Norišnica v Mariboru, NZS izbrala najboljšega

Ljudski vrt je razprodan

V Mariboru se je po uspešnem gostovanju vijolic v Krškem, s katerim so branilci državnega naslova med divjanjem nevihte osrečili navijače (2:1) in na lestvici prehiteli Olimpijo, začelo odštevanje do velikega derbija. V soboto se bosta v Ljudskem vrtu spopadla najboljša slovenska kluba.

Maribor je tri kroge pred koncem v rahli, a dragoceni prednosti. Ima točko več od Ljubljančanov, ki so v nedeljo nepričakovano ostali brez domače zmage nad Ankaranom. Da je nasmešek vijolic še večji, priča izjemno zanimanje za spopad vodilnega dvojca. Vstopnic za zadnji večni derbi v tej sezoni ni več. Zmanjkalo jih je že v petek, še pred presenetljivim razpletom 33. kroga, ki je Olimpijo pahnil z vodilnega položaja. Tako se je predprodaja vstopnic za večni derbi končala že osem dni pred tekmo.

Darko Milanič: V soboto moramo leteti na štadionu

Ko se je Darko Milanič nazadnje pomeril proti Igorju Bišćanu, se je večni derbi v Stožicah končal z remijem (1:1). Foto: Žiga Zupan/Sportida Ozračje bo naelektreno, v zraku je ogromen vložek tekme. Odloča se o naslovu prvaka. ''Na razprodanem štadionu moramo leteti. Hočemo odigrati dobro in zmagati na kakovosten način. Ni dvoma, da bomo imeli ekstremno dobro podporo. Signal, da ni več vstopnic, je jasen, prav tako kot naša naloga. V soboto na puno,'' pred sobotnim spopadom z Olimpijo, ki je imela še nedolgo na lestvici (s tekmo več) deset točk prednosti, razmišlja Darko Milanič.

Trofejni trener Maribora bo imel podobno kot njegov stanovski kolega Igor Bišćan za pripravo na tekmo, ki bo tako pomembna, da bodo točke štele ''dvojno'', na voljo cel teden časa. V nedeljo je izbrancem namenil prosti dan. Ravno na dan, ko se je lahko vijolicam smejalo ob spremljanju razpleta dvoboja med Olimpijo in Ankaranom (0:0). Maribor je imel že od prej vse v svojih rokah. Če je hotel postati prvak, je moral do konca dobiti vse tekme. Zdaj je njegova pot do ubranitve naslova še nekoliko lažja, saj mu v boju za Olimpijo v soboto zadošča že remi.

Večer, ko bo Slovenija pozorno spremljala na delu Skomino

Prvi slovenski sodnik, ki bo delil pravico na svetovnem prvenstvu, je nazadnje v Evropi sodil na polfinalni tekmi lige prvakov v Rimu med Romo in Liverpoolom (4:2), po kateri so se v finale uvrstili rdeči z Otoka. Foto: Reuters Krovna zveza je sojenje na najpomembnejši tekmi sezone zaupala najboljšemu slovenskemu sodniku. "O tem odloča komisar za delegiranje sodnikov, je pa treba razmišljati o tem, da najboljše tekme sodijo najboljši sodniki," smo o tem, kdo bo sodil derbi v Ljudskem vrtu, prejšnji teden povprašali predsednika NZS Radenka Mijatovića. Odgovorna naloga je bila resnično zaupana najboljšemu slovenskemu delivcu pravice.

Skomina bo poleti prebil led in se zapisal v zgodovino slovenskega nogometa, saj bo prvi sodnik, ki bo v glavni vlogi na tekmah svetovnega prvenstva. Ko je nazadnje sodil v Evropi in delil pravico na povratni polfinalni tekmi lige prvakov med Romo in Liverpoolom, se ni najbolje odrezal. Dovolil si je preveč napak in spornih situacij, zaradi katerih si je iz tabora rimskega velikana prislužil ogromno kritik. Zdaj ima 41-letni Koprčan priložnost, da slovenskemu občinstvu dokaže, kako je bil to le eden izmed redkih slabih večerov v njegovi bogati karieri.

V soboto bo na štadionu v Ljudskem vrtu odigran zadnji večni derbi v tej sezoni. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V soboto ga bo na delu podrobno spremljala vesoljna Slovenija, zlasti navijači Maribora in Olimpije. Njegovi pomočniki bodo Matej Žunič, Robert Vukan, Dragoslav Perić in Roberto Ponis, četrti sodnik pa bo Matej Jug.