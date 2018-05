Štajerci z zadetkom v zadnjih minutah ostajajo v boju za naslov #video

Poročilo s tekme Domžale : Maribor

Nogometaši Domžal in Maribora so se v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Mariborčani, ki so pred tem sedemkrat zapovrstjo zmagali, so v derbiju z Domžalami resda prišli le do točke, a so bili celo na pragu poraza. Izvlekli so se šele v sodniškem dodatku in tako v boju za prvaka ostajajo odvisni sami od sebe. Z Ljubljančani so vsaj trenutno točkovno izenačeni na vrhu lestvice. Domžalčani, ki so spomladi doma še neporaženi, ostajajo trdno na tretjem mestu.

Prvi polčas v Domžalah je ponudil dinamično predstavo s priložnostmi na obeh straneh. Že v prvi minuti se je v priložnosti znašel Marcos Tavares, a je žogo z desetih metrov slabo zadel. V šesti minut je Martin Milec meril previsoko, v 12. minuti pa so prvič v okvir vrat streljal Domžalčani, ko je strel Lovra Bizjaka ustavil Jasmin Handanović.

V prvem polčasu nismo videli zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ta je moral posredovati tudi v 19. minuti po poskusu Matije Široka iz kazenskega prostora. Minuto pozneje je Luka Zahović žogo z lobom poslal čez gol, v 23. minuti pa je zadetek Tavaresa preprečil Gaber Dobrovoljc, ki je odbil žogo po strelu proti praznim vratom.

V 31. minuti je bil sam pred vratarjem Maribora Lovro Bizjak, a se je prvi izkazal, v 37. pa je Amir Dervišević s prostega strela z desnega roba kazenskega prostora nevarno sprožil na prvo vratnico, Ajdin Mulalić je žogo odbil do Martina Kramariča, ta pa je z 20 metrov streljal iz prve, a je Bizjak žogo odbil.

V drugem polčasu je najprej nase opozoril Agim Ibraimi, ki je z desne strani zgrešil cilj, v 51. minuti pa so Domžalčani povedli, ko je Ibraimi s prostega strela z desne strani po tleh podal na vrh kazenskega prostora do Senijada Ibričića, ta pa je s strelom po tleh ukanil Handanovića.

Dolgo je kazalo na zmago domačih. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Mariborčani so se po zadetku kar nekaj časa iskali, v 68. in 69. minuti pa so trikrat zagrozili, najprej je s prostega strela sprožil Dervišević, nato še Dino Hotić, obakrat je posredoval Mulalić, zatem pa je še Jan Mlakar oplazil vratnico. Ta se je zatresla tudi v 71. minuti po poskusu Dareta Vršiča.

Novo izjemno priložnost je v 72. minuti za Maribor zapravil Marko Šuler, ki je streljal z glavo, znova pa je bil na mestu Mulalić. V 78. minuti se je na drugi strani sam pred Handanovićem znašel Ibraimi, a mu žoge ni uspelo ustaviti oziroma je potisniti proti vratom gostov.

Vrhunci s tekme v Domžalah:

V 82. minuti so domači neuspešno zahtevali enajstmetrovko, ko je žoga v roko zadela Martina Milca, na drugi strani pa je Mulalić obranil nov poskus Šulerja z glavo. So pa Štajerci izenačili v prvi minuti sodniškega dodatka, ko je Dervišević izvedel kot, žogo poslal proti vratom Domžal, kjer je precej neodločno posredoval Mulalić, tako da je žogo končala za golov črto za končnih 1:1.

Domžalčani bodo v 33. krogu v nedeljo gostovali v Kidričevem, Mariborčani pa dan prej v Krškem.