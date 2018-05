Maribor se noče opeči, Olimpija šefu zaželela vse najboljše

Prva liga Telekom Slovenije, 31. krog

Prvoligaška nogometna karavana na sončni strani Alp se bo danes najprej ustavila v Ljudskem vrtu, kjer bi bilo vse drugo kot zmaga vijolic nad primorskimi brezdomci ogromno presenečenje. Mariborčani želijo ubraniti naslov, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja, saj na lestvici gledajo v hrbet Olimpiji. Na zadnji tekmi, ko je Maribor premagal velenjski Rudar s 3:1, se je strelsko prebudil tudi kapetan Marcos Tavares.

Milanič opozarja: Marsikdo se je že opekel

Na Darka Milaniča, ki je pred leti nosil dres Partizana, so se spomnili srbski novinarji ob naštevanju kandidatov za vroči stolček črno-belih v prihodnji sezoni. Foto: Vid Ponikvar ''Naloga je jasna: morebitno razmišljanje, da bo zmaga že vpisana vnaprej, ne sme priti v poštev. Ker se je že marsikdo na takšen način opekel,'' ostaja previden trener Darko Milanič, ki bo ponovno računal na razigranega Luko Zahovića (na zadnjih sedmih tekmah je zadel v polno kar desetkrat), morda pa bi se mu lahko pridružil tudi v tem letu najboljši mariborski asistent Jan Mlakar. Njegov nastop je še vprašljiv, se pa v zadnjo vrsto vrača Saša Ivković, ki je odslužil kazen.

Pri gostih, ki niso prejeli tekmovalne licence za nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije 2018/19, a bodo do zahtevanega roka – 15. maja – vložili pritožbo, bo zaradi kazni manjkal obrambni steber Jan Pahor. ''Klub, igralci in vsi, ki delamo za klub, verjamemo, da bomo na drugi stopnji uspešni, še bolj pa verjamemo v priboritev obstanka na igrišču,'' sporočajo Ankarančani, katerih prvoligaška prihodnost je pod velikim vprašajem.

Krško in Rudar v krizi, Domžale pri prebujenih vrtnicah

Simon Rožman še ni rekel zadnje v boju za naslov, saj Domžale za vodilno Olimpijo zaostajajo šest točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Če so si Posavci bolj ali manj že zagotovili obstanek, saj imajo pred devetouvrščenim Ankaranom (predzadnjo ekipa po koncu sezone čakajo kvalifikacije za dopolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku) devet točk prednosti, pa Velenjčani potrebujejo točke v boju za četrto mesto, ki bi lahko prineslo nastop v Evropi.

Če Aluminij v finalu pokala Slovenije v Stožicah ne bo presenetil Olimpije, bo nastop v kvalifikacijah evropske lige zagotavljalo tudi četrto mesto. Zanj se potegujejo Rudar, Celje, po novem pa tudi Gorica. Tako Krško kot knapi so v rezultatski krizi. Krčani so izgubili tri tekme zapored, Pušnikova četa pa je v zadnjih štirih tekmah osvojila le točko.

V času nedeljskega kosila se bosta v mestu vrtnic udarila Gorica in Domžale. Ekipi, ki sta v prejšnjem desetletju večkrat osvajali naslov državnega prvaka, se bosta pomerili ob 13. uri. Rumeni, ki imajo v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami igralcev, so si že zagotovili nastop v Evropi, saj imajo pred najbližjim sosedom na lestvici neulovljivih 19 točk razlike, Novogoričani pa so se z vedno boljšimi predstavami približali četrtemu mestu na pet točk zaostanka, tako da lahko še upajo, kako bi se v Športnem parku v prihodnji sezoni igrale evropske tekme.

V zadnjem obdobju zelo razigrani vratar Gorice Grega Sorčan bo imel ogromno dela, saj prihaja v goste ekipa, ki je dala največje število zadetkov v prvenstvu (67). Več kot dva na tekmo!

Bišćan bi težko od igralcev Olimpije zahteval kaj več

Igor Bišćan je v petek na rojstnodnevni torti upihnil v 40 svečk. Foto: Vid Ponikvar Ob 16.50 se bo začela nedeljska tekma med Olimpijo in Triglavom. Zmaji so absolutni favoriti. Izbranci Igorja Bišćana v tem koledarskem letu sploh še niso izgubili. Z zmago v Kidričevem so prekinili niz treh zaporednih remijev in si dvignili samozavest pred zadnjo šestino prvenstva.

Hrvaški trener, ki ga obožujejo privrženci zmajev, je v petek praznoval okroglih 40 let. Predsednik Milan Mandarić mu je med tednom izrazil podporo. Mu bodo nogometaši čestitali še z eno zmago, s katero bi Olimpija v zadnjih pet krogov krenila z vodilnega položaja?

''Nisem človek, ki bi dal veliko na te zadeve, a zmaga v Kidričevem je vse, kar sem si želel. Številka je lepa, okrogla in ko bomo našli več časa, bomo tudi to proslavili,'' je dejal nekdanji hrvaški strateg po zmagi nad Aluminijem, s katerim se bo pomeril tudi konec meseca v finalu pokala.

''Moramo biti realni. Od teh odličnih fantov bi težko zahteval kaj več. Delavni so, motivirani, trudijo se, odrekajo en za drugega, za kar bodo slej ko prej nagrajeni. Čaka nas še šest pomembnih tekem. Vemo, v kakšnem položaju smo in da bo borba vse do konca. Verjamem v te fante, to govorim že od začetka sezone,'' je prepričan, da lahko njegovi izbranci prečkajo ciljno črto kot prvi.

Okroglih 40. danes praznuje trener Olimpije Igor Bišćan. Vse najboljše, šef! 💚🎂 pic.twitter.com/Qe9lskG3PG — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 4, 2018

Gorenjski orli so se z zmago nad Krškim, njihovo sploh prvo v letu 2018, želenemu devetemu mestu, ki ga zaseda Ankaran, približali na dve točki. V Stožicah bo skušal zmajem prekrižati načrte najboljši strelec tekmovanja Matej Poplatnik, na vratih pa bo nekdanji kapetan Olimpije Elvis Džafić.

Celjani proti klubu, ki jim lahko uniči evropske sanje

Zadnjo tekmo 31. kroga bosta ob 19. uri odigrala Celje in Aluminij. Varovanci Dušana Kosića so prejšnji teden pokazali dva različna obraza. Najprej so kot prvi v tem letu premagali Domžalčane, nato pa visoko izgubili pri vrtnicah na Primorskem. V dvoboju za ''evropsko'' četrto mesto bodo morali nadaljevati z osvajanjem točk.

Proti Kidričanom, ki jo lahko Celjanom zagodejo tudi v pokalu, kjer bi z zmago v finalu nad Olimpijo poskrbeli, da četrto mesto v Prvi ligi Telekom Slovenije sploh ne pelje v Evropo, bodo napadali zmago. Pri gostih bo na štajerskem obračunu v knežjem mestu zaradi kazni manjkal Hrvat Josip Zeba.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 30 20 8 2 52:13 68 2. Maribor 30 20 7 3 60:22 67 3. Domžale 30 19 5 6 67:23 62 4. Celje 30 12 7 11 50:41 43 5. Rudar 30 13 4 13 43:43 43 6. Gorica 30 11 5 14 31:41 38 7. Krško 30 8 6 16 33:53 30 8. Aluminij 29 6 8 15 32:52 26 9. Ankaran 30 4 9 17 29:72 21 10. Triglav 30 4 7 19 25:60 19