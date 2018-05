Žalost v Stožicah, veselje v Mariboru. Hud spodrsljaj Olimpije, ki ni več prva!

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog

Nogometaši Olimpije so v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah spet razočarali, saj niso premagali predzadnjega Ankarana (0:0) in tako prvo mesto na lestvici pred derbijem, ki bo v soboto, prepustili velikem tekmecem iz Maribora. Vijoličasti so v soboto z 2:1 zmagali v Krškem in so spet prvi favorit, da ubranijo prvenstveno krono in še 15. postanejo državni prvaki.

Olimpija je še četrtič na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah zmagala in zdaj dokončno zapravila visoko prednost pred Mariborom, ki jo je še pred kratkim imela. Mariborčani tako v zadnje tri prvenstvene kroge, ki bodo podali odgovor na vprašanje, kdo bo prvak, vstopajo z dvema točkama prednosti.

Olimpija, ki se muči z učinkovitostjo in več kot dveh golov na eni tekmi ni dosegla že 11 tekem v nizu, je bila boljši nasprotnik od Ankarana, a nikakor ni našla poti do njegovih vrat. Proti njegovim vratom je sprožila kar 18 strelov, a le šest v okvir vrat, tako da je imel še najlepšo priložnost do samega zaključka tekme celo Ankaran, ko je v 67. minuti okvir vrat Olimpije zatresel Hrvat Vedran Gerc.

Olimpija je imela v 90. minuti na voljo enajstmetrovko, ki pa jo je zapravil Ricardo Alves. Portugalcu je strel z odlično obrambo ustavil vratar Primož Bužan. Do konca so Ljubljančani še napadli za gol in zmago, bili nekajkrat pred vrati Primorcev, a niso uspeli zadeti.

Olimpija je tako spet razočarala svoje navijače, ki so domačim nogometašem v drugem polčasu nekajkrat glasno žvižgali, seveda pa niso bili zadovoljni niti po zadnjem žvižgu in bodo zdaj do sobotnega derbija v Ljudskem vrtu, v katerem bodo morali zdaj zmagati, če želijo v zadnjih dveh krogih sami odločati v svoji usodi, pod velikim pritiskom.

Savinjsko-šaleška poslastica za Evropo

Na savinjsko-šaleških derbijih je vedno pestro. Tokrat bo še bolj, saj dvoboj odloča o četrtem mestu. Foto: Vid Ponikvar V Kidričevem se merita postavi Aluminija in Domžal. Rumeni so teoretično še v igri za naslov, a bi se moral zgoditi ogromen čudež, da bi prehiteli večna tekmeca iz Ljubljane in Maribora. Na dvoboju, ki ga sodi Damir Skomina, lahko Kidričani opravijo pomemben preizkus pred vrhuncem sezone, finalom pokala Slovenije, ki jih čaka konec meseca v Stožicah. Vedno bližje so zagotovitvi obstanka v 1. SNL, Domžalčani pa po napovedih Simona Rožmana že začenjajo priprave na novo evropsko sezono. Zaradi kartonov pogrešajo Gabra Dobrovoljca in Matijo Široka.

Savinjsko-šaleški derbi prinaša ogromen vložek. Soseda se potegujeta za četrto mesto, ki bi ob predpostavki, da bo Olimpija v finalu pokala premagala Aluminij, zagotavljajo evropsko vozovnico. Prednost domačega igrišča bodo imeli izbranci Dušana Kosića, ki zaradi kartonov ne bo mogel računati na Janeza Piška in Jureta Travnerja. Pri knapih, ki so v sredo prekrižali načrte Olimpiji (1:1), stavijo največ na napadalca Dominika Radića in Milana Tučića.

Amir Dervišević (levo) je strl odpor Krčanov in z mojstrovino poskrbel za pomemben gol Maribora. Foto: Vid Ponikvar

Maribor v zaključku tekme do nove zmage

Maribor, ki je sredi tedna remiziral na derbiju v Domžalah in prekinil niz sedmih zmag v nizu, s katerimi se je vrnil v igro za naslov, je v soboto gostoval v Krškem in igral proti klubu, proti kateremu je sredi marca v Ljudskem vrtu doživel šok in izgubil z 0:2. Po tej tekmi je prišlo do tiste zloglasne novinarske konference Zlatka Zahovića, po kateri je bil športni direktor vijoličastih blizu odhoda iz kluba in suspendiran.

Tudi tokrat so se Mariborčani s Krčani mučili, čeprav so bili veliko boljši nasprotnik, a je v vratih domačih blestel vratar Marko Zalokar. Tako je bilo vse do 81. minute, ko je z mojstrskim golom za vodstvo gostov poskrbel Ljubljančan v vrstah Maribora Amir Dervišević, ki domačemu vratarju po udarcu s prostega strela ni pustil kančka možnosti.

Mojstrovina Amirja Derviševića v Krškem:

Amir Dervišević je s tem natančnim strelom načel mrežo Krškega 🚀#PLTS pic.twitter.com/PQZ4Jgb1kU — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 12, 2018

V 88. minuti so Mariborčani po protinapadu Marcosa Tavaresa in strelcu Luki Zahoviću, ki je prišel do 13. prvenstvenega gola sezone, zadeli še drugič in odločili zmagovalca. V 93. minuti je Krško, v polno je meril Josip Balić, doseglo tolažilni zadetek, a jim je za kaj več zmanjkalo časa.

Triglav mora nujno prehiteti Ankaran

Prvoligaška karavana se bo v ponedeljek za konec preselila v Novo Gorico, kjer bo sklenjen 33. krog. Vrtnice, ki še niso rekle zadnje v boju za četrto mesto, bodo skušale upravičiti vlogo favorita proti Triglavu, ki se krčevito bori za obstanek.

V zadnjih krogih je nadoknadil zaostanek za Ankaranom, a ga bo moral za popolno zadovoljstvo tudi prehiteti, saj ima slabše razmerje v medsebojnih tekmah, tako da bi bili v primeru enakega števila točk na lestvici višje Primorci. Če Ankaran ne bi prejel tekmovalne licence, bi to pomenilo, da se od 1. SNL nepreklicno poslavljajo tako primorski galebi kot gorenjski orli.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 33 22 8 3 68:25 74 2. Olimpija 33 21 10 2 55:14 73 3. Domžale 32 19 6 7 69:28 63 4. Celje 32 12 8 12 52:44 44 5. Rudar 32 13 5 14 44:45 44 6. Gorica 32 12 5 15 35:43 41 7. Krško 33 9 7 17 35:55 34 8. Aluminij 32 7 9 16 35:56 30 9. Ankaran 33 4 11 18 30:77 23 10. Triglav 32 5 7 20 26:62 22