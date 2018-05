Vodilna klecnila, razlika ostaja ena točka #video

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v domžalskem Športnem parku, kjer je Maribor dosegel manj, kot je pričakoval. Potem ko v prvem polčasu nismo videli zadetkov, le nekaj nevarnih poskusov Mariborčanov, so se na začetku drugega polčasa razveselili domači navijači.

Domžale je v vodstvo popeljal izkušeni Senijad Ibričić. Gostje so se dolgo mučili in oblegali vrata domačih, a jim vse do prve minute sodnikovega podaljška ni uspelo izenačiti.

Kot je v 91. minuti izvajal Amir Dervišević in po čudnem posredovanju domačega vratarja Mulalića tudi zadel. Prvaki so do konca tekme - sodnik je tekmo podaljšal za šest minut - krenili tudi po zmago, a izid je ostal nespremenjen.

Olimpija ni izkoristila darila

Olimpija drži točko prednosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nekaj ur po remiju Maribora sta se štadionu Ob jezeru udarila Rudar in Olimpija. Ljubljančani bi lahko Vijolicam pobegnili za tri točke, a darila niso izkoristili. Kljub dobremu začetku, povedli so v 26. minuti, ko je po podaji Jasona Davidsona zabil Danijel Miškić, a minimalne prednost niso zadržali do konca.

Dolgo je kazalo, da se bodo gostje veselili popolnega izkupička, ko so domači pritisnili in v 88. minuti izenačili prek Ivana Vasilijevića. Do konca srečanja se izid ni več spremenil in ostalo je pri 1:1. Zmaji tako ostajajo točko pred Mariborčani.

V pravi uspavanki v Novi Gorici sta se Ankaran in Krško razšla brez zadetkov.

Triglav za obstanek, Gorica za Evropo

Dušan Kosić bo s Celjani gostoval na kranjskem štadionu, ki ga je dobro spoznal v času vodenja Triglava. Foto: Grega Valančič/Sportida V četrtek se bosta najprej pomerila Triglav in Celje. Gorenjski orli potrebujejo točke, saj so prikovani na dno razpredelnice. Brez kaznovanega Gašperja Udoviča bodo skušali spraviti v slabo voljo nekdanjega stratega Kranjčanov Dušana Kosića, ki prihaja na Gorenjsko s Celjani z veliko željo, da na lestvici zadrži četrto mesto. Če bi Olimpija v finalu pokala Slovenije upravičila vlogo favorita proti Aluminiju, bi v Evropo peljalo tudi četrto mesto. Celjani so v dobrem položaju. Obramba bo morala paziti na najboljšega strelca Triglava Mateja Poplatnika, ki se vrača v ekipo. Zaradi kartonov bo manjkal Nino Pungaršek.

Zanimiv 32. krog bo sklenil dvoboj v Kidričevem, v katerem se bosta pomerila Aluminij in Gorica. Kidričani bodo zaradi kazni pogrešali Ilijo Martinovića in Dejana Petrovića. V tej sezoni si še lahko zagotovijo Evropo (prek pokala), v prvi ligi pa še vedno trepetajo za obstanek, saj imajo le šest točk prednosti pred Ankaranom, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja na domačem igrišču. Tam so v polfinalu pokala v razburljivem srečanju spravili v solze vrtnice, ki so se v zadnjih krogih prebudile in vključile v boj za "evropsko" četrto mesto.

Ankaran verjame, da bo uspešen na drugi stopnji Novinci v 1. SNL niso prejeli tekmovalne licence za nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije 2018/19, a bodo do zahtevanega roka – 15. maja – vložili pritožbo. "Klub, igralci in vsi, ki delamo za klub, verjamemo, da bomo na drugi stopnji uspešni, še bolj pa verjamemo v to, da si bomo obstanek priborili na igrišču," sporočajo Ankarančani, katerih prvoligaška prihodnost je pod velikim vprašajem.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 32 21 9 2 55:14 72 2. Maribor 32 21 8 3 66:24 71 3. Domžale 32 19 6 7 69:28 63 4. Celje 31 12 8 11 52:43 44 5. Rudar 32 13 5 14 44:45 44 6. Gorica 31 12 5 14 35:42 41 7. Krško 32 9 7 16 34:53 34 8. Aluminij 31 6 9 16 34:56 27 9. Ankaran 32 4 10 18 30:77 22 10. Triglav 31 4 7 20 25:62 19