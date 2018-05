Maribor se ne šali, zmagal že sedmič zapored

Poročilo s tekme Maribor : Ankaran

Nogometaši Maribora so v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Ankaran Hrvatine s 5:1 (2:1). Dva zadetka je dosegel kapetan vijolic Marcos Tavares in se s 15 zadetki na lestvici najboljših strelcev povzpel na prvo mesto.

Državni prvaki iz Maribora so dosegli še sedmo zaporedno zmago in spet vsaj začasno na prvem mestu prehiteli Olimpijo. Tudi tokrat so proti pogumnemu Ankaranu, ki pa je imel v obrambi veliko težav s podajami iz prekinitev in z boka, prikazali lepo predstavo, hitro povedli, nato pa brez večjih težav nadzorovali položaj na igrišču. Prejet zadetek ob koncu prvega polčasa je sicer vnesel nekaj nervoze v njihove vrste, a so vse dvome razblinili v prvih desetih minutah drugega dela.

Ankaran, med tednom ga je doletela novica, da za naslednjo sezono ni dobil licence, se v Maribor ni prišel braniti, s tem pa je kar nekoliko zmedel domače nogometaše, ki so že v prvem napadu gostov storili napako. Marko Šuler je podal žogo svojemu vratarju Jasminu Handanoviću, ta pa je pri reševanju položaja žogo slabo zadel, poklonil priložnost Chinwenduju Johanu N'Kami, ki pa darila ni izkoristil, njegov strel je bil nenatančen.

Evrogol Hotića

A Mariborčani so hitro prišli k sebi, zaradi odprte igre Ankarana pa so lahko uživali tudi gledalci. Gostitelji so začeli nizati priložnosti, prvo so tudi izkoristili. Po kotu je z glavo je najprej streljal Marcos Tavares, vratar Primož Bužan je žogo odbil, a do nje se je dokopal Saša Ivković in jo poslal v mrežo.

Prvi polčas tekme med @nkmaribor in Ankaranom se je končal z rezultatom 2:1, drugi zadetek Maribora pa je takole dosegel Dino Hotić 💥#PLTS pic.twitter.com/ryc9RnbESt — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 5, 2018

Domači se z vodstvom niso zadovoljili, drugi gol je visel v zraku. Že v deseti minuti je Dino Hotić z glavo streljal mimo gola, pozneje mu je veselje preprečil Bužan, ki je ubranil tudi strel Martina Kramariča. V 24. minuti pa je bil spet nemočen. In to spet po kotu, ko so Ankarančani izbili žogo izven kazenskega prostora, toda le do Hotića, ki je z lepim strelom povišal vodstvo.

Tudi po tem nevarnih akcij ni manjkalo, zelo pogumni so bili tudi gosti, ki so v 38. minuti znižali zaostanek, ko je Felipe Santos sprožil strel, žoga je pri tem zadela Mitjo Vilerja, Handanović pa ni najbolj spretno posredoval, tako da mu je pod telesom zletela v mrežo.

Najprej Zahović, nato dvakrat Tavares

Marcos Tavares je v 1. SNL dosegel že 138 zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Favorizirani gostitelji so vprašanje zmagovalca dokončno rešili v prvih desetih minutah drugega dela, ko je naprej po kotu z glavo v polno zadel Zahović, to je bil njegov 12. gol v sezoni, nato pa je pet minut pozneje po podaji z desne strani v kazenskem prostoru spreten še Tavares.

Ritem igre je po petem golu na tekmi nekoliko padel, nekaj priložnosti je še bilo, zadnjo je po podaji Zahovića izkoristil Tavares.

V naslednjem krogu bo Maribor gostoval v Domžalah, Ankaran pa bo gostil Krško.