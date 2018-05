Reprezentanti se pripravljajo v tišini, zgodila se je še ena sprememba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Madžarske je naknadno pripotoval branilec tamkajšnjega Ferencvaroša, ki ima prav v soboto, ko bo tekma v Podgorici, zadnjo prvenstveno tekmo sezone, a se je Miha Blažič očitno dogovoril, da lahko odide predčasno in se priključil reprezentanci, s katero je v času Srečka Katanca že bil. Debija v izbrani vrsti še ni dočakal, mogoče ga bo na tekmi proti Črni gori.

Ta nekdanji branilec Domžal, ki v tej sezoni na Madžarskem igra zelo dobro, se je ekipi že priključil in na današnjem treningu že pridno vadil.

Vpoklic nogometaša, ki je ta mesec praznoval 25. rojstni dan, je že drugi naknadni po desnem bočnem branilcu zagrebškega Dinama Petru Stojanoviću, ki je bil vpoklican zaradi odpovedi Nejca Skubica, ki odhaja na operacijo kile.

Ekipa Tomaža Kavčiča, ki bo v Črni gori iskal boljši vtis od tistega, ki ga je reprezentanca ob njegovem selektorskem debiju pustila marca, ko je izgubila proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2), bo sicer zelo oslabljena.

Miha Blažič (v sredini) se je znašel v reprezentanci in bo upal na debi v majici Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Najboljših treh tokrat ni zraven

Zaradi utrujenosti in težav s poškodbami po naporni sezoni so udeležbo ob štirih nogometaših, ki se v play-offu druge italijanske lige potegujejo za prvo ligo (Jure Balkovec, Luka Krajnc, Aljaž Struna in Leo Štulac), odpovedali tudi trije največji slovenski nogometni zvezdniki.

Nogometaš italijanske Atalante Josip Iličić, član nemškega RB Leipziga Kevin Kampl in z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš Jan Oblak. Vratarja na novo okronanega zmagovalca lige Europa Atletico Madrida bo med vratnicama Slovenije v soboto skorajda zagotovo zamenjal Vid Belec.

Vratarju, ki bo stopil v čevlje Jana Oblaka, ni težko

"Za nami je naporna sezona, a reprezentanca ne sme biti nikoli moteč dejavnik. Noge so težke, glave so polne, a reprezentanca je nekaj posebnega. Ta teden moramo delati tako, kot je treba, se pripraviti na tekmo in popraviti vtis s prejšnjih tekem," pravi vratar Sampdorie Belec.

Vid Belec bo zapolnil mesto med vratnicama Slovenije po odpovedi Jana Oblaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Res je, da je kar nekaj novih obrazov, a o tem ne smemo razmišljati. Treba je preizkusiti nekatere nove stvari, nekatere nove igralce. Mislim, da se lahko dobro pripravimo in odpravimo nekatere stvari, ki so nam delale težave v preteklosti. Gremo odigrat korektno tekmo," je še povedal vratar, ki je bil v drugi polovici sezone v Genovo posojen iz Beneventa in v zadnjih dveh prvenstvenih krogih dočakal debi med vratnicama Sampdorie.

Zdaj upa, da se bodo pri Sampdorii odločili za odkup njegove pogodbe in bo tudi v novi sezoni ostal tam. Še prej pa ga čakajo obveznosti v reprezentanci Slovenije, za katero je do zdaj zbral šest nastopov.

