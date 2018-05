Vekić odločil zmagovalca v Krškem

Poročilo s tekme Krško : Rudar

Nogometaši Krškega so v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Rudar Velenje z 1:0 (0:0). Krško je v dvoboju z Rudarjem prišel do pomembnih točk, s katerimi se je popolnoma približal obstanku v ligi. V enakovredni tekmi, ki ni navdušila, je izkoristil eno redkih priložnosti, junak tekme je postal Luka Vekić, zadel je v 81. minuti.

Krčani so hitro pozabili na poraz v Kranju. Proti Rudarju so zaigrali bolje in prekinili niz treh zaporednih porazov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Gostitelji so tekmo začeli obetavno. Pritisk jim je že v minuti zagotovil priložnost, toda z desne strani kazenskega prostora je David Kovačič streljal mimo gola. A Velenjčani so hitro vzpostavili ravnotežje in bili v nadaljevanju celo bolj konkretni. V 13. minuti je do strela prišel Edin Šehić, vendar je bil domači vratar Marko Zalokar uspešnejši. V 26. minuti pa je bil brez moči, ko je po predložku z leve strani prišel Klemen Bolha, toda žoga je oplazila levo vratnico.

Domači so bili v prvem delu najbližje zadetku v 26. minuti, ko se je dvakrat izkazal gostujoči vratar Matej Radan, najprej je po strelu Luke Volariča žogo odbil v kot, nato pa še z odlično parado ubranil strel Sandija Ogrinca.

Šehiću razveljavili zadetek, Vekiću ne

Že v prvem napadu drugega dela je Rudar prek Šehića dosegel gol, a ga je sodnik zaradi domnevnega prekrška velenjskega igralca razveljavil. Bolha je bil po prekinitvi spet nevaren tudi v 55. minuti, njegov strel z glavo je letel pod prečko, toda Zalokar je bil dobro postavljen. Domači vratar je dobro posredoval tudi po strelu Šehića, gostujoči pa je ukrotil strel Klemna Šturma od daleč.

Marijan Pušnik je zapravil lepo priložnost, da bi se utrdil na četrtem mestu. V naslednjem krogu bo gostil Olimpijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ko je marsikdo na stadionu predvidel, da gola tokrat ne bo, pa je na sceno stopil Luka Vekić. Na robu kazenskega prostora je uspešno preigraval, nato pa z močnim strelom z levo nogo našel pot žogi v mrežo.

Krško bo naslednji krog gostoval pri Ankaranu Hrvatinom, Rudar pa bo gostil Olimpijo.