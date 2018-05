Bišćan žalosten in razočaran, navijač Liverpoola mu je postavil tri avtobuse in se pokesal

Odmevi trenerjev po remiju med Olimpijo in Ankaranom

Presenetljiv razplet dvoboja med Olimpijo in Ankaranom, ki se je sodeč po položaju na razpredelnici napovedoval kot obračun mačke z mišjo, nato pa se po dramatičnem finišu in zapravljeni 11-metrovki Ricarda Alvesa prelevil v remi (0:0), je Ljubljančane spravil v ogromne težave. Stal jih je vodilnega položaja, ki ga je zdaj prevzem Maribor. Ravno ob nepravem času za zmaje, saj se bosta prihodnjo soboto v razprodanem Ljudskem vrtu udarila prav večna tekmeca.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

''Po svoje je še dobro, da je naslednja tekma v Mariboru. To bo lepa priložnost, da obrnemo trend, ki se je v zadnjem času povsem obrnil proti nam. Moramo biti močnejši od vseh frustracij in pritiskov. Z Mariborom smo bili izenačeni, nato pred njim, zdaj pa zaostajamo. Tako kot smo že v tej sezoni,'' trener Olimpije Igor Bišćan še vedno verjame, da lahko zeleno-beli kljub zapravljeni prednosti, ki se je spremenila v zaostanek (-1), še zavzamejo slovenski prestol.

Ne pripisuje vsega le smoli

Bišćan letos z Olimpijo sploh še ni izgubil, a se je njegova prednost pred Mariborom (+10) v zadnjih tednih pretopila v zaostanek z -1. Foto: Urban Urbanc/Sportida ''Zelo smo razočarani. Verjeli smo, da smo svojo dozo smole potrošili že proti Gorici, ko smo spremljali podobno tekmo, a se je za nas končalo enako. Ne morem vsega pripisati nesreči. Ponavljajo se zapravljene priložnosti. Morali bi govoriti o kakovosti, mirnosti in samozavesti ali pa nečem, kar ekipo dela zmagovito oziroma nezmagovito. Žal smo v teh dveh tekmah izgubili štiri točke. Ni kaj, zdaj smo si res otežili položaj. Če želimo postati prvaki, moramo zdaj dobiti vse tekme do konca. Napravili bomo vse, da to ustvarimo,'' je 40-letni Hrvat dvoboj z Ankaranom primerjal z nedavnim srečanjem v Stožicah z Gorico, ki se je prav tako končal brez zadetkov, na vratih vrtnic pa je blestel Grega Sorčan. Ubranil je strel z bele točke Roku Kronavetru.

Tudi danes je Olimpija zapravila kazenski udarec. Tokrat je po ukazu trenerja Bišćana odgovornost za izvajanje prevzel Alves, a je čuvaj mreže Primož Bučan v izdihljajih srečanja prebral namero Portugalca, najboljšega strelca Olimpije v tej sezoni, in poskrbel za ogromno veselje v taboru primorskih brezdomcev.

Borili se bodo do konca, navijači zahtevajo zmago v Mariboru

Ricardo Alves, ki je v zadnji minuti zapravil kazenski udarec, je igrišče zapuščal z objokanim obrazom. Foto: Urban Urbanc/Sportida Alves, glavni osmoljenec srečanja, je po dvoboju objokan vstopal v slačilnico. Ozračje v domačem taboru je bilo poklapano, saj je Olimpija vlogo vodilnega prvoligaša predala Mariboru. ''Vsi smo zelo razočarani. Tako igralci kot vsi drugi. Fantje so ogromno vložili v sezono, tako da jih povsem razumem. Zelo smo žalostni in razočarani. Zdaj smo se znašli v položaju, v katerem pa še ni vsega konec. Ne preostane nam nič drugega, kot da se borimo do konca,'' bo skušal trener Bišćan čim prej izbrancem povzdigniti glave.

Navijači, ki se jih je na dvoboju zbralo blizu dva tisoč, so se stežka sprijaznili s še enim nenačrtovanim spodrsljajem. Po tekmi so s tribun v smeri igralcev odmevali žvižgi, potem ko so se nogometaši pogovorili z navijači, pa je sledil glasen aplavz. Navijači na severu Stožic so tako po izrečeni kritiki zmajem izkazali podporo, z drugih tribun je zadonelo ''Olimpija, Olimpija'', peščica navijačev, ki je čakala nogometaše v kletnih prostorih pred službenem izhodom, pa jim je namenila glasno sporočilo, naj dobijo večni derbi v Mariboru. Če ga bodo, se bo Olimpija vrnila na vrh. Na tem tudi temelji optimizem Bišćana, ki je prepričan, da lahko zmaji pokažejo bistveno več. Za začetek že v Ljudskem vrtu, kjer jih iz nehvaležnega položaja reši le zmaga.

Gostu je bilo žal, da Olimpija ni zmagala

Ankarančani so jo v Stožicah zagodli Olimpiji in si popravili možnosti za obstanek. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ko se je po dvoboju na novinarski konferenci pred predstavniki sedme sile pojavil poleg Alfreda Jermaniša, nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki je vskočil v glavno vlogo namesto kaznovanega Vlada Badžima, se je prepričal o tem, da je bilo pomočniku trenerja Ankarana kar malce nerodno, ker jo je zagodel Olimpiji.

''V Ljubljani sem preživel tri čudovita leta. Z Olimpijo sem bil državni prvak v prvem letu samostojnosti, navijam pa za Liverpool. Gospod na levi (pokazal je na Igorja Bišćana, op. p.) je igral za Liverpool. Žal mi je, da Olimpija danes ni osvojila vseh točk, a se borim za svoje barve kluba. Moje barve so do nadaljnjega NK Ankaran Hrvatini,'' je poudaril Švicko in v nadaljevanju razkril recept, s katerim je prišel v Stožicah do želenega cilja.

Čeprav Ankaran ni pridobil tekmovalne licence za nastop v 1. SNL v sezoni 2018/19, vodstvo kluba verjame, da bo pritožba obrodila sadove. Nogometaši se z nejasno usodo ne obremenjujejo. Po besedah Jermaniša, ki je privrženec napadalnega nogometa, so se v Ljubljani zaradi kakovostnega tekmeca odločili za obrambni pristop.

Vedeli so, kako se zoperstaviti Olimpiji

Alfred Jermaniš je na novinarski konferenci razkril, da je navijač Liverpoola, za katerega je pred leti uspešno igral Igor Bišćan. Foto: Rok Plestenjak ''Postavili smo tri avtobuse. Treh avtobusov ni lahko prebiti, še posebej če so Mercedes. Če že pri veteranih malega nogometa postaviš na gol pet igralcev, ne boš prejel zadetka. Mi smo se danes orientirali na branjenje našega gola. V načrtu smo skušali z dvema hitrima nogometašema presenetiti Olimpijo. Imeli smo dve, tri polpriložnosti, zadeli smo vratnico. Vedel smo, kako se lahko Olimpiji zoperstavimo. Nazadnje bi lahko dobili gol v 90. minuti. Resda z bele točke, a je bila takrat dosojena 11-metrovka. Potem bi šli domov in si postavljali drugačna vprašanja,'' je bil Jermaniš po tekmi z dramatičnem zaključkom zelo zadovoljen z razpletom, saj je Ankaran na lestvici (vsaj za 24 ur) prehitel Triglav in se ponovno polastil devetega mesta.

Olimpija je na drugi strani zamudila priložnost, da si povrne prvo mesto. Brez zadetka je izostala zmaga, a Ljubljančane še vedno deloma miri dejstvo, da imajo še vedno vse v svojih rokah. Bodo pa morali namesto remijev, na katere so se v zadnjih krogih navadili, začeti zmagovati.