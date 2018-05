Po dveh zvezdnikih selektor ostal še brez tretjega, odpadel tudi Kampl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po najbolj cenjenem slovenskem nogometašu Janu Oblaku in najboljšem slovenskem reprezentantu zadnjega obdobja Josipu Iličiću je selektor slovenske reprezentance Tomaž Kavčič, ki je danes na Brdu pri Kranju zbral igralce za sobotno prijateljsko tekmo proti Črni gori v Podgorici, ostal še brez najdražjega nogometaša v zgodovini Slovenije Kevina Kampla.

V senci finiša boja za prvenstveno lovoriko, ki (je) danes poteka(l) v Domžalah in Mariboru, so se v tradicionalni pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju danes zbrali nogometaši, na katere bo Tomaž Kavčič računal na sobotni prijateljski tekmi v vroči Podgorici, kjer bo poskušal popraviti slab vtis po marčevskem debiju, porazih proti Avstriji v Celovcu z 0:3 in Belorusiji v Stožicah z 0:2.

Že na sredinem seznamu je bilo jasno, da bo reprezentanca tokrat zelo okrnjena. Poleg štirih reprezentantov, ki se v play-offu druge italijanske lige borijo za serie A (Leo Štulac, Jure Balkovec, Luka Krajnc in Aljaž Struna), sta udeležbo odpovedala še z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš Jan Oblak in Josip Iličić, nesporno prvo slovensko ime zadnjega kvalifikacijskega ciklusa. Oba v dogovoru s selektorjem, da bosta lahko celila rane po naporni sezoni 2017/18.

Kevin Kampl in Nejc Skubic odpovedala naknadno

Zdaj je novopečeni selektor ostal še brez dveh nogometašev. Že v sredo je omenjal, da ima težave z gležnjem Kevin Kampl. Očitno so bile tako hude, da je tudi povratnik v izbrano vrsto odpovedal udeležbo na tokratnem zboru. Podobno velja tudi za desnega bočnega branilca Nejca Skubica, ki je odšel na operacijo. Namesto njega je tako vpoklic dočakal Petar Stojanović, ki ga že nekaj časa ni bilo zraven, čeprav za zagrebški Dinamo, s katerim se je v teh dneh veselil dvojne hrvaške krone, redno igra in je nastopil tudi v ligi prvakov.

Štirje iz slovenske lige naknadno, RVP iz Celja je prišel takoj

Reprezentanci se bodo naknadno pričakovano priključili še štirje nogometaši iz slovenske lige, ob Mariborčanih Martinu Milcu, Amirju Derviševiću in Luki Zahoviću še Domžalčan Gaber Dobrovoljc, medtem ko je bil nekoliko presenetljivo zraven že od danes od poldneva Rudi Požeg Vancaš. Trener Celja Dušan Kosić je tega vezista, ki navdušuje v tej sezoni, oprostil obveznosti na današnji za Celje nepomembni prvenstveni tekmi v Krškem.

Reprezentanti bodo danes že opravili prvi, regeneracijski trening in na Brdu pri Kranju trenirali vse do petka, ko jih čaka pot proti Črni gori.

