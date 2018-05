Milanič: Tega si ne bi smeli privoščiti #video

Odzivi trenerjev po derbiju v Domžalah

Zmagoviti niz Mariborčanov se je prekinil. Vijolice so po sedmih zaporednih zmagah v Domžalah osvojile točko (1:1), ki pa jih drži trdno v igri za naslov, saj so še vedno gospodarji svoje usode. Če bo Maribor do konca sezone dobil vse štiri tekme, bo ubranil naslov. Stratega Darka Milaniča je zmotil le način, kako so Domžalčani zatresli mrežo Jasmina Handanovića, trener Simon Rožman pa je ponosno sporočil Slovencem, da jim za ogled evropskega nogometa ni potrebno hoditi daleč.

Ko se v zadnjem obdobju med seboj merijo trije najboljši slovenski klubi, se dvoboji vselej končajo z rezultatom 1:1. Tako je bilo dvakrat v Stožicah, ko je Olimpija gostila Maribor in Domžale, tako je bilo tudi v sredo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici.

Domžalčani so po remiju ostali že skoraj brez teoretičnih možnosti za osvojitev prvenstva, a so bili vseeno zadovoljni. Dokazali so si, da se lahko enakovredno merijo z najboljšimi slovenskimi klubi. Če so zdravi in dobro pripravljeni. Simon Rožman pa je po remiju poudaril še nekaj: ''To je bil pravi derbi. Gledalcem ni potrebno hoditi daleč, da bi si ogledali evropski nogomet. Zbralo se je lepo število gledalcev, tekma pa je imela veliko dinamiko in intenziteto,'' je dejal 35-letni strokovnjak iz Štor, ki se je strinjal z ugotovitvijo starejšega stanovskega kolega Darka Milaniča, kako je del tekme pripadal enemu, spet drugi drugemu tekmecu.

Vrhunci srečanja v Domžalah:

''Na začetku smo imeli dve izredni priložnosti. Škoda, da nismo zadeli vsaj ene. V drugem polčasu smo vršili velik pritisk na vrata Domžal, zlasti po njihovem zadetku, ki je padel iz naše, ne bom rekel ravno nepazljivosti, a … Tega si pri toliko izkušnjah, kot jih premoremo, preprosto ne smemo privoščiti,'' je bil razočaran, kako sta Agim Ibraimi in strelec Senijad Ibričić z dovršeno izvedno prostega strela prelisičila mariborsko obrambo.

Prostega strela, za katerega je s povsem nepotrebnim prekrškom, takšne so bile besede trofejnega trenerja Maribora, poskrbel izkušeni levi bočni branilec Mitja Viler.

O tem niso govorili o slačilnici

Darko Milanič je zadovoljen, da ima Maribor še vedno vse v svojih rokah. Foto: Žiga Zupan/Sportida Z drugimi deli srečanja je bil bolj zadovoljen, zlasti z dinamiko in intenzivnostjo. Razveselil se je točke, s katero ima Maribor matematično gledano še vedno vse v svojih rokah. Če bo do konca sezone dobil vse tekme in v Ljudskem vrtu premagal neposrednega tekmeca Olimpijo, mu novega naslova ne more vzeti nihče.

''Da je remi super, smo vedeli že pred tekmo, a o tem nismo govorili v slačilnici. Fantom nisem ničesar govoril o tem, da nas tudi točka drži v igri. Želeli smo zmagati, a tega nismo naredili. Glede na to, da smo dali zadetek v zaključku tekme, sem lahko zadovoljen. Bo pa treba zdaj do konca premagati vse,'' sporoča Milanič.

Prepričan je bil, da bo Maribor izenačil na 1:1

Simon Rožman je dvoboj opisal kot zelo kakovosten derbi, v katerem se je igral evropski nogomet. Foto: Urban Urbanc/Sportida Trenerju Domžal je bilo najbolj žal zapravljene priložnost najboljšega strelca rumenih Lovra Bizjaka, ki se mu je ponudila v prvem delu, ko je bil še rezultat 0:0. ''Proti koncu tekme se je opazilo, da je naš ritem zaradi poškodb in drugih razlogov nekoliko pojemal. Še vedno smo imeli občutek, da nadzorujemo tekmo. Prek protinapadov smo iskali drugi gol, imeli nekaj obetavnih situacij, nekatere so bile tudi sporne (igra Martina Milca z roko v kazenskem prostoru Maribora v 82. minuti, op. p.), a je remi povsem pravičen rezultat.''

Domžale so vodile od začetka drugega dela, ko je mariborsko mrežo zatresel Ibričić. Gostom, ki so prišli v Domžale z jasnim ciljem po treh točkah, ni preostalo nič drugega, kot da odgovorijo še z bolj napadalno igro. Na vse načine so se trudili, da bi izenačili, na koncu pa jim je s pomočjo vratarja Domžal Ajdina Mulalića, ki mu je žoga nesrečno smuknila prek golove črte, tudi uspelo.

Mariborčani so izenačili v zadnji minuti rednega dela. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Ko sem Hotića zamenjal z Mešanovićem (takrat so v enajsterici zaigrali skupaj štirje napadalci – Luka Zahović, Marcos Tavares, Jan Mlakar in Jasmin Mešanović), sem bil prepričan, da bomo zadeli za 1:1. Bili smo veliko pred njihovimi vrati in pred tem imeli lepe priložnost. Takrat je njihov vratar branil odlično,'' je pohvalil mladega čuvaja iz BiH, ki se je na srečanju tudi poškodoval, a je stisnil zobe in oddelal naloge do konca dvoboja.

Začetek priprav na evropsko operacijo Domžal

Dvoboj v Domžalah je na tribune privabil 2.500 gledalcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Vesel sem, da smo se prikazali v dobri luči. Igralci so stisnili zadnje atome, s tem pa so se začele naše priprave na naše evropsko tekmovanje. Najbolj sem vesel, da ni odšel nihče ravnodušen domov,'' je poudaril Rožman.

Najmlajši trener v 1. SNL se je razveselil polnih tribun. Na štadionu v Domžalah se je zbralo 2.500 gledalcev. Spremljali so razburljivo srečanje, v katerem se je zmaga dolgo časa nasmihala rumenim, nato pa je avtogol Mulalića po predložku Amirja Derviševića, ki je izvajal kot, poskrbel, da se je tekma končala brez zmagovalca.

Če se ne bi, bi v ljubljanskem taboru vriskali od veselja, tako pa jih 19. maja na derbiju v Ljudskem vrtu čaka zahtevna naloga, da ostanejo neporaženi v vročem mariborskem kotlu.