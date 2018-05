V živo: Mariboru spodrsnilo, kako bo šlo Olimpiji? #video

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog

Vroč 32. krog Prve lige Telekom Slovenije se je začel z remijem na derbiju med Domžalami in Mariborom (1:1). Štajerce je v sodnikovem podaljšku rešil Amir Dervišević. Olimpija zvečer gostuje pri Pušnikovem Rudarju in skušala še povišati prednost pred največjim tekmecem.

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v domžalskem Športnem parku, kjer skuša Maribor. Potem ko v prvem polčasu nismo videli zadetkov, le nekaj nevarnih poskusov Mariborčanov, so se na začetku drugega polčasa razveselili domači navijači.

Domžale je v vodstvo popeljal izkušeni Senijad Ibričić. Gostje so se dolgo mučili in oblegali vrata domačih, a jim vse do prve minute sodnikovega podaljška ni uspelo izenačiti.

Kot je v 91. minuti izvajal Amir Dervišević in po čudnem posredovanju domačega vratarja Mulalića tudi zadel. Prvaki so do konca tekme - sodnik je tekmo podaljšal za šest minut - krenili tudi po zmago, a izid je ostal nespremenjen.

Vrhunci s tekme v Domžalah:

Olimpija se vrača na štadion, kjer je jokala od sreče

Tako veselo je bilo 15. maja 2016, ko je Olimpija z zadetkom Roka Kronavetra premagala Rudar in postala slovenski prvak. Foto: Vid Ponikvar Ob 18. uri se bosta v Novi Gorici pomerila Ankaran in Krško. Posavci bi si lahko z zmago že priborili obstanek, primorski brezdomci, katerih prvoligaška usoda je zaradi zavrnjene tekmovalne licence za igranje v 1. SNL v sezoni 2018/19 pod velikim vprašajem, pa bodo skušali zadržati prednost pred zadnjeuvrščenim Triglavom.

Nov vrhunec dneva sledi ob 20. uri, ko se bosta na štadionu Ob jezeru udarila Rudar in Olimpija. Gostitelji bodo zaradi kazni pogrešali Jako Bijola in Edina Šehića, kapetan David Kašnik je zaradi poškodbe že končal sezono, trener Marijan Pušnik pa se ubada še z nekaterimi zdravstvenimi težavami varovancev. Bi lahko nekdanji trener zmajev, s katerimi je v "šampionski" sezoni 2015/16 osvojil naslov jesenskega prvaka, stopil na prste Olimpiji in prvi v tem letu premagal Igorja Bišćana?

Ljubljančani so velenjski štadion ohranili v zelo prijetnem spominu. Pred dvema letoma so si zeleno-beli, takrat jih je na tribunah spremljalo več tisoč evforičnih navijačev, pri knapih zagotovili državni naslov. Tokrat želijo zadržati prednost pred Mariborom in dokazati, da so lahko s široko klopjo kos tudi zelo zgoščenemu ritmu, v katerem so imeli manj časa za pripravo na dvoboj 32. kroga od večnih rivalov iz Maribora.

Triglav za obstanek, Gorica za Evropo

Dušan Kosić bo s Celjani gostoval na kranjskem štadionu, ki ga je dobro spoznal v času vodenja Triglava. Foto: Grega Valančič/Sportida V četrtek se bosta najprej pomerila Triglav in Celje. Gorenjski orli potrebujejo točke, saj so prikovani na dno razpredelnice. Brez kaznovanega Gašperja Udoviča bodo skušali spraviti v slabo voljo nekdanjega stratega Kranjčanov Dušana Kosića, ki prihaja na Gorenjsko s Celjani z veliko željo, da na lestvici zadrži četrto mesto. Če bi Olimpija v finalu pokala Slovenije upravičila vlogo favorita proti Aluminiju, bi v Evropo peljalo tudi četrto mesto. Celjani so v dobrem položaju. Obramba bo morala paziti na najboljšega strelca Triglava Mateja Poplatnika, ki se vrača v ekipo. Zaradi kartonov bo manjkal Nino Pungaršek.

Zanimiv 32. krog bo sklenil dvoboj v Kidričevem, v katerem se bosta pomerila Aluminij in Gorica. Kidričani bodo zaradi kazni pogrešali Ilijo Martinovića in Dejana Petrovića. V tej sezoni si še lahko zagotovijo Evropo (prek pokala), v prvi ligi pa še vedno trepetajo za obstanek, saj imajo le šest točk prednosti pred Ankaranom, zato si ne smejo privoščiti spodrsljaja na domačem igrišču. Tam so v polfinalu pokala v razburljivem srečanju spravili v solze vrtnice, ki so se v zadnjih krogih prebudile in vključile v boj za "evropsko" četrto mesto.

Ankaran verjame, da bo uspešen na drugi stopnji Novinci v 1. SNL niso prejeli tekmovalne licence za nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije 2018/19, a bodo do zahtevanega roka – 15. maja – vložili pritožbo. "Klub, igralci in vsi, ki delamo za klub, verjamemo, da bomo na drugi stopnji uspešni, še bolj pa verjamemo v to, da si bomo obstanek priborili na igrišču," sporočajo Ankarančani, katerih prvoligaška prihodnost je pod velikim vprašajem.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 32 21 8 3 66:24 71 2. Olimpija 31 21 8 2 54:13 71 3. Domžale 32 19 6 7 69:28 63 4. Celje 31 12 8 11 52:43 44 5. Rudar 31 13 4 14 43:44 43 6. Gorica 31 12 5 14 35:42 41 7. Krško 31 9 6 16 34:53 33 8. Aluminij 31 6 9 16 34:56 27 9. Ankaran 31 4 9 18 30:77 21 10. Triglav 31 4 7 20 25:62 19