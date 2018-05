Kidričani so si zagotovili prvoligaški status

Nogometaši kranjskega Triglava so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju z 0:2 (0:1).

Kidričani so še četrtič v sezoni premagali Gorenjce in si z zmago tudi zagotovili najmanj osmo mesto in obstanek v ligi. Kranjčani, ki so pred tem dobili tri od štirih tekem, pa po 21. porazu v sezoni ostajajo pri dnu lestvice, ob tekmi več imajo tudi dve točki več od zadnjuvrščenega Ankarana. Do konca sezone Triglav čakata še domača tekma z Domžalami in gostovanje v Velenju, Ankarančane pa ob nedeljski tekmi proti Celju še gostovanje v Novi Gorici in domač obračun z Aluminijem.

Kidričani so povedli že v peti minuti. Sodnik je pokazal na belo točko po prekršku Elvisa Džafića nad vtekajočim Francescom Tahirajem, Lucas Mario Horvat pa je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. To pa je bila praktično edina nevarna akcija polčasa.

Gosti so do strela sicer prišli še v 19. minuti, ko je poskusil Mario Jurčević, domači pa so prišli do (pol)priložnosti v 40. minuti, ko je Luka Janžekovič malce nerodno posredoval, v 42. minuti pa je poskusil še Egzon Kryieziu od daleč, žogo po njegovem strelu po tleh je Aluminijev vratar odbil.

V 54. minuti so Kidričani podvojili prednost, potem ko so prek Christopherja Makenga in Tahiraja izpeljali bliskovit protinapad, ki ga je s strelom po tleh z roba kazenskega prostora učinkovito končal Tahiraj.

Šest minut pozneje so imeli domači na voljo prosti strel z 20 metrov, Vlado Šmit pa je meril malce premalo natančno. V 78. minuti je Janžekovič ustavil poskus Dejana Vokića od daleč. Na drugi strani je v 85. minuti poskusil Nemanja Jakšić, a je bil Džafić na mestu. Že v sodniškem dodatku je Tom Žurga zgrešil iz bližine, tako da je ostalo pri zmagi gostov.

Kranjčani bodo v 35. krogu v sredo gostili Domžale, Kidričani pa Velenjčane.