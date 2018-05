V boju za Evropo bo še vroče

Nogometaši velenjskega Rudarja so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Gorici z 0:1 (0:1).

Novogoriški nogometaši so v Velenju prišli do zmage, s katero so se točkovno izenačili s petouvrščenim Celjem in zdaj za četrtouvrščenimi Velenjčani zaostajajo za tri točke. Zmago gostom je priboril Uroš Celcer, domači, ki so bili večino tekme boljši tekmec, pa so med drugim dvakrat zatresli okvir vrat, a zadetka jim ni uspelo zabiti.

Čeprav so bili velenjski nogometaši v prvem polčasu konkretnejši, pa so v drugi del s prednostjo šli Novogoričani, ki so sicer bili nevarni že v 11. minuti po strelu Andrije Filipovića, v 36. minuti pa so povedli, potem ko je Uroš Celcer unovčil enajstmetrovko.

Domači so večkrat poskušali s streli, a bili nenatančni, med drugim dvakrat Sandi Ćoralić, pa tudi Edin Šehić in Damjan Trifković.

V drugem polčasu je najprej Filipović zadel mrežo Rudarja, a iz prepovedanega položaja, na drugi strani pa je Klemen Bolha sprožil z glavo, a Grega Sorčan ni imel veliko dela.

V 55. minuti je z glavo prišel do strela Šehić, a zgrešil, domači pa so zahtevali prekršek nad njim in enajstmetrovko, a je niso dobili. Malce zatem se je Sorčan izkazal po strelu z glavo enega domačih igralcev, v 61. minuti pa še po strelu Šehića iz bližine.

V 71. minuti so bili Velenjčani blizu izenačenja, ko je Dominik Radić s strelom z glavo zadel vratnico, v 80. pa jo je še Šehić s strelom iz prve.

Velenjčani bodo v 35. krogu v sredo gostovali v Kidričevem, Novogoričani pa bodo gostili Ankaran.