Luka Zahović je spregovoril o svoji kalvariji

Kot smo pravilno napovedali že pred časom, se je napadalec Maribora prvič znašel na seznamu članske reprezentance.

Po kar 18 golih v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije bi bilo presenečenje, če se selektor Tomaž Kavčič, ki ima o mladem napadalcu zelo dobro mnenje, pred prijateljsko tekmo proti Črni gori, ki bo v soboto v Podgorici, ne bi spomnil nanj.

Zdaj je zraven, reprezentanci se je priključil po nedeljski tekmi zadnjega prvenstvenega kroga proti Gorici, na kateri zaradi kartonov ni imel pravice nastopa, tako da je za Mariborčane nesrečen razplet prvenstvene sezone spremljal ob igrišču, kjer se je lahko tolažil vsaj s tem, da je prvič postal najboljši strelec prvenstva.

"Ja, to je nedvomno dosežek, na katerega sem zelo ponosen, a na koncu štejejo samo lovorike, mi pa jih žal nismo osvojili. Strelsko krono bi takoj zamenjal za prvenstveno lovoriko," je povedal Luka Zahović, za katerim je sijajna polovica sezone. Sploh če se spomni, kako je bilo še nedolgo nazaj.

Rekel si je, da se ne bo smilil samemu sebi

"Leto 2017 je bilo zame res težavno. Začel sem ga dobro, zmagali smo na derbiju, jaz pa sem zadel, potem sem zadel tudi na tekmah proti Gorici in Aluminiju, pozneje pa sem zbolel in nisem prišel več k sebi. To je bil šele začetek težav. Potem sem si kar dvakrat zlomil ključnico in bil odsoten dolgo časa. Res mi ni bilo lepo," se spominja napadalec Maribora, ki je zaradi poškodb izpustil tudi vse tekme njegovega kluba v ligi prvakov.

Na lansko leto bi najraje čim prej pozabil. V letu 2017 je preživljal pravcato kalvarijo. Foto: Vid Ponikvar

"Ni bilo lahko, a ko sem si ključnico zlomil še drugič, sem si rekel, da se ne bom smilil samemu sebi, ampak bom spremenil življenjski slog. Začel sem sodelovati z nutricionistom, začel delati tudi individualno in se veliko posvečal regeneraciji. Potreboval sem kar nekaj časa, da sem se vrnil, a potem je steklo. Ogromno sem se žrtvoval in delal, potem sem bil za to nagrajen," pravi 22-letnik.

Prelomnica je bila pogovor z Darkom Milaničem

"Po tisti tekmi, ko smo doma izgubili s Krškim, sem se pogovoril s trenerjem Darkom Milaničem. Nisem imel občutka, da sem igral slabo, ampak žoga enostavno ni šla v gol. Podobno je govoril tudi trener in mi zaupal. To je bila prelomnica. Treniral sem dobro, verjel sem vase in na koncu se je izkazalo, da sem imel prav," je povedal Zahović, ki deluje in govori zelo zrelo, pa čeprav mu ni lahko.

Tudi zaradi očeta je seveda vseskozi pod drobnogledom in pod pritiskom, a ne daje vtisa, da bi ga to preveč motilo. O Zlatku Zahoviću in njegovem odhodu iz NK Maribor ni govoril, je pa zato povedal, kaj mu je oče, ki je s 35 goli še vedno najboljši strelec v zgodovini reprezentance, dejal, ko je dočakal selektorjev klic.

Kaj mu je rekel oče Zlatko?

"Nič takega. Čestital mi je in mi rekel, naj dam vse od sebe," nič senzacionalnega ni razkril mlajši Zahović, ki je nad tem, da bo lahko igral za Slovenijo, navdušen.

V članski reprezentanci Slovenije se je znašel prvič. Za mlado je v desetih nastopih zabil tri gole. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Zelo sem vesel, da sem lahko zraven. Želim dokazati, da sem vreden reprezentančnega dresa. Dal bom vse od sebe, da to tudi dokažem. Z goli in dobrimi igrami v zadnjem času sem selektorja očitno prepričal in me je poklical," je še dejal. "Zelo sem ponosen, da sem članski reprezentant Slovenije," je dodal.

V reprezentanci se počuti dobro, na sobotni prijateljski tekmi proti Črni gori pa seveda upa na priložnost in debi.

"V reprezentanci vlada odlično vzdušje. Seveda si v soboto želim, da bi zaigral. Celo tekmo ali pa tri minute, ni pomembno. Če bom dobil priložnost, pa bom seveda poskušal pomagati z golom ali pa asistenco. Ko si napadalec, je to pač tvoja naloga. Jasno, da si želim, da bi takoj zadel," je mladi napadalec, ki bo na prvi reprezentančni akciji nosil dres s številko 24 (brez kakršnegakoli pomena), razkril, česa si v Podgorici želi.

Maribor obožuje. Bil bi vesel, če bi ostal.

Potem sledijo kratke počitnice in, vsaj če bo ostal v Mariboru, kmalu že priprave na novo sezono. Pa bo v Ljudskem vrtu res ostal? Po tako dobri polovici sezone in tudi zaradi tega, ker je na izhodnih vratih kluba njegov oče, so mnogi prepričani, da bo odšel.

Na Brdu pri Kranju od ponedeljka naprej pridno trenira in upa na sobotni debi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Bomo videli, kaj se bo dogajalo. V tem trenutku sem osredotočen samo na reprezentanco. Pogodbo imam z Mariborom. Vsi vedo, da Maribor obožujem. Če bom ostal, bom zelo vesel," je za konec za besede, ki jih bodo privrženci vijoličaste barve zagotovo veseli, poskrbel Zahović, ki ima z Mariborom pogodbo do leta 2020.

