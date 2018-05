Rudaru neposreden obračun za Evropo v Celju

Poročilo s tekme Celje : Rudar

Celjski niz tekem brez zmage se nadaljuje, po današnjem obračunu z Velenjčani traja že štiri tekme. Velenjčani so bili predvsem v prvem polčasu precej boljši tekmec in prišli do 14. zmage, s katero so za tri točke pobegnili današnjemu tekmecu in so prevzeli četrto mesto.

Velenjčani so zasluženo dobili prvi polčas, saj so bili boljši tekmec od Celjanov, ki so imeli le dve polpriložnosti. Gosti so si pripravili kar nekaj priložnosti, v 14. minuti je Robert Pušaver meril čez gol, V 16. Klemen Bolha mimo, V 21. Edin Šehić z glavo prav tako mimo vrat, v 22. minuti pa je Metod Jurhar obranil še en strel gostov iz bližine po kotu.

V 36. minuti pa so knapi povedli, potem ko je Dominik Radić prodrl po desni strani in poslal natančno žogo v kazenski prostor do Šehića, ki je brez težav zadel za 1:0. Šest minut pozneje je Radić ob neodločnih branilcih Celja v kazenskem prostoru prišel do žoge in strela z desetih metrov ter povišal na 2:0.

Dušan Kosić je po bolečem porazu prav gotovo razočaran. Foto: Vid Ponikvar

V uvodu drugega polčasa so v 50. minuti Celjani prvič na tekmi resneje zagrozili, do strela je prišel Nino Pungaršek, izkazal pa se je Marko Pridigar. Na drugi strani je Radić prišel do novega strela s 14 metrov v 54. minuti, Jurhar pa je bil na mestu.

V 65. minuti pa so Velenjčani še povečali prednost. Radić je prodiral proti kazenskemu prostoru, Elvedin Džinić ga je zgolj spremljal, tako da je velenjski nogometaš prišel do neoviranega strela v kazenskem prostoru in dosegel svoj deveti zadetek v sezoni za 3:0.

Rudi Požeg Vancaš je v 73. minuti imel lepo priložnost za znižanje zaostanka, ko je prišel v dvoboj ena na ena s Pridigarjem, a je bil slednji uspešnejši, isti igralec pa je malce zatem z nenatančnim strelom zapravil še eno celjsko priložnost.

V 82. minuti je od daleč poskusil Mitja Lotrič, a meril preveč po sredini vrat. Minuto pred iztekom rednega dela pa so Celjani vendarle zadeli, po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Tilen Pečnik, je z nogo spretno zadel Lotrič.

Celjani bodo v 34. krogu v nedeljo gostovali pri Ankaranu, Velenjčani pa bodlo dva dni prej gostili Gorico.

Celje : Rudar 1:3 (0:2)

Arena Z'dežele, gledalcev 530, sodniki: Kajtazović (Kranj), Kasapović (Ljubljana) in Vojska (Dob).



Strelci: 0:1 Šehić (36.), 0:2 Radić (42.), 0:3 Radić (65.), 1:3 Lotrič (89.).



Celje: Jurhar, Vidmajer (od 75. Zorko), Stojinović, Džinić, Pečnik, Pungaršek (od 71. Benedičič), Cvek, Požeg Vancaš, Štraus (od 62. Žinko), Lotrič, Vizinger.

Rudar: Pridigar, Pišek, Vasiljević, Tomašević, Pušaver, Bijol, Bolha, Parfitt-Williams (od 64. Novak), Trifković (od 79. Antonov), Šehić, Radić (od 85. Mlakar).



Rumeni kartoni: Džinić, Vizinger, Pungaršek; Pišek, Pušaver, Vasiljević, Bolha.