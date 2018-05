V reprezentanci bo po 14 letih spet Zahović

V sredo bo selektor članske reprezentance Tomaž Kavčič razkril imena nogometašev, na katere bo računal na junijski prijateljski tekmi v Podgorici proti Črni gori. Na njem se bo zagotovo znašel tudi napadalec Maribora Luka Zahović. Ob njem bi lahko prvi vpoklic v člansko izbrano vrsto dočakalo še nekaj nogometašev iz slovenske lige in še nekaj novincev.

Če je bil prvi seznam Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji in Belorusiji z nogometaši iz slovenske lige zelo siromašen, bo tokrat skoraj zagotovo povsem drugače.

Marca, ko je Slovenija pod vodstvom novega selektorja razočarala in v Celovcu proti Avstriji izgubila z 0:3, v Stožicah proti Belorusiji pa z 0:2, je bil edini predstavnik slovenske prve lige Martin Milec. Bočni branilec Maribora se bo znašel tudi na tokratnem seznamu, ob njem pa bi lahko bil še njegov soigralec, čigar vpoklic bo v sredo zbudil precej pozornosti.

Selektor bi moral biti slep na obe očesi

Dokler se ne bo znašel na seznamu, ni nič stoodstotnega, a skoraj zagotovo bo selektorjev klic končno dočakal tudi Luka Zahović. To nikakor ni presenečenje.

Če se njegov predhodnik Srečko Katanec nanj ni spomnil niti enkrat, bi moral Kavčič po 15 golih ob 16 prvenstvenih spomladanskih krogih in treh golih na dveh derbijih proti Olimpiji zamižati ne na eno, ampak kar obe očesi, da bi ga spregledal.

Po 14 letih, ko je za reprezentanco zadnjič nastopil njegov sloviti oče, se bo torej na selektorjevem seznamu spet znašel priimek Zahović.

Zabil je gol, potem ga je Branko Oblak prečrtal

Zlatko Zahović je za Slovenijo nazadnje igral leta 2004 v Ženevi in zabil rekordni 35. gol. Foto: Reuters Zlatko Zahović je za reprezentanco 80. in zadnjič nastopil na prijateljski tekmi v Ženevi 28. aprila 2004 in pri porazu proti Švici zabil tudi svoj 35. in zadnji gol v reprezentanci, ki jo je takrat zadnjič vodil Bojan Prašnikar.



Po tisti tekmi je pred poletjem istega leta in začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2006 v Nemčiji selektorsko klop zasedel Branko Oblak in se mu odrekel, pa čeprav je Zahović dokaj redno igral na Portugalskem in v majici lizbonske Benfice zabil tudi nekaj golov.



Toda takratni selektor, ki je na klopi Slovenije zdržal nekaj več kot dve leti, je ocenil, da je za ekipo bolje, če muhastega zvezdnika ni zraven.



V izbrano vrsto je vpoklical številne mlajše nogometaše in udaril temelje ekipi, s katero je Matjaž Kek štiri leta pozneje poskrbel za velike uspehe.

Mladenič, ki navdušuje v Celju, bi skoraj moral biti zraven

Verjetno bo na seznamu tudi nekoč veliki up slovenskega nogometa Rudi Požeg Vancaš, ki navdušuje v dresu Celja. V spomladanskem delu sezone je ta 24-letni ofenzivni vezist, ki je po prihodu iz Domžal na Štajerskem doživel preporod, dosegel že osem golov in prispeval še nekaj podaj.

Prav gotovo se zna na seznamu znajti tudi kakšen izmed nogometašev Domžal, ki so v spomladanskem delu pokazale niz sijajnih predstav.

Rudi Požeg Vancaš igra v sijajni formi za Celje. Bilo bi presenečenje, če ga ne bi bilo zraven. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Josipa Iličića ne bo, kaj pa Jan Oblak in Kevin Kampl?

Olimpija? Pri najverjetnejših novih prvakih težko najdemo že kakšnega slovenskega nogometaša, kaj šele kandidata za slovensko reprezentanco. Morda le vratarja Aljaža Ivačiča, ki pa v zadnjih tednih ne kaže več tako dobre forme, kot jo je pred dvema mesecema, ko so ga v reprezentanco prvič vpoklicali naknadno, po poškodbi Jana Oblaka.

Prvi zvezdnik slovenskega nogometa je v zadnjem obdobju sicer redno branil za Atletico in z njim osvojil tudi ligo Europa, a ni skrivnost, da ima že nekaj mesecev težave s poškodbo, zato ne bi bilo preveliko presenečenje, če bi odpovedal tudi tokratno reprezentančno akcijo in celil rane po naporni sezoni.

Podobno velja tudi za Kevina Kampla, za katerim je turbulentna sezona v RB Leipzigu.

Josipa Iličića, ki se je na zadnji reprezentančni akciji poškodoval, tokrat verjetno ne bo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Najverjetneje bo odsoten Josip Iličić, ki je pretekli konec tedna sicer igral za Atalanto, a ima težave s poškodbo. Pred morebitnim skorajšnjim prestopom v milanski Inter ali pa morda kam drugam pa poslabšanje poškodbe prav zagotovo ne bi bila dobra rešitev.

Morda s selektorjevega seznama odpade še kdo. Sploh po slabih predstavah na zadnjih dveh tekmah to ne bi bilo presenečenje.

Tekma ob neprimernem trenutku, rezultat pa bo pomemben

Pred selektorjem Kavčičem je zahtevna naloga. Po marčevskih porazih bo v Črni gori zagotovo pomemben tudi rezultat, tekma pa prihaja – sploh za gradnjo nove ekipe – ob ne najbolj posrečenem terminu, ko so nogometaši komaj dočakali konec napornih sezon.

Vesel je lahko vsaj tega, da večina reprezentantov z zadnjega seznama razmeroma redno igra, nekateri med njimi pa so tudi učinkoviti. Predvsem Tim Matavž, ki je marčevsko akcijo izpustil zaradi poškodbe, in Benjamin Verbič sta v zadnjem času mreže nasprotnikovih vratarjev tresla kot za stavo. Prvi na Nizozemskem, drugi v Ukrajini.

Nekdanji član Domžal, zdaj Ferencvaroša, Miha Blažič, se lahko v prihodnosti nadeja vpoklicu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ker to ni termin Fife, jih bo kar nekaj manjkalo

Podobno kot tudi branilec Ferencvaroša, ki se na Madžarskem bori za naslov, Miha Blažič. Zagotovo še en nogometaš, čigar ime na sredinem seznamu ne bi smelo biti presenečenje, a ga tokrat zagotovo ne bo. Junijski termin prijateljskih ni na seznamu Fife, Ferencvaroš pa prav na dan tekme v Podgorici igra tekmo zadnjega prvenstvenega kroga.

Zraven tako zagotovo ne bo niti kar štirih nogometašev, ki so bili na zadnjem selektorjevem seznamu, tokrat pa vse čakajo tekme play-offa v drugi italijanski ligi za preboj med tamkajšnjo nogometno elito, Jureta Balkovca (Bari), Luke Krajnca (Frosinone), Aljaža Strune (Palermo) in Lea Štulca (Venezia). Tudi zaradi tega se v reprezentanci obeta precej novih imen.

Reprezentanti se bodo na Brdu pri Kranju zbrali v nedeljo opoldne, na zboru pa seveda ne bo nogometašev iz slovenske lige, ki jih isti dan ob 16. uri čakajo tekme zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije, v katerem bomo dobili novega prvaka, če se to ne bo zgodilo že jutri.

Prijateljska tekma v Podgorici Slovenijo čaka prihodnjo soboto ob 20.15.