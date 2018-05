Rožman kritiko usmeril na vodstvo 1. SNL

Pojasnilo trenerja NK Domžale

Trener Domžal Simon Rožman si je po remiju z Mariborom na derbiju 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije vzel nekaj minut in pojasnil razloge, zaradi katerih so njegovi izbranci v štirih dneh prikazali dve povsem različni predstavi. V Novi Gorici so v nedeljo izgubili z 1:4, nato pa v sredo namučili Maribor (1:1). Najmlajši strateg v 1. SNL je prst posredno uperil tudi na vodstvo tekmovanja.

Nogometaši v rumenih dresih so si z nedeljskim porazom v Novi Gorici (1:4), kjer so zaradi številnih poškodb nastopili v oslabljeni zasedbi, priprli vrata za sokandidaturo za naslov prvaka. Rezultat dvoboja, ki se je v mestu vrtnic začel ob 13. uri, je močno izstopal, saj Rožmanove čete še nihče v tej sezoni - z izjemo finalistov evropske lige Marseilla (0:3) - ni odpravil s tako visoko razliko.

Ne skriva, da nima 22 enakovrednih igralcev

Zdravniška služba Domžal se je izkazala in pred derbijem z Mariborom osrečila strokovno vodstvo rumenih. Foto: Žiga Zupan/Sportida V sredo so Domžale zaigrale neprimerno bolje. Bile so tako dobre, da se jim je nasmihala sladka zmaga nad Mariborom, od katere jih je delilo le nekaj minut. Vijolice so izenačile v zadnji minuti rednega dela (1:1). Zakaj so Domžalčani v tako kratkem obdobju pokazali dva tako zelo različna obraza?

"Zadeva je večplastna. Ekipa, ki je igrala proti Mariboru, je prav gotovo kakovostna. Spomnil bi na tekmo v Celju, kjer ni bila težava poraz, ampak to, da se je pet igralcev poškodovalo. Takrat nas ni nihče zaščitil. Potem se je poznala rotacija teh igralcev. Ne iščem izgovorov, a dejstvo je, da v Domžalah nimamo 22 enakovrednih igralcev. Tega ne skrivamo. Vemo pa tudi, čemu sledimo, tako da so ob tej ekipi, ki vleče zadevo, zraven le naši mladi igralci. Od te filozofije ne odstopamo," je spomnil na dvoboj v Celju, na katerem so Domžale doživele prvi poraz v tem letu (1:2), nad zdravstvenimi težavami pa so tožili Senijad Ibričić, Zeni Husmani, Matija Širok, Agim Ibraimi in Ajdin Mulalić.

Jesti so morali že ob 8.45

Trener Domžal tako zgodnji termin dvoboja, kot je bil v Novi Gorici, razume za podcenjevanje truda nogometašev, da bi sledili evropski ravni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po dvoboju v Celju so Domžale odpravile Ankaran (4:0), nato pa je sledilo gostovanje v Novi Gorici, kjer je dokončno splahnelo upanje o resnem boju za naslov prvaka.

"Tekma v Novi Gorici je bila delegirana za ob 13. uri. To je zame podcenjevanje stvari, ki se jih želimo iti. Če hočemo biti na pravi ravni v smislu nutricistike, vnosa ogljikovih hidratov, smo morali pred tekmo z Gorico jesti že ob 8.45. V delovnih pogojih se želimo približati Evropi. Želimo hitro in zalito travnato površino, tam pa nas pričaka suha. Cel kup je zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na našo predstavo. V Novi Gorici nismo bili videti dobro. Do prvega gola smo zadevo energetsko držali, ko pa je gostitelj dosegel prvi evrogol, je zadeva, kar zadeva nas, izpuhtela. Igralci so začutili, da se je njihova tekmovalna ambicija ustavila," je pojasnil razloge, ki so vplivali na najvišji poraz Domžal v tej sezoni.

Proti Mariboru je bilo drugače, za kar se je iskreno zahvalil zdravniški službi. Ne nazadnje je hitreje od načrtovanega na igrišče vrnila Senijada Ibričića, ki je nato pokvaril načrte Mariboru z zadetkom.

"Proti Mariboru smo videli takšno sliko, kot jo želimo gledati. Igrali smo v najmočnejši postavi. Zahvaljujemo se zdravniški službi, ki je opravila veliko dela. Glede nekaterih stvari pa se nas mogoče preveč podcenjuje, ko razmišljamo o prehrani, logistiki. V teh stvareh bi se radi še bolj približali evropski ravni," je Rožman še enkrat ponovil, da ni bil zadovoljen z zgodnjim terminom dvoboja v Novi Gorici.

Milanič v šali: Odkar igramo v teh urah, nam gre dobro

Stratega najbližjih zasledovalcev Olimpije sta se v sredo razšla brez zmagovalcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida Njegove besede z novinarske konference po koncu dvoboja je poslušal tudi trener Maribora Darko Milanič. Na vprašanje, ali bi mu bilo ljubše igrati ob 16. uri ali v večernem terminu, je dejal: "S tem se ne ukvarjam. Kolega je rekel nekaj o delegiranju. Kdo sploh ima vpliv na to? Mi ga nimamo. Oni so igrali ob enih in jim ni bilo všeč. Mi igramo takrat, ko nam rečejo. Za to ne bom trošil energije. Potrebujem jo za kaj drugega, ne pa za to, da se ukvarjamo s tem, zakaj ima nekdo tekmo ob 16., spet drugi pa ob 20. uri. Malo v šali lahko povem, da nam, odkar igramo v teh urah, gre kar dobro. Naj bo tako tudi naprej," se je nasmehnil Izolan, ki ima po remiju Maribora v Domžalah še vedno vse v svojih rokah.

Dodatno ga je v dobro voljo spravil še večerni razplet v Velenju, kjer je Olimpija iz rok izpustila zmago nad Rudarjem in se v Ljubljano vrnila bogatejša le za točko. Za točko, s katero je zadržala tesno prednost pred vijolicami. Domžale, ki za zmaji štiri kroge pred koncem zaostajajo devet točk, imajo le še simbolične možnosti za naslov.