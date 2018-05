Kranjčani so se z zmago nad Krškim približali Ankaranu #foto

Poročilo s tekme Triglav : Krško

Kranjčani so končno prišli do prve zmage v spomladanskem delu prvenstva. Zelo pomembne tri točke v boju za obstanek so osvojili proti Krškemu, ki ostaja na sedmem mestu. Gorenjci so še vedno zadnji, a ohranjajo stik s predzadnjim Ankaranom.

Gorenjci so bili v prvem polčasu nekoliko boljši tekmec, odločnejši in konkretnejši, kar se jim je prvič obrestovalo v 20. minuti, ko je Matej Poplatnik podal proti kazenskemu prostoru gostov, kamor je stekel Luka Majcen in s strelom po tleh premagal Marka Zalokarja.

Majcen je imel priložnost tudi v 42. minuti, a je s strelom iz prve iz bližine žogo poslal čez gol. Zato pa je bil natančnejši David Tijanić v drugi minuti sodniškega dodatka, ko je s prostega strela s 25 metrov malce z leve strani žogo poslal ob bližnji vratnici v gol za 2:0.

Gostitelji so imeli v 53. minuti priložnost že za 3:0, a je Gašper Udovič praktično neoviran zgrešil cilj. V nadaljevanju so se Krčani sicer trudili zmanjšati zaostanek, a pravih priložnosti si niso ustvarili, prav tako pa ne domači.

Že v sodniškem dodatku pa se je moral dvakrat izkazati Elvis Džafić, najprej je izvrstno obranil strel Macaria Hing-Gloverja, zatem pa še iz neposredne bližine poskus Esterja Soklerja.

Kranjčani bodo v 31. krogu v nedeljo gostovali v Ljubljani, Krčani pa bodo dan prej gostili Velenjčane.