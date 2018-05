Kralj strelcev PLTS Triglavu priigral pomembno zmago

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog

Nogometaši Triglava so na zadnji tekmi 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh z 2:0 premagali Gorico, ki se bori za Evropo, in vknjižili pomembne točke v boju za obstanek. Oba zadetka je dosegel s 16 zadetki najboljši strelec PLTS. Nogometaši Olimpije so v nedeljo v Stožicah nepričakovano remizirali z Ankaranom (0:0) in tako prvo mesto na lestvici pred derbijem, ki bo v soboto, prepustili velikem tekmecem iz Maribora. Vijoličasti so z 2:1 zmagali v Krškem.

Nogometaši Triglava so z 2:0 premagali Gorico in prišli do pomembnih točk v boju za obstanek. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvoligaška karavana se je za konec 33. kroga preselila v Novo Gorico, kjer vrtnicam, ki še niso rekle zadnje v boju za četrto mesto, ni uspelo upravičiti vloge favorita proti Triglavu, ki se krčevito bori za obstanek.

Ta je v zadnjih krogih nadoknadil zaostanek za Ankaranom, ki ga je z zmago v gosteh tudi prehitel. Goričane so strli v drugem polčasu, ko je dvakrat udaril Matej Poplatnik in se podpisal še pod 15. in 16. zadetek sezone, s čimer je na vrhu lestvice strelcev prehitel Marcosa Tavaresa.

Hud spodrsljaj Olimpije, ki ni več prva

Ricardo Alves je zastreljal 11-metrovko. Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpija je še četrtič na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah remizirala in zdaj dokončno zapravila visoko prednost pred Mariborom, ki jo je še pred kratkim imela. Mariborčani tako v zadnje tri prvenstvene kroge, ki bodo podali odgovor na vprašanje, kdo bo prvak, vstopajo z dvema točkama prednosti.

Olimpija, ki se muči z učinkovitostjo in več kot dveh golov na eni tekmi ni dosegla že 11 tekem v nizu, je bila boljši nasprotnik od Ankarana, a nikakor ni našla poti do njegovih vrat. Proti njegovim vratom je sprožila kar 18 strelov, a le šest v okvir vrat, tako da je imel še najlepšo priložnost do samega zaključka tekme celo Ankaran, ko je v 67. minuti okvir vrat Olimpije zatresel Hrvat Vedran Gerc.

Olimpija je imela v 90. minuti na voljo enajstmetrovko, ki pa jo je zapravil Ricardo Alves. Portugalcu je strel z odlično obrambo ustavil vratar Primož Bužan. Do konca so Ljubljančani še napadli za gol in zmago, bili nekajkrat pred vrati Primorcev, a niso uspeli zadeti.

Olimpija je tako spet razočarala svoje navijače, ki so domačim nogometašem v drugem polčasu nekajkrat glasno žvižgali, seveda pa niso bili zadovoljni niti po zadnjem žvižgu in bodo zdaj do sobotnega derbija v Ljudskem vrtu, v katerem bodo morali zdaj zmagati, če želijo v zadnjih dveh krogih sami odločati v svoji usodi, pod velikim pritiskom.

Hrvat poskrbel, da v Velenju diši po Evropi

Dominik Radić se je izkazal s tremi goli. Foto: Urban Urbanc/Sportida Savinjsko-šaleški derbi je prinašal ogromen vložek. Soseda se potegujeta za četrto mesto, ki bi ob predpostavki, da bo Olimpija v finalu pokala premagala Aluminij, zagotavljal evropsko vozovnico.

Rudar Marijana Pušnika je v Celju s 3:1 premagal domačega prvoligaša, ki ga vodi Dušan Kosić, ter si tako pred zadnjim krogom pripravil odlično izhodišče.

V Kidričevem so Domžale, ki so zaigrale brez kaznovanih Gabra Dobrovoljca in Matije Široka, prišle do 20. prvenstvene zmage v sezoni in se z njo Olimpiji približale na sedem, vodilnemu Mariboru pa na osem točk zaostanka ter tako še ohranile teoretične možnosti za naslov prvaka.

Aluminij, ki je finalist pokala, je bil v prvem polčasu boljši nasprotnik in prek Luke Štora dvakrat tudi zatresel okvir vrat, nato pa so gostje v drugem polčasu prišli do treh točk in nadaljevali uspešen spomladanski niz.

Amir Dervišević (levo) je strl odpor Krčanov in z mojstrovino poskrbel za pomemben gol Maribora. Foto: Vid Ponikvar

Maribor v zaključku tekme do nove zmage

Maribor, ki je sredi tedna remiziral na derbiju v Domžalah in prekinil niz sedmih zmag v nizu, s katerimi se je vrnil v igro za naslov, je v soboto gostoval v Krškem in igral proti klubu, proti kateremu je sredi marca v Ljudskem vrtu doživel šok in izgubil z 0:2. Po tej tekmi je prišlo do tiste zloglasne novinarske konference Zlatka Zahovića, po kateri je bil športni direktor vijoličastih blizu odhoda iz kluba in suspendiran.

Tudi tokrat so se Mariborčani s Krčani mučili, čeprav so bili veliko boljši nasprotnik, a je v vratih domačih blestel vratar Marko Zalokar. Tako je bilo vse do 81. minute, ko je z mojstrskim golom za vodstvo gostov poskrbel Ljubljančan v vrstah Maribora Amir Dervišević, ki domačemu vratarju po udarcu s prostega strela ni pustil kančka možnosti.

Mojstrovina Amirja Derviševića v Krškem:

Amir Dervišević je s tem natančnim strelom načel mrežo Krškega 🚀#PLTS pic.twitter.com/PQZ4Jgb1kU — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 12, 2018

V 88. minuti so Mariborčani po protinapadu Marcosa Tavaresa in strelcu Luki Zahoviću, ki je prišel do 13. prvenstvenega gola sezone, zadeli še drugič in odločili zmagovalca. V 93. minuti je Krško, v polno je meril Josip Balić, doseglo tolažilni zadetek, a jim je za kaj več zmanjkalo časa.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 33 22 8 3 68:25 74 2. Olimpija 33 21 10 2 55:14 73 3. Domžale 33 20 6 7 70:29 66 4. Rudar 33 14 5 14 47:46 47 5. Celje 33 12 8 13 53:47 44 6. Gorica 32 12 5 16 35:45 41 7. Krško 33 9 7 17 35:55 34 8. Aluminij 33 7 9 17 36:58 30 9. Triglav 33 6 7 20 28:62 25 10. Ankaran 33 4 11 18 30:77 23