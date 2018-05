Domžalčani suvereni, Celjani skočili pred Rudar

Po izjemni soboti in večnem derbiju, ki ga je po preobratu dobila Olimpija in na lestvica skočila pred Maribor, smo v nedeljo spremljali še zadnji dve tekmi 34. kroga Prve Lige Telekom Slovenije. Domžalčani so s 3:1 premagali Krško, Celjani pa so v Novi Gorici premagali Ankaran (2:0) in skočili na četrto mesto.

V tekmo brez velikega športnega naboja so se podale Domžale, ki so imele pred tekmo zagotovljeno tretje mesto na lestvici in s tem nastope v Evropi, ter sedmouvrščeno Krško, ki je imelo zagotovljen obstanek v prvi ligi. Čeprav so gostje prvi zadeli, so domači upravičili vlogo favorita in na koncu zanesljivo zmagali s 3:1 in potrdili, da so tretja najboljša slovenska ekipa.

Nogometaši Celja so se po treh sušnih tednih oziroma štirih tekmah brez uspeha vrnili v zmagovalne tirnice. V Novi Gorici so premagali Ankaran Hrvatine z 2:0 in se na lestvici po točkah izenačili z Rudarjem na četrtem mestu, ki bi v primeru slavja Olimpije v pokalu prinašalo evropske nastope.

Izjemen derbi v Ljudskem vrtu in veličastna zmaga Olimpije

V velikem derbiju 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Olimpija, pomembne zmage, ki zagotavlja napeto prvenstvo vse do konca, pa so se veselili Ljubljančani. Olimpija je na prvenstveni lestvici spet pred Mariborom. Uvodno tekmo kroga je v Velenju dobila Gorica (1:0), v Kranju je Aluminij premagal Triglav (2:0) in si zagotovil obstanek v ligi.

Olimpija je v prvenstvu spet dve točki pred Mariborom. Če bi danes zmagal slednji, bi bilo prvenstva praktično konec, zdaj pa bo zanimivo vse do konca!

Razprodani Ljudski vrt je že v tretji minuti večnega derbija doživel šok, ko so Ljubljančani po akciji Daria Čanađije povedli z 1:0. Veselje Ljubljančanov ni trajalo dolgo, v 12. minuti je za izenačenje poskrbel Luka Zahović. Akcija domačih je bila sumljiva, ob podaji Martina Milca je namreč dišalo po prepovedanem položaju, ki pa ga glavni delivec pravice Damir Skomina in njegova ekipa niso dosodili.

Nogometaši @nkolimpija, ki so spet na vrhu lestvice, so se po znagi s 3:2 nad @nkmaribor priklonili tudi navijačem, ki so navijali na osrednji tribuni Ljudskega vrta. @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/IpUw0ReUH4 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 19, 2018

Drugi polčas se je začel po željah domačih navijačev, v 52. minuti tekme je še drugič udaril Luka Zahović in poskrbel za veselje na tribunah Ljudskega vrta. V 73. minuti se je po hitrem protinapadu zmajev pred mariborskim vratarjem Handanovićem sam znašel Stefan Savić, Handanović ga je zrušil, Skomina pa je pokazal na belo točko.

Zanesljivi izvajalec je bil Rok Kronaveter, ki je izenačil na 2:2. Olimpija je pritisnila, v 90. minuti pa se ji je pritisk obrestoval, s strelom z glavo je Handanovića premagal Andres Vombergar. Končalo se je z zmago Ljubljančanov, ki so na prvenstveni lestvici spet prehiteli branilce naslova.

1 / 51 2 / 51 3 / 51 4 / 51 5 / 51 6 / 51 7 / 51 8 / 51 9 / 51 10 / 51 11 / 51 12 / 51 13 / 51 14 / 51 15 / 51 16 / 51 17 / 51 18 / 51 19 / 51 20 / 51 21 / 51 22 / 51 23 / 51 24 / 51 25 / 51 26 / 51 27 / 51 28 / 51 29 / 51 30 / 51 31 / 51 32 / 51 33 / 51 34 / 51 35 / 51 36 / 51 37 / 51 38 / 51 39 / 51 40 / 51 41 / 51 42 / 51 43 / 51 44 / 51 45 / 51 46 / 51 47 / 51 48 / 51 49 / 51 50 / 51 51 / 51

Aluminij varen

Nogometna sobota se je začela z derbijem začelja v Kranju, kjer je Triglav lovil odrešilne točke v boju za obstanek proti Kidričanom, a ostal brez njih. Aluminij si je z zmago z 2:0 zagotovil obstanek v prvoligaški druščini.

Gorenjski orli bi lahko z zmago zapletli položaj pri dnu razpredelnice, saj bi se Aluminiju, ki ga konec meseca čaka vrhunec sezone, finale pokala Slovenije, približali na le dve točki zaostanka in se s tem prijavili na natečaj za osvojitev osmega mesta.

Uroš Celcer je Goričanom zagotovil tri točke. Foto: Vid Ponikvar

Novogoričani ostajajo v boju za Evropo

Novogoriški nogometaši so v Velenju prišli do zmage, s katero so se točkovno izenačili s petouvrščenim Celjem in zdaj za četrtouvrščenimi Velenjčani zaostajajo za tri točke. Zmago gostom je z bele točke priboril Uroš Celcer, domači, ki so bili večino tekme boljši tekmec, pa so med drugim dvakrat zatresli okvir vrat, a zadetka jim ni uspelo zabiti.

Poročila s tekem:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 34 22 10 2 58:16 76 2. Maribor 34 22 8 4 70:28 74 3. Domžale 34 21 6 7 74:39 69 4. Celje 34 13 8 13 55:47 47 5. Rudar 34 14 5 15 47:47 47 6. Gorica 34 13 5 16 36:45 44 7. Krško 34 9 7 17 36:58 34 8. Aluminij 34 8 9 17 38:58 33 9. Triglav 34 6 7 21 28:64 25 10. Ankaran 34 4 11 19 30:79 23