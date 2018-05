Celjani so se po treh sušnih tednih vrnili v zmagovalne tirnice

Nogometaši Celja so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Ankaran Hrvatine z 2:0 (2:0).

Nogometaši Celja so se po treh sušnih tednih oziroma štirih tekmah brez uspeha vrnili v zmagovalne tirnice. V Novi Gorici so premagali Ankaran Hrvatine z 2:0 in se na lestvici po točkah izenačili z Rudarjem na četrtem mestu. V zadnjih dveh krogih bodo gostili Maribor (23. 5.) in gostovali v Krškem (27. 5.).

Ankaran Hrvatini so po velikem presenečenju, ki so ga pripravili v prejšnjem krogu, ko so v Stožicah remizirali z Olimpijo, doživeli devetnajsti poraz v sezoni, tako da so vedno bližje nazadovanju v 2. SNL. Tekmovanje bodo sklenili proti Gorici ter Aluminiju.

Gostje iz Celja so večji del naloge opravili v prvem polčasu, ki so ga po zaslugi dveh zadetkov Rudija Požega Vancaša dobili z 2:0. Štiriindvajsetletni vezist je v zadnjih dveh mesecih v odlični strelski formi. V tem času je dosegel osem od svojih enajstih zadetkov v tej sezoni, tako da je dva kroga pred koncem tekmovanja četrti strelec Prve lige Telekom Slovenije.

Prvi zadetek je Rudi Požeg Vancaš dosegel v 21. minuti po lepi kombinaciji z Lovrom Cvekom, drugega pa v 35. minuti, ko je mojstrsko sprejel dolgo podajo Janeza Piška in rutinirano premagal vratarja Primoža Bužana.

V drugem polčasu so imeli več od igre gostitelji, vendar iz petih zrelih priložnosti niso zadeli mreže. V 54. minuti je Matej Zemljak močno sprožil z roba kazenskega prosta, a ne dovolj natančno. Deset minut kasneje je bil vratar Celja Metod Jurhar na pravem mestu ob strelu Nkama, v 70. minuti je Janez Pišek rešil zadetek na golovi črti, poskusa Erika Glihe v 77. minuti s prostega strela ter Tima Vodeba s "škarjicami" v sodnikovem podaljšku pa sta za las zgrešila okvir vrat.