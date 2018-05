Domžalčani novincem zabili štiri #foto

Poročilo s tekme Domžale : Ankaran Hrvatini

Potem ko so Domžalčani v prejšnjem krogu prekinili polletni niz brez poraza, so se proti predzadnji ekipi lige vrnili v zmagovite tirnice. Čeprav so igrali brez kaznovanih Ajdina Mulalića in Amedeja Vetriha, so premogli več kot dovolj kakovosti za nove tri točke, kolikor tudi zaostajajo za drugouvrščeno Olimpijo, ki pa ima še tekmo manj. Na štirih medsebojnih tekmah so Ankarančanom v mrežo pospravili kar 17 žog. Ankarančani so na drugi strani prekinili niz štirih tekem brez poraza.

Domžalski nogometaši so v prvem polčasu narekovali ritem, imeli pobudo in praktično vse lepše priložnosti v uvodnih 35 minutah. V 27. minuti pa so tudi povedli, potem ko je Nermin Hodžić podal v kazenski prostor, kjer je Žan Žuželk iz prve z dobrih desetih metrov ugnal Primoža Bužana.

Tega so sicer že pred tem ogrozili tudi Dario Melnjak z volejem v 13. minuti, Adam Gnezda Čerin s strelom z 12 metrov v 16. minuti in Lovro Bizjak, ki je v 18. minuti iz bližine zgrešil s strelom z glavo.

V 33. minuti so Domžalčani podvojili prednost, potem ko je Hodžić žogo z glavo iz bližine poslal v mrežo, potem ko jo je Bužan slabo odbil po podaji z leve strani.

V 40. minuti so prvič resno zagrozili tudi gosti, strel Raoula Delgada pa je Dejan Milić ukrotil, tako kot tudi strel Felipeja Santosa malce zatem in Vedrana Gerca v 44. minuti. Milić je v 45. minuti dobil še en dvoboj s Santosom.

V drugem polčasu je prvi nase opozoril Melnjak z volejem malce z leve, a je žogo poslal malce previsoko. V 64. minuti sta neuspešno poskusila še Gnezda Čerin in Žužek, v 66. minuti pa je Bužan obranil strel neoviranega Agima Ibraimija z desetih metrov.

Na drugi strani je Čazim Suljić v 77. minuti prvič resneje ogrozil Milića v drugem polčasu, a je bil domžalski vratar po strelu od daleč na mestu.

Gostitelji pa so v 82. minuti še povečali prednost, ko je po podaji Marka Alvirja z glavo zadel Shamar Nicholson. Malce zatem je Lovro Bizjak dosegel svoj 12. gol sezone, potem ko je za 4:0 unovčil najstrožjo kazen, ki jo je s prekrškom zakrivil Jan Pahor.

Domžalčani bodo v 31. krogu v nedeljo gostovali v Novi Gorici, Ankarančani pa dan prej v Mariboru.