Pozabljeni Argentinec Olimpiji v super derbiju v 90. minuti prinesel naslov?

V 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija v spektakularnem derbiju, v katerem ni manjkalo razburljivih dogodkov, s 3:2 zmagala v Ljudskem vrtu z golom Andresa Vombergarja v 90. minuti in v zadnja dva kroga vstopa z dvema točkama prednosti pred Mariborom.

Najpomembnejši derbi zadnjega obdobja je pripravil navijaško kuliso, kot se šika. V Ljudskem vrtu, ki je bil razprodan že nekaj dni pred prvim sodnikovim žvižgom, je bilo na tribunah pestro. Domači navijači so pripravili odlično vzdušje, manjkalo ni niti gostujočih pristašev, ki so zapolnili del tribun na severozahodnem delu štadiona.

Olimpija je pred derbijem po spodrsljaju v prejšnjem krogu proti Ankaranu v zadnje tri prvenstvene kroge vstopila s točk zaostanka, zato je nujno potrebovala tri točke, medtem ko je Mariboru ustrezal tudi remi, a so vijoličasti pred tekmo napovedali, da si želijo zmage.

Sanjski začetek za Olimpijo

Najboljši slovenski sodnik Damir Skomina je imel v Ljudskem vrtu generalko za svetovno prvenstvo v Rusiji, kjer bo sodil prihodnji mesec in spisal zgodovino slovenskega nogometa, že v tretji minuti pa poskrbel za odločitev, ki ni bila po godu domačih.

V akciji, v kateri so gostje prišli do vodstva, ni piskal prekrška Jasona Davidsona na sredini igrišča nad Martinom Milecom. Odločitev, ki je bila sporna, a na meji. V nadaljevanju akcije je Dino Štiglec z leve poslal predložek pred gol, žoga je preletela Marka Šulerja in pristala na glavi še enega Hrvata Daria Čanađije, ki je streljal. Žoga se je odbila od Mitje Vilerja in nazaj v hrvaškega vezista, po tem pa (ne)srečno končala za hrbtom Jasmina Handanovića.

Olimpija, ki je imela v zadnjih tednih nemalo težav z učinkovitostjo in zapravljala tudi enajstmetrovke, se je na najpomembnejši tekmi leta kar naenkrat v vodstvu znašla ob prvi priložnosti že po treh minutah igre. Nogometaši Olimpije so stekli proslavljat na drugo stran igrišča, pod tribuno svojih navijačev, ki so noreli od veselja.

Luka Zahović je hitro poskrbel za izenačenje

Maribor je unovčil izkušnje in tekmo mirno vodil naprej, nagrada pa je prišla že po 12 minutah igre, ko smo videli še eno sporno situacijo. Po globinski podaji Mileca je za hrbet Branka Ilića stekel Luka Zahović in bil na meji prepovedanega položaja. Toda sodniki niso dvignili zastavice in mladi napadalec prvakov je rutinirano zadel za svoj že 14. prvenstveni gol sezone. Vse je dal v drugem delu sezone.

Že po 12 minutah težko pričakovanega derbija smo tako videli dva gola, a do odhoda na polčas novega zadetka ni bilo. Igra je potekala večinoma med obema kazenskima prostoroma, bolje pa so se znašli Mariborčani, ki so imeli nekaj priložnosti.

Maribor je bil nevarnejši

V 29. minuti je v kazenskem prostoru do strela prišel Zahović, a meril čez gol. V 34. minuti je po lepi akciji Marcos Tavares podal do Dina Hotića v osrčje kazenskega prostora Olimpija, a tudi on ni bil dovolj natančen. Še bolj je dišalo po golu sedem minut pozneje, ko je po kotu Amirja Derviševića z atraktivnim in močnim strelom poizkusil Martin Kramarič. Nekateri domači navijači so že skočili v zrak, a gola ni bilo.

Olimpija je bila do odhoda na odmor nevarna le še v 42. minuti, ko je z nespametno podajo nazaj Handanoviću priložnost Olimpije zakuhal Šuler, a je vratar Maribora žogo zbil pred Davidsonom in ostalo je pri izidu 1:1.

Sanjski začetek drugega polčasa za Maribor, strelec pa isti

Ob polčasu trenerja nista menjala, tudi v drugem delu igre pa smo prvi gol dočakali zelo hitro, a tokrat na drugi strani. Na desni strani je v 52. minuti preigraval kapetan Tavares in poslal predložek na levo stran, tam pa je v slogu najboljših napadalcev reagiral Zahović, udaril z glavo, žoga pa se je odbila od prečke in končala za hrbtom vratarja Olimpije Aljaža Ivačiča. Zahović je dosegel še 15. gol v letošnjem letu in s petim zadetkom na derbijih Maribor popeljal do preobrata.

Mojstrovina Afričana, ki je končala v okvirju vrat

Potem so se strasti razvnele, oboji so začeli igrati agresivneje in sodnik Skomina je iz žepa vse pogosteje vlekel rumene kartone. V 61. minuti bi Olimpija skorajda izenačila, Issah Abass pa je bil zelo blizu mojstrskega gola. Afričan v vrstah Ljubljančanov je streljal od daleč, žoga je letela v desni zgornji vratarjev kot, Handanović pa je žogo s konicami prstov odbil le toliko, da je končala v okvirju vrat. Mariborčani so si lahko oddahnili.

V 68. minuti je gol že proslavljal Kramarič, ki je zadel po podaji z desne strani, a je bilo veselje prehitro. Stranski sodnik je dvignil zastavico in označil nedovoljeni položaj.

Foto: Vid Ponikvar

Maribor je napadal in dobil gol

Pet minut pozneje je bilo namesto 3:1 2:2. Rezervist gostov Stefan Savić je izkoristil nerazumljivo veliko prostora v obrambi Maribora, po protinapadu stekel sam proti vratom Handanovića, ga obšel, domači vratar ga je podrl in Skomina je pokazal na enajstmetrovko. Tokrat so nogometaši Olimpije najstrožjo kazen le izkoristili, zadel je Rok Kronaveter, in izenačili na 2:2.

V 80. minuti bi Maribor spet lahko vodil, Zahović je poslal v ogenj rezervista Jasmina Mešanovića, ta se je znašel sam pred vrati Olimpije, streljal, a zadel okvir vrat. V 83. minuti je bil Maribor spet zelo nevaren. Tokrat je Tavares veliko priložnost pripravil Aleksu Pihlerju. Streljal je dobro, a se je vratar Olimpije izkazal z obrambo.

Pozabljeni Argentinec zadel za zmago in večno slavo

V 90. minuti pa je rezervist, Argentinec slovenskega rodu Andres Vombergar, ki je v Ljubljano prišel z veliko pompa, do zdaj pa pokazal bolj malo, poskrbel, da bo še dolgo zapisan v srcih ljubljanskih navijačev. Po podaji Štigleca je z glavo zadel in Olimpiji prinesel zmago, vredno naslova in prvo slavje na derbijih po desetih tekmah.

V 92. minuti bi Maribor skoraj izenačil, Viler je zatresel okvir vrat, a se izid ni spremenil. Gostje so dočakali veliko zmago, o kateri so sanjali že nekaj časa.

Zdaj Olimpija v zadnja dva kroga vstopa z dvema točkama prednosti pred Mariborom in je velik favorit za naslov. Ljubljančane do konca sezone čakata še tekmi s Krškim doma in Domžalami v gosteh, medtem ko bodo Mariborčani v prihodnjem krogu gostovali pri Celju, v zadnjem krogu pa gostili Gorico. Ni dvoma, še bo vroče ...

Maribor : Olimpija 2:3 (1:1)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 12.000. Sodnik: Damir Skomina.



Strelci: 0:1 Čanađija 3., 1:1 Zahović 12., 2:1 Zahović 52., 2:2 Kronaveter 73./11m, 2:3 Vombergar 90.



Maribor: Handanović; Viler, Ivković, Šuler, Milec; Kramarič (od 71. Mešanović), Hotić (od 79. Mlakar), Dervišević, Pihler; Tavares. Zahović. Trener: Darko Milanič.



Olimpija: Ivković; Apau, Štiglec, Uremović, Ilić (od 64. Savić); Tomić, Miškić, Kronaveter, Čanađija, Davidson (od 58. Vombergar), Abass. Trener: Igor Bišćan.



Rumeni kartoni: Štiglec 27. (Olimpija), Pihler 49. (Maribor), Čanađija 51. (Olimpija), Viler 60. (Maribor), Šuler 61. (Maribor). Vombergar 63. (Olimpija), Handanović 73. (Maribor), Zahović 76. (Maribor).