Po štirih golih v drugem polčasu so se Celjani reševali pred porazom

Poročilo s tekme Celje : Aluminij

Nogometaši Celja in Aluminija so s v 31. krogu Prve Lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:0).

Nogometašem Celja, ki se borijo za končno četrto mesto, še drugič letos ni uspelo doma premagati Aluminija. Prva medsebojna tekma na stadionu Z'Dežele se je končala z izidom 1:2, tudi tokrat je nekaj časa kazalo na tak izid, a je domačim še uspelo izenačiti. Povsem zasluženo, najbrž bi si zaslužili tudi vse tri točke, saj so bili boljši tekmec. Pripravili so si veliko priložnosti, toda niso bili učinkoviti. Prav nasprotno velja za Kidričane, ki so se v glavnem branili, z dvema evrogoloma rezervistov pa nepričakovano prišli na prag popolnega uspeha.

Celjani so si prvo priložnost priigrali že v četrti minuti, ko je svoje strelske vaje začel Dario Vizinger, streljal je mimo gola. Hrvaški napadalec je imel novo priložnost v 13. minuti, po njegovem strelu z glavo so gledalci že videli žogo v mreži, a je to preprečil vratar Matija Kovačič. V 35. minuti je Vizinger streljal čez gol, dve minuti zatem pa je bil po podaji Dušana Stojinovića nenatančen tudi Nino Pungaršek.

Aluminij v prvem delu ni sprožil niti enega strela na tekmečev gol, je pa prvi zapretil v drugem delu. Ob robu kazenskega prostora je preigraval Kruno Ivančić, njegov strel je domači vratar odbil. Na drugi strani je imel kmalu spet priložnost Vizinger, toda po podaji Tilna Pečnika je streljal le v vratarja.

Dušan Kosić tokrat ne more biti najbolj zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

Zato pa je Hrvat pot žogi v mrežo vendarle našel v 54. minuti, ko je nanj pozabila obramba Aluminija, žogo po podaji Janeza Piška z desne strani je na drugi vratnici sprejel neoviran in ni mu je bilo težko poslati v mrežo.

Videti je bilo, da so gostitelji strli odpor gostov, sploh ko je Vizinger zapravil še eno priložnost, toda ti so bili hitro nazaj v igri. Zato je bil zaslužen evrogol Francoza Christopherja Makenga, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro. Gol je gostom dal krila, kar so tudi izkoristili, v 72. minuti je izjemno v polno zadel še drugi rezervist Francesco Tahiraj.

"Razstave" lepih golov pa s tem še ni bilo konec. Sedem minut pozneje so na tak način domači prišli do izenačenja, ko si je Rudi Požeg Vancaš približno 20 metrov oddaljen od gola s prsmi spustil žogo in z volejem zadel desni spodnji kot gola vratarja Kovačiča.

Do konca tekme so varovanci Dušana Kosića izvedli še en pritisk, Požeg Vancaš je še enkrat poskušal s strelom, a je bil Kovačič na mestu, v izdihljajih tekme pa se je priložnost ponudila še Juretu Travnerju, njegov strel je zletel mimo gola.

Celje : Aluminij 2:2 (0:0)

Stadion Arena Z'Dežele, gledalcev 400, sodniki: Borošak (Spodnji Duplek), Kordež (Dol pri Ljubljani), Šumer (Maribor).



Strelec: 1:0 Vizinger (54.), 1:1 Makengo (64.), 1:2 Tahiraj (72.), 2:2 Požeg Vancaš (79.).



Celje: Jurhar, Stojinović, Džinić, Travner, Vidmajer, Cvek, Pišek, Pečnik (od 75. Lotrič), Pungaršek (od 74. Štraus), Požeg Vancaš, Vizinger (od 88. Predragović).

Aluminij: Kovačič, Krajnc, Šme, Martinović, Ploj, Petrovič, Ivančić (od 61. Makengo), Jurčević, Horvat (od 61. Tahiraj), I. Mensah (od 80. D. Mensah), Nunić.



Rumeni kartoni: Vidmajer, Pungaršek, Stojinović, Travner; Petrovič, Tahiraj, Jurčević.