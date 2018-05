Gorica presenetila Domžale in jih vrgla iz igre za naslov

Poročilo s tekme Gorica : Domžale

Oslabljeni Domžalčani - zaradi poškodbe so manjkali Gaber Dobrovoljc, Senijad Ibričič in Andraž Kirm, zaradi osebnih razlogov Dejan Milić - se iz Nove Gorice vračajo praznih rok, po tem ko so si v prejšnjem krogu z zmago proti Ankaranu zagotovili evropsko vozovnico in tretje mesto na prvenstveni lestvici. Njihovi današnji tekmeci so prišli do pomembne zmage v boju Primorcev za evropskimi tekmovanji, do katerih pa lahko pridejo le s pomočjo prvenstvenih tekmecev.

Obračun tretje- in šestouvrščene ekipe je prvo pravo razburjenje ponudil šele v 26. minuti, ko je Agim Ibraimi na kratko podal do Zenija Husmanija, ta pa se je iznenada odločil za strel s kakšnih 25 metrov. Grega Sorčan je s konicami prstov žogo toliko preusmeril, da se je odbila v prečko in v kot.

Naslednjič so bili Domžalčani nevarni v 28. minuti, ko je po podaji iz kota do strela z bližine prišle Dario Melnjak, ki je z glavo s treh metrov streljal čez gol. Gosti so bili še naprej nevarnejši, v 33. minuti je iz kota ostro podal Ibraimi, Sorčan je moral žogo boksati, sicer bi pristala na glavi enega od domžalskih igralcev.

Oslabljena ekipa Simona Rožmana v Novi Gorici ni bila kos nasprotniku. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Toda prvi so se veselili domači. V 35. minuti je v kazenskem prostoru žogo sprejel Mark Gulić, ki je bil dobro pokrit, zato je podal nazaj do Roka Grudina, tudi on se je odločil za podajo nazaj, po žogi pa je s prve močno in natančno udaril Jaka Kolenc in zadel za 1:0.

Drugi polčas se je za goste začel katastrofalno. V 50. minuti so neuspešno izbijali žogo iz svojega kazenskega prostora, do nje se je prebil Amarachi Osuji, jo podal do Žigona, ki jo je poslal v gol.

V 51. minuti se je Domžalčanom pripetila nova obrambna napaka. Melnjak je podal v noge Marku Tešiji, ki je v protinapad poslal Gulića. Ta se je prebil v kazenski prostor, Tilen Klemenčič je stekel mimo njega, novogoriški napadalec pa je žogo poslal v gol za 3:0.

Domači so bili blizu četrtemu golu v 76. minuti, ko je Semir Smajlagić na drugi strani kazenskega prostora našel Grudino, njegov strel pa je odlično ubranil Mulalić. Ta se je moral še enkrat izkazati v 87. minuti, ko je proti njegovemu golu nevarno sprožil Smajlagić.

V zadnji minuti rednega dela tekme je Shamar Nicholson izkoristil dolgo podajo Žana Žužka, preigral je Sorčana in zadel nebranjen gol.

Že v naslednjem napadu so Goričani krenili proti golu Domžal, rezervist Smajlagić je potegnil po desni strani in natančno zadel za končnih 4:1.

Domžalčani bodo že v torek igrali doma proti Mariboru, Goričane v sredo čaka gostovanje pri Aluminiju.

Gorica : Domžale 4:1 (1:0)

Športni park Nova Gorica, sodniki: Skomina (Koper), Vidali (Gračišče), Švarc (Ivančna Gorica).



Strelci: 1:0 Kolenc (35.), 2:0 Žigon (50.), 3:0 Gulić (51.), 3:1 Nicholson (90.), 4:1 Smajlagić (90.).



Gorica: Sorčan, Celcer, Gregorič, Tešija (od 78. Humar), Kolenc, Gulić (od 72. Smajlagić), Grudina, Osuji, Žigon (od 62. Marinič), Kavčič, Tomiček.

Domžale: Mulalić, Vetrih, Klemenčič, Širok (od 67. Hodžić), Bizjak, Ibraimi, Melnjak, Nicholson, Rom (od 55. Žužek), Gnezda Čerin (od 47. Franjić), Husmani.



Rumen karton: Franjić.