Poskušal prepričati Birso, v Črni gori želi spremeniti negativne misli in rezultate

"Moramo pokazati več, da vse skupaj obrnemo v pozitivno smer. Mislim, da moramo biti zadaj in igrati na protinapade, saj smo v trenutku, ko se reprezentanca menja. Res je, da poskušamo igrati, na trenutke tudi igramo dobro, ampak moramo se najprej dobro braniti, da ne dobimo gola, potem pa bomo že zadeli," je recept za končanje negativnega niza vsaj delno razkril Jokić.

"Vsi so tu z razlogom"

Kavčič tokrat med drugimi ne bo mogel računati na Nejca Skubica (zamenjal ga je Petar Stojanović), Kevina Kampla, Jana Oblaka in Josipa Iličića ter nekatere nogometaše iz italijanske druge lige. Tako bo Slovenija v Črni gori precej zdesetkana, v postavi pa je kar nekaj novih imen, ki bodo skušala Kavčiču prinesti prvo zmago v vlogi selektorja. Slovenija je namreč prvi dve tekmi pod Kavčičevim vodstvom izgubila, in sicer proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2).

"Mislim, da so vsi fantje tu z razlogom. Mislim, da so si zaslužili mesto v reprezentanci. Zdaj bomo na treningih delali na tem, da bodo dobili prepotrebno samozavest in upam, da to tekmo dobro oddelamo in spremenimo te negativne misli in rezultate," pravi Jokić.

"Pritisk te žene naprej" V javnosti je po omenjenih porazih kar nekaj negodovanja, se pred tekmo s Črno goro čuti pritisk tudi v ekipi? "Mislim, da je pritisk vedno prisoten na takšnih tekmah, na takšni ravni. Tudi mora biti. Pritisk te žene naprej. Včasih je pozitivno, včasih negativno. Resda na teh dveh tekmah nismo izgledali kot reprezentanca, zato moramo vtis popraviti, vsak mora dati svoj delež, vsak mora vedeti, kaj mora delati, in mislim, da bo potem bolje," meni Jokić.

Birso je poskušal prepričati, naj si premisli

Ta ob sebi ne bo več imel niti dolgoletnega reprezentančnega kolega Valterja Birse, ki je že pred zborom poslovil od reprezentance. "Za njegovo odločitev sem vedel že prej, pogovarjala sva se po telefonu. Ni mi bilo vseeno, tudi prepričeval sem ga, da še ne konča. Ampak to je njegova odločitev, veliko je dal reprezentanci, to moramo spoštovati. Je pa treba vedeti, da nam bo tak igralec, kot je Valter, vedno manjkal," pa je slovo Birse pospremil branilec ruske Ufe.

Valter Birsa se je pred dnevi poslovil od reprezentančnega dresa. Foto: Vid Ponikvar

Evforija že celo leto

Sicer pa je tudi v tem ruskem mestu čutiti evforijo pred svetovnim prvenstvom, čeprav ne bo gostilo tekem mundiala med 14. junijem in 15. julijem. Prvotno bi jih celo moralo. "Že celo leto se čuti evforija. Stadioni so novi, tudi nekatera starejša mesta so prenovili ... Mislim, da bo to eno najboljših SP. Tudi v Ufi bi moral biti nov stadion, ampak politika se je tako odločila, ker je hokej tam prvi šport, na žalost, tako da je stadion dobil Saransk," je še povedal Jokić, ki pravi, da je sicer zelo zadovoljen v klubu, s katerim je podpisal dvoletno pogodbo.