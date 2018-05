Mariborčani niso dočakali spodrsljaja Ljubljančanov, Olimpija spet vodi

Prva liga Telekom Slovenije, 31. krog

Olimpija je v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah z 2:0 premagala zadnjeuvrščeni Triglav iz Kranja in se vrnila na prvo mesto. Tja je v soboto z visoko zmago s 5:1 nad Ankaranom v Ljudskem vrtu za en dan skočil Maribor. Domžale so v prvi nedeljski tekmi izgubili z 1:4 v gosteh pri Gorici in izgubili realne možnosti za naslov.

Izbranci Igorja Bišćana v tem koledarskem letu sploh še niso izgubili, a so Ljubljančani nanizali nekaj remijev in zapravili veliko prednost pred Mariborom. Z zmago v Kidričevem so prekinili niz treh zaporednih remijev in si dvignili samozavest pred zadnjo šestino prvenstva, tokrat pa v Stožicah pred nekaj manj kot dva tisoč odpravila zadnjeuvrščeni Triglav.

Tekma je bila odločena že v prvem polčasu, ko je najprej s prvim golom v slovenski ligi za vodstvo že po 15 minutah poskrbel Avstralec Jason Davidson, v 37. minuti pa je, kot se je izkazalo pozneje, končni izid postavil Issah Abass. Napadalec Olimpije je zadel po samostojni akciji in prišel do devetega prvenstvenega gola sezone.

Domžalčani izgubili možnosti za naslov

Domžalčani so bili po izjemnem nizu v zadnjem času celo tretji kandidat za naslov prvaka, a so v prvi nedeljski tekmi še drugič na zadnjih treh tekmah izgubili in ostali brez realnih možnosti za tretjo prvenstveno lovoriko v zgodovini kluba.

Gorica jih je pred skromnim številom gledalcev v Novi Gorici premagala s 4:1 in ohranila možnosti za nastop v Evropi. Novogoričani lovijo četrto mesto, na katerem so trenutno Celjani.

Celjani proti klubu, ki jim lahko uniči evropske sanje

Zadnjo tekmo 31. kroga bosta ob 19. uri odigrala Celje in Aluminij. Varovanci Dušana Kosića so prejšnji teden pokazali dva različna obraza. Najprej so kot prvi v tem letu premagali Domžalčane, nato pa visoko izgubili pri vrtnicah na Primorskem. V dvoboju za "evropsko" četrto mesto bodo morali nadaljevati osvajanje točk.

Proti Kidričanom, ki jo lahko Celjanom zagodejo tudi v pokalu, kjer bi z zmago v finalu nad Olimpijo poskrbeli, da četrto mesto v Prvi ligi Telekom Slovenije sploh ne pelje v Evropo, bodo napadali zmago. Pri gostih bo na štajerskem obračunu v knežjem mestu zaradi kazni manjkal Hrvat Josip Zeba.

Marcos Tavares je v izjemni strelski formi in trenutno najboljši strelec prvenstva. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Maribor razbil Ankaran

Prvoligaška nogometna karavana na sončni strani Alp se je v soboto najprej ustavila v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor upravičil vlogo favorita in visoko s 5:1 odpravil primorske brezdomce iz Ankarana. Zmagal je že sedmič zapored.

Dvoboj v mestu ob Dravi se je v prvi minuti začel z veliko napako izkušenega vratarja NK Maribor Jasmina Handanovića, ki je po ponesrečenem izbijanju žoge nehote zaposlil Chinwenduja Johana Nkamo, a Nigerijec ni izkoristil darila. Hitro je sledila kazen. Že v 8. minuti se je prvič zatresla mreža primorskih gostov. V polno je zadel srbski branilec Saša Ivković, ki se je vrnil v ekipo po odsluženi kazni. Vodstvo je v 24. minuti s prefinjenim strelom z razdalje, pravcatim projektilom, povišal Dino Hotić.

Ankaran je v 37. minuti prek Brazilca Santosa znižal na 1:2. Žoga se je po njegovem strelu dotaknila Mitje Vilerja in nato prevarala 40-letnega Ljubljančana na vratih Maribora.

Na začetku drugega polčasa je Maribor hitro pokazal, kdo je gospodar na igrišču. Luka Zahović je najprej spretno povišal na 3:1 in se razveselil 12. zadetka v tej sezoni, nato pa je dvakrat v polno zadel še kapetan Marcos Tavares. V tej sezoni je že pri 15 zadetkih, tako da je najboljši strelec sezone, popravil pa je tudi absolutni rekord 1. SNL, ki po novem znaša 138 zadetkov.

Ankaran verjame, da bo uspešen na drugi stopnji Novinci v 1. SNL niso prejeli tekmovalne licence za nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije 2018/19, a bodo do zahtevanega roka – 15. maja – vložili pritožbo. "Klub, igralci in vsi, ki delamo za klub, verjamemo, da bomo na drugi stopnji uspešni, še bolj pa verjamemo v to, da si bomo obstanek priborili na igrišču," sporočajo Ankarančani, katerih prvoligaška prihodnost je pod velikim vprašajem.

Kriza Rudarja se nadaljuje

Velenjčani so v zadnjih petih srečanjih osvojil le točko. Foto: Žiga Zupan/Sportida Posavci so si z zmago nad Rudarjem bolj ali manj že zagotovili obstanek, saj imajo pet krogov pred koncem pred devetouvrščenim Ankaranom (predzadnjo ekipo po koncu sezone čakajo kvalifikacije za dopolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku) kar 12 točk prednosti.

Dvoboj na štadionu Matije Gubca je v 81. minuti v prid gostiteljev odločil Luka Vekić. Krško je s tem prekinilo niz treh zaporednih porazov.

Velenjčani so zapravili priložnost, da bi se utrdili na četrtem mestu, ki bi lahko prineslo nastop v Evropi. Če Aluminij v finalu pokala Slovenije v Stožicah ne bo presenetil Olimpije, bo nastop v kvalifikacijah evropske lige zagotavljalo tudi četrto mesto.

Zanj se potegujejo Rudar, Celje, po novem pa tudi Gorica. Velenjčani so v rezultatski krizi, saj so na zadnjih petih srečanjih osvojili le eno točko.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 31 21 8 2 54:13 71 2. Maribor 31 21 7 3 65:23 70 3. Domžale 31 19 5 7 68:27 62 4. Celje 30 12 7 11 50:41 43 5. Rudar 31 13 4 14 43:44 43 6. Gorica 31 12 5 14 35:42 41 7. Krško 31 9 6 16 34:53 33 8. Aluminij 30 6 8 16 32:54 26 9. Ankaran 31 4 9 18 30:77 21 10. Triglav 31 4 7 20 25:62 19