovitim očetom, najboljšim strelcem slovenske reprezentance Zlatkom Zahovićem, priznava, da se še ni poglobil v bistvo poslanstva lige narodov. To namerava storiti v prihodnjih dneh, ko bo tudi bolje spoznal moč četrtkovega tekmeca, reprezentance Bolgarije.

Zahović si bo skušal izboriti priložnost v napadu, kjer bodo za nastop proti Bolgariji konkurirali še trije legionarji. To so Robert Berić (St. Etienne), Tim Matavž (Vitesse) in njegov nekdanji soigralec v mladi izbrani vrsti Andraž Šporar (Slovan Bratislava), ki v nasprotju z vijolico igrajo v tujini. Zadnji konec tedna pred reprezentančnim premorom so njihovi strelski topovi mirovali, Zahović pa je bil na drugi strani zelo učinkovit.

Na gostovanju Maribora v Kranju je dvakrat zatresel mrežo Triglava, število zadetkov v tej sezoni povečal na pet in se povzpel na vodilni položaj na lestvici najboljših strelcev tekmovanja. Tam, kjer je bil že po koncu prejšnje sezone (2017/18), v kateri jo je njegovemu Mariboru zagodla Olimpija in mu "ukradla" obe lovoriki. "Zadetka sta mi dala dodatno samozavest. Samozavesti mi v tem trenutku ne manjka, niti mi je ni prej, a seveda ti goli vedno pomagajo," je iskreno priznal, da so zadetki v svetu napadalcev vedno dobrodošli.

Maribor bo še naprej zabijal Mariborčani so kar na štirih od sedmih tekem v Prvi ligi Telekom Slovenije v tej sezoni dosegli po pet zadetkov. V nedeljo so premagali Triglav v Kranju s 5:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V tej sezoni mu z vijolicami v prvenstvu kaže veliko boljše, saj si je pred zasledovalci priigral občutno prednost. "Za Maribor in slovenske klube je poletje z Evropo in prvimi tekmami v prvenstvu vedno specifično obdobje. Na žalost se nam ni uspelo uvrstiti v evropska tekmovanja (v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa so izpadli proti Glasgow Rangers, op. p.), ampak sem prepričan, da bomo zaradi tega toliko bolj konkretni v prvenstvu. To se vidi po naših igrah. Imamo stil igranja, ki ne ugaja le meni, ampak tudi drugim igralcem. Še naprej bomo zabijali zadetke," je prepričan, da se strelski festival Maribora, ki je v tej sezoni kar na štirih tekmah zabil vsaj pet golov, zlepa ne bo prekinil. Vodilne vijolice so tudi edini klub, ki je še vedno neporažen.

Pa naj bo to v Stožicah ali kje drugje ...

Njegov oče Zlatko Zahović je s 35 zadetki še vedno najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov. Foto: Guliver/Getty Images Mlajši Zahović je v nedeljo poskrbel za dva jubileja. V slovenski prvi ligi je dosegel že 50 zadetkov, v Kranju pa se je veselil tudi 100. gola v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. Bo slavnostno tudi v četrtek, ko bi se lahko veselil debitantskega nastopa v dresu članske reprezentance in se tako na večnem seznamu pridružil očetu Zlatku?

"Sem samozavesten, ker dobro delam. Konkurenca je tako kot povsod v nogometu velika, a če si priden, če treniraš, moraš priložnost takrat, ko jo dobiš, zagrabiti," razmišlja nogometaš, ki bi lahko enega najpomembnejših trenutkov v karieri dočakal v Stožicah, kjer s svojim Mariborom gostuje na vročih derbijih.

"Glede na naše rezultate bi lahko rekli, da se v Stožicah počutimo kar domače," se je pošalil in spomnil na zelo dobro statistiko Maribora na večnih derbijih v Ljubljani. V Stožicah je gostoval pred kratkim in pomagal vijolicam do prepričljive zmage nad Olimpijo s 3:0. "Upamo, da bo na štadion prišlo čim več ljudi. Želimo se predstaviti v dobri luči. Če dobim priložnost, upam, da dosežem zadetek, pa naj bo to v Stožicah ali kje drugje," mu ne manjka motivacije pred srečanjem z Bolgarijo.

Zmagati želi na vseh tekmah

Slovenija vstopa v nov tekmovalni ciklus brez dveh najboljših igralcev. Na Bledu, kjer je zaradi zasedenosti hotela na Brdu pri Kranju v teh dneh zbrana Kavčičeva četa, manjkata Jan Oblak in Josip Iličić, kar pa ni zmanjšalo optimizma v očeh slovenskih reprezentantov.

Bo mladi napadalec Maribora na treningih prepričal selektorja Tomaža Kavčiča, da mu ponudi priložnost na četrtkovi tekmi v Stožicah? Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Želimo zmagati na vseh tekmah. Imamo odlično ekipo. Ko vidim, v katerih klubih igrajo naši igralci, sem prepričan, da lahko pozitivno gledamo na vse tekme. Naredili bomo vse, da zmagamo na obeh tekmah. Tako se bomo tudi pripravili," si Zahović želi zmage tako nad Bolgarijo kot tudi nad Ciprom, kjer bo slovenska reprezentanca gostovala v nedeljo.

Novaković mu razkriva trike Po Mariboru sodeluje z Milivojem Novakovićem še v članski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar S člansko reprezentanco po novem sodeluje tudi Milivoje Novaković, dolgoletni reprezentančni napadalec, ki je klubsko kariero sklenil v dresu Maribora. Postal je tehnični vodja reprezentance in bo most komunikacije med selektorjem in igralci. "Imam to srečo, da sem že igral z njim. V Mariboru je imel vlogo mentorja ne samo meni, ampak tudi vsem drugim mlajšim igralcem. Vesel sem, da sva spet skupaj. Če ga bom imel kaj vprašati, ga bom z veseljem," je pojasnil, da mu je v slačilnici Maribora dal številne nasvete o trikih, ki jih med tekmami uporabljajo napadalci. Sportal Novaković spet v članski reprezentanci