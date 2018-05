Tavares in Zahović pokopala Knape

Poročilo s tekme Rudar : Maribor

Čeprav so med drugim zaigrali brez kaznovanega Saše Ivkovića in poškodovanega Jana Mlakarja, se Mariborčanom to ni preveč poznalo. V Velenju so po levjem deležu Marcosa Tavaresa prišli do pričakovane zmage, s katero so se vsaj začasno prebili na vrh prvenstvene lestvice, kjer imajo dve točki prednosti pred Olimpijo. To v četrtek čaka obračun v Kidričevem.

Prvi je zagrozil Marcos Tavares

Mariborčani so v prvem polčasu imeli več žogo v posesti, a v uvodnih minutah ne oni ne Velenjčani niso prišli do kakšne lepše priložnosti. Prvi je zagrozil Marcos Tavares v 14. minuti, ko je po podaji z desne strani iz prve sprožil s sedmih metrov, izkazal pa se je Marko Pridigar.

Ta je v naslednji minuti ujel žogo po poskusu Martina Kramariča, Dino Hotić pa je v 24. minuti slabo zadel žogo povsem neoviran 12 metro od gola.

V 27. minuti pa so prvič resno zagrozili tudi domači. Dominik Radić je prišel do žoge, preigraval v kazenskem prostoru, žogo že poslal mimo Jasmina Handanovića, a je zadetek preprečil Mitja Viler. Malce zatem je poskusil še Milan Tučić, a njegov strel je bil preslab za Handanovića.

Gosti so bili znova nevarni v 31. minuti, ko je pridigar odbil žogo čez prečko po poskusu Amirja Derviševića od daleč, velenjski vratar se je izkazal še v 35. minuti, ko je Tavares zapravil svojo drugo priložnost na tekmi z osmih metrov.

Tavaresov 135. in 136. gol v slovenski prvoligaški konkurenci

Izkušeni mariborski napadalec pa se je oddolžil v 45. minuti, ko je Mitja Viler podal z desne strani, Luka Zahović je žogo podaljšal do Tavaresa, ta pa jo je poslal v levo stran velenjskega gola. To je bil 12. gol Tavaresa v prvenstvu in 135. skupno v slovenski prvoligaški konkurenci, s čimer je še izboljšal rekordni dosežek.

V drugem polčasu je v 56. minuti obetavno akcijo Maribora zapravil Kramarič, čigar strel po tleh je Pridigar ukrotil, tako kot poskus Zahovića v 59. minuti. Še v isti minuti pa je Tavares še izboljšal svoj strelski izkupiček, ko je zadel z natančnim nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Zdaj le še za zadetek zaostaja za vodilnim strelcem prvenstva Matejem Poplatnikom iz Triglava.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zadeli tudi Velenjčani, odgovoril Zahović

V 75. minuti pa so po kotu z desne strani Velenjčani zmanjšali zaostanek, po podaji Anžeta Piška je bil v skoku najvišji Jaka Bijol in zadel za 1:2. V 78. minuti je dobro z glavo streljal Vlatko Šimunac, izkazal pa se je Jasmin Handanović.

V 84. minuti je Zahović dosegel svoj enajsti zadetek v sezone in osmega na zadnjih šestih tekmah, potem ko je unovčil podajo Dareta Vršiča v globino.

Djair Parfitt-Williams je v 87. minuti žogo iz ugodnega položaja s približno desetih metrov poslal visoko čez gol. Na drugi strani sta v sodniškem dodatku priložnosti za goste zapravila še Blaž Vrhovec in Aleksandar Rajčević.

Velenjčani bodo v 31. krogu v soboto gostovali v Krškem, Mariborčani pa bodo gostili Ankarančane.