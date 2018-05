Olimpija zmagala prvič po skoraj enem mesecu

Poročilo s tekme Aluminij : Olimpija

Ljubljančani, ki so pred tem remizirali kar na štirih od zadnjih petih tekem, so proti tekmecu v finalu pokala, ta bo na sporedu konec maja, prišli do pomembne zmage, s katero so se znova prebili na vrh lestvice, kjer imajo spet točko prednosti pred Mariborom in šest pred Domžalami, ki so si tudi že zagotovile nastop v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

Ljubljančani ostajajo tudi edina neporažena ekipa v spomladanskem delu prvenstva. Na drugi strani Kidričani, ki so danes neuspešno zahtevali dve enajstmetrovki (obakrat je bil v akciji Ibrahim Mensah), ostajajo na osmem mestu.

Ljubljančani so v prvem polčasu prevladovali in za razliko od domačih, ki niso imeli niti ene priložnosti, prišli do kar nekaj zaključnih strelov, ki pa vse do konca polčasa niso bili uspešni. Tako je Ricardo Alves že v sedmi minuti sprožil prosti strel s 25 metrov, a se je izkazal Luka Janžekovič, ki je posredoval tudi po prostem strelu Danijela Miškića v 24. minuti in Dina Štigleca v 30.

Jason Davidson v 21., Dario Čanađija v 25. in Tomislav Tomić v 41. minuti so bili nenatančni, zato pa je v 45. minuti Čanađija prodrl po levi strani v kazenski prostor in žogo podal v sredino do Alvesa, ki je s 14 metrov zadel za 1:0. Za Alvesa je bil to deseti zadetek v sezoni.

Usodo Kidričanov je na začetku drugega polčasa zapečatil Issah Abass. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V drugem polčasu je Štiglec prvi nevarneje ogrozil vrata domačih, potem ko je z roba kazenskega prostora z leve strani žogo poslal malo mimo nasprotne vratnice. V 57. minuti so imeli domači lepo priložnost, potem ko je Tomislav Tomić storil prekršek nad Ibrahimom Mensahom na robu kazenskega prostora, toda Lucas Mario Horvat je žogo s prostega strela poslal čez gol.

Že v naslednji akciji je Olimpija podvojila prednost, Abass Issah je preigral Denisa Šmeja na levi strani, prišel v kazenskem prostoru do strela in ob ne najboljšem posredovanju Janžekoviča dosegel svoj osmi gol v sezoni, prvega po 22. krogu.

V 60. minuti je imel Issah novo lepo priložnost za zadetek, saj se je po natančni podaji Alvesa znašel sam pred Janžekovičem, a žogo poslal mimo gola. Malce zatem je poskusil še Miškić, vratar domačih pa je žogo odbil.

V 79. minuti je Nik Kapun s 25 metrov oplazil prečko, v 86. minuti pa so enega redkih strelov sprožili tudi domači, Nik Marinšek je poskusil z 18, 19 metrov, Aljaž Ivačič pa je bil na mestu. Že v sodniškem dodatku je Mensah prišel do izjemne priložnosti za znižanje zaostanka, a je Ivačič znova dobro posredoval po strelu iz bližine malce z desne strani.

Aluminij bo v 31. krogu v nedeljo gostoval v Celju, Olimpija pa bo gostila Kranjčane.

Aluminij : Olimpija 0:2 (0:1)

Športni park, sodniki: Kajtazović, Žunič in Ajdovec (vsi Kranj).



Strelca: 0:1 Alves (45.), 0:2 Issah (57.).



Aluminij: Janžekovič, Ploj, Zeba, Martinović, Šme, Jakšić (od 37. Krajnc), Petrovič, Horvat, Tahiraj (od 63. Marinšek), I. Mensah, Kidrič (od 63. Nunić).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Miškić (od 68. Kapun), Tomić, Davidson, Alves (od 78. Kronaveter), Čanađija (od 88. Savić), Issah.



Rumeni kartoni: Zeba, Martinović, Petrovič; Alves, Issah, Tomić.