Najstnik dvignil Triglav in razočaral Celjane

Poročilo s tekme Triglav : Celje

Nogometaši kranjskega Triglava so v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Celje z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je dosegel 19-letni vezist Kranjčanov Nejc Pušnik.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjčani so proti favoriziranim Celjanom dosegli pomembno zmago v boju za obstanek v ligi. Prvič v sezoni so Celjane tudi premagali. Zdaj imajo tako kot Ankarančani 22 točk oziroma pet manj od osmouvrščenega Aluminija, ki ima še tekmo v dobrem. Celjani so točkovno poravnani z Rudarjem na četrtem oziroma petem mestu.

V prvem polčasu sta si ekipi priigrali kar nekaj lepih priložnosti, a se izid ni spremenil. Uvodoma so bili nevarnejši Celjani, v osmi minuti je zgrešil Tilen Pečnik, v 24. minuti pa je s prostega strela z dobrih 20 metrov močno sprožil Tadej Vidmajer, izkazal pa se je Elvis Džafić. Ta je moral posredovati tudi ob koncu polčasa po strelu Rudija Požega Vancaša z roba kazenskega prostora.

Kranjčani so prvič zagrozili v 27. minuti, ko je David Tijanič streljal iz prve z desetih metrov, Metod Jurhar pa je žogo odbil čez gol. Pet minut pozneje je sam pred Jurharja prišel Matej Poplatnik, a je celjski vratar dobil dvoboj. V 40. minuti je znova od daleč meril Tijanič, žoga pa se je od enega od gostujočih nogometašev odbila čez gol. V 44. minuti je od daleč meril še Bukara, a Jurharju ni povzročil posebnih težav.

Trener Triglava Siniša Brkić je lahko zadovoljen s končnim rezultatom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prva polovica drugega polčasa je bila nekoliko manj razburljiva. V 53. minuti je sicer Janez Pišek močno sprožil s 30 metrov, a je bil Džafić na mestu, v 67. in 69. minuti pa sta na drugi strani poskušala Matej Poplatnik in Nejc Pušnik, v obeh primerih je Jurhar žogo odbil. V 76. minuti pa so domači povedli, Poplatnik je iz bližine z desne strani močno podal pred gol, od koder se je žoga od Pušnika odbila v gol.

Celjani so poskušali zatem izenačiti, med drugim je Mitja Lotrič v 82. minuti streljal od daleč, a zgrešil cilj, tudi vse druge (pol)priložnosti so ostale neizkoriščene, tako da je ostalo pri slavju Kranjčanov.

Kranjčani bodo v 33. krogu v ponedeljek gostovali v Novi Gorici, Celjani pa bodo dan prej gostili Velenjčane.

Triglav : Celje 1:0 (0:0)

Športni center, sodniki: Skomina (Koper), Praprotnik in Kovačič (oba Ljubljana).



Strelec: 1:0 Pušnik (76.).



Triglav: Džafić, Bukara, Šmit, D. Kryeziu, Elsner, Kuhar (od 60. Bojić), E. Kryeziu, Tijanič, Vokić (od 60. Pušnik), Poplatnik, Majcen (od 76. Žurga).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Stojinović, Pišek, Cvek, Požeg Vancaš, Štraus (od 69. Predragović), Pečnik (od 58. Lotrič), Vizinger (od 81. Šauperl).



Rumeni kartoni: E. Kryeziu; Travner, Pišek.