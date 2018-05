Ankaran ostal brez licence za sezono 2018/19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2018/19 je pravočasno vložilo vseh deset klubov 1. SNL 2017/18. Osem klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne licence Uefa (NK Ankaran Hrvatini in NK Triglav Kranj sta vložila vlogi samo za 1. SNL). Vloge je na I. stopnji obravnavala komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS," so med drugim v sporočilu za javnost zapisali pri NZS.

Na podlagi zgoraj zapisanega je komisija tako domačo kot licenco Uefa odobrila Celju, Domžalam, Gorici, Mariboru, Olimpiji, velenjskemu Rudarju, Aluminiju in Krškemu, samo licenco 1. SNL kranjskemu Triglavu, medtem ko je Ankaranu Hrvatinom vlogo zavrnila.

Vzroka za zavrnitev pri NZS niso navedli. Se pa Ankarančani lahko pritožijo na to odločitev.