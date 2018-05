Gorica razbila Celjane

Poročilo s tekme Gorica : Celje

Novogoričani so še drugič v sezoni na domačem terenu premagali Celjane, ki tako ostajajo točkovno izenačeni s petouvrščenim Rudarjem. Po odmevni zmagi v prejšnjem krogu proti Domžalam so tokrat klonili pred Novogoričani, ki so prišli do svoje enajste zmage in so trdno na šestem mestu.

Čeprav so bili Celjani za odtenek več pri žogi, pa so prvi polčas izgubili. Izbranci Dušana Kosića so si v prvih 45 minutah priigrali le dve priložnosti, in sicer najprej v 14. minuti, ko je od daleč sprožil Janez Pišek, Grega Sorčan pa je žogo odbil v kot, v 17. minuti pa je po kotu do strela iz bližine prišel Dario Vizinger, a je Sorčan znova dobro posredoval.

Na drugi strani je praktično vse novogoriške akcije zaključil Dejan Žigon. Prvo že v peti minuti, ko je neoviran z glavo streljal čez gol, drugo v 12. minuti, ko je slabo streljal znova iz bližine, tretjo pa je unovčil za vodstvo domačih, potem ko je Metod Jurhar žogo odbil točno na noge Žigonu, ki mu iz bližine ni bilo težko doseči vodilnega zadetka.

V drugem polčasu je zadel tudi izkušeni Miran Burgić. Foto: Vid Ponikvar

V drugem polčasu so prvi resneje zagrozili Celjani, v 60. minuti je Luka Kerin že preigral Sorčana, a prišel močno na levo stran, tako da je zadel le zunanji del mreže. V 77. minuti pa so Novogoričani podvojili prednost, potem ko je Marko Tešija pripeljal žogo na rob kazenskega prostora, od koder je neoviran streljal Miran Burgić in žogo poslal pod prečko za 2:0.

Le tri minute pozneje je Mark Gulič postavil piko na i novogoriški zmagi, potem ko je na 3:0 povišal s strelom s 15 metrov. Ob koncu so Celjani poskusili z nekaj streli od daleč, ki pa niso prinesli spremembe izida.

Novogoričani bodo v 31. krogu v nedeljo gostili Domžale, Celjani pa Aluminij.

Gorica : Celje 3:0 (1:0)

Športni park, gledalcev 450, sodniki: Perić (Kranj), Vojska (Dob) in Kasapović (Ljubljana).



Strelci: 1:0 Žigon (29.), 2:0 Burgić (77.), 3:0 Gulič (80.).



Gorica: Sorčan, Škarabot (od 72. Humar), Gregorič, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Žigon, Džuzdanović (od 69. Tešija), Osuji, Burgić (od 79. Gulič).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Pečnik, Pišek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Lotrič (od 56. Štraus), Lupeta (od 84. Šauperl), Vizinger (od 42. Kerin).



Rumena kartona: Kerin, Pungaršek.