Navijači Mure odhajajo v Novo mesto s šampanjcem

Druga liga, 27. krog

Izbranci Anteja Šimundže imajo vse v svojih rokah. V času nedeljskega kosila se bodo mudili v Novem mestu, kjer lahko na štadionu Portoval spišejo uspešno zgodbo v času vodenja nekdanjega trofejnega trenerja Maribora. Mura bo gostovala pri Krki, ki si je že zagotovila obstanek in se v drugi ligi poteguje za končno šesto mesto. Če bodo črno-beli premagali dolenjskega drugoligaša, bodo poskrbeli, da bo prednost pred zasledovalci neulovljiva. Če pa bodo neuspešni, jih lahko še vedno v dobro voljo spravi Sežana. Če bo Tabor na Krasu v nedeljo popoldan prekrižal načrte Ptujčanom, bi Mura postala predčasno drugoligaški prvak tudi v primeru neuspešnega rezultata v Novem mestu.

V boj za naslov se lahko vmeša tudi Nafta 1903, a bi ji moral iti na roko ogromen čudež, saj za ''sosedi'' iz Murske Sobote zaostajajo 12 točk.

Do konca so še štirje krogi, v zadnjem pa se bosta v Fazaneriji pomerila prav Mura in Drava. Sobočani so v jesenskem delu na Ptuju zmagali s 3:2, v primeru, če bi kluba končala sezono z enakim številom točk, pa bi o prvaku odločalo boljše razmerje v medsebojnih tekmah.

Druga liga, 27. krog:

Sobota:

AŠK Bravo : Zarica Kranj 4:1 (2:0)

Brekalo 8., Kadrić 20., 67., 75.; Huč 52.



17.00 Veržej – Nafta 1903

17.00 Roltek Dob – Fužinar Rayne Systems



Nedelja:

12.30 Krka – Mura

17.00 Brda – Ilirija 1911

17.00 CherryBox 24 Tabor Sežana – Drava Ptuj

17.00 Jadran Dekani – Kalcer Radomlje

17.00 Brežice Terme Čatež - Rogaška

Lestvica:

1. Mura 26 tekem - 66 točk

2. Drava Ptuj 26 - 56

3. Nafta 1903 26 - 54

4. Kalcer Radomlje 26 - 50

5. Cherrybox 24 Tabor Sežana 26 - 43

6. AŠK Bravo 27 - 42

7. Krka 26 - 39

8. Jadran Dekani 26 - 36

9. Ilirija 1911 26 - 33

10. Brda 26 - 32

11. Roltek Dob 26 - 31

12. Brežice-Terme Čatež 26 - 25

13. Zarica Kranj 27 - 24

14. Rogaška 26 - 23

15. Fužinar Ravne Systems 26 - 22

16. Veržej 26 - 16

Najboljši strelci:

20 - Marko Roginić (Nafta)

15 – Luka Bobičanec (Mura), Rok Sirk (Mura)

12 – Anel Hajrić (Kalcer Radomlje), Amadej Maroša (Mura),

11 – Alen Neskić (Rogaška), Vedran Vinko (Nafta)

