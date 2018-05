Olimpija je končno zmagala in skočila nazaj pred Maribor

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog

Maribor je bil pred Olimpijo po sredini zmagi v Velenju le en dan pred Olimpijo na lestvici Prve lige Telekom Slovenije, saj so Ljubljančani dan za tem z 2:0 premagali Aluminij v Kidričevem in se vrnili na vrh. V zadnjih šest prvenstvenih krogov tako vstopajo s točko prednosti pred največjim tekmecem.

Olimpija je po treh remijih v nizu, po katerih je zapravila skorajda vso visoko prednost, ki jo je imela pred Mariborom, le dočakala novo zmago, ki bo prav gotovo nekoliko omilila govorice o tem, da se trenerski stolček Igorja Bišćana trese. Te govorice je sicer z objavo za javnost pred tekmo v Kidričevem predsednik Milan Mandarić zanikal in dejal, da hrvaškemu trenerju stoji ob strani, po pomembni zmagi pa bi bilo seveda veliko presenečenje, če bi Bišćan ostal brez službe.

Olimpija, ki je zmagala prvič po 8. aprilu in zmagi z 1:0 v Krškem, se je v Kidričevem sicer mučila in na prvi gol čakala vse do zaključka prvega polčasa, ko je globoko v sodnikovem dodatku prvega dela igre z desetim prvenstvenim golom sezone za vodstvo gostov poskrbel Ricardo Alves, ki je uspešno realiziral protinapad.

Po vodstvu so se Ljubljančani sprostili in zaigrali veliko bolje. Že v 56. minuti je z osmim prvenstvenim golom sezone vodstvo povišal Issah Abass, ki je zadel po lepi samostojni akciji, do konca tekme pa so imeli gostje še kar nekaj priložnosti - evrogol je Niku Kapunu po strelu od daleč preprečil okvir vrat -, a jih niso izkoristili.

Gorica visoko premagala Celje

V prvi četrtkovi tekmi je Gorica s 3:0 premagala Celjane in popravila slab vtis, ki ga je na slovenskih zelenicah puščala v zadnjih tednih. Varovanci Mirana Srebrniča so očitno izplavali iz krize, saj so v zadnjih treh prvenstvenih tekmah osvojili sedem točk. Za tri točke proti Celjanom so zadeli Dejan Žigon, Miran Burgić in Mark Gulić.

Marcos Tavares je bil z dvema goloma junak zmage Maribora v Velenju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Maribor je zmagal šestič v nizu

Mariborčani so v sredo v Velenju s 3:1 premagali Rudar. Z dvema goloma je blestel zimzeleni Marcos Tavares, enega je dodal še Luka Zahović, ki je bil zaradi manjše poškodbe rame celo vprašljiv za tokratni obračun.

Maribor je prišel do šeste zaporedne prvenstvene zmage, Tavares, sicer najboljši strelec v zgodovini lige, ki je zdaj že pri 136 golih v prvi slovenski ligi, pa je s 13 goli skočil na drugo mesto lestvice najboljših strelcev.

Prva letošnja zmaga Triglava

Triglav je prišel do prve letošnje zmage, najboljši strelec 1. SNL Matej Poplatnik pa tokrat ni zadel. Foto: Žiga Zupan/Sportida Praznična sreda je najprej ponudila bitko za prvoligaške točke v Kranju. Zadnjeuvrščeni Triglav se je podal v lov za Ankaranom in s prvo letošnjo zmago zadržal možnosti za obstanek v prvoligaški druščini. V svojih vrstah ima najboljšega strelca 1. SNL Mateja Poplatnika, ki pa se danes ni vpisal med strelce. Dvoboj je potekal pred praznimi tribunami, saj je bil kranjski klub kaznovan zaradi nešportnega obnašanja navijačev do delivcev pravice.

Prevetrene Domžale

V zadnjem sredinem srečanju so Domžale s 4:0 odpravile Ankaran. Rumeni so v soboto v Celju utrpeli prvi poraz po skoraj polovici leta, trenerja Simona Rožmana pa je bolj kot izgubljena tekma zabolela izguba številnih igralcev, ki so se poškodovali. Med njimi so tudi Senijad Ibričić, Matija Širok, Zeni Husmani, Agim Ibraimi in Matija Širok. Ker morata zaradi kartonov počivati Ajdin Mulalić in Amedej Vetrih, Domžale so tako proti primorskim brezdomcem igrale v močno prevetreni postavi.

Zdesetkani Domžalčani niso imeli prevelikih težav z Ankaranom. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ankarančani so po štirih zaporednih zmagah izgubili, a za zdaj zadržali deveto mesto na lestvici, le njihova prednost pred Triglavom se je stopila na vsega dve točki.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 30 20 8 2 52:13 68 2. Maribor 30 20 7 3 60:22 67 3. Domžale 30 19 5 6 67:23 62 4. Celje 30 12 7 11 50:41 43 5. Rudar 30 13 4 13 43:43 43 6. Gorica 30 11 5 14 31:41 38 7. Krško 30 8 6 16 33:53 30 8. Aluminij 29 6 8 15 32:52 26 9. Ankaran 30 4 9 17 29:72 21 10. Triglav 30 4 7 19 25:60 19