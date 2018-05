Maribor vse bolj pritiska na Olimpijo

Poročilo s tekme Krško : Maribor

Uvodno tekmo 33. kroga so danes odigrali aktualni prvaki, ki še lovijo Olimpijo, in Krčani, ki so si vsaj teoretično že pred tem krogom priigrali obstanek. Domači so pogumno odigrali prvi polčas, imeli na trenutke tudi pobudo na igrišču, a je uvodni del minil brez zadetkov. V drugem delu so Mariborčani bolj pritisnili na gol domačih, a je bil vratar Marko Zalokar nerešljiva uganka za vijoličaste. Ti so do zmage prišli v zadnjih minutah tekme.

Krško je v uvodnih minutah zapretilo z dvema poskusoma, a so bili mariborski branilci dovolj hitri. V 4. minuti je sledila prva priložnost gostov, najprej je Aleksander Rajčević poskusil z glavo, nato še Luka Zahović s težkega položaja pred golom, a je meril mimo vratnice. Štiri minute kasneje je Dare Vršič meril z razdalje, a vratar Marko Zalokar je bil na pravem mestu.

Vršič je bil znova nevaren v 19. minuti, ko je s podajo od daleč meril pred vrata nasprotnika, žoga je zgrešila napadalce Maribora, a jo je pred golom ustavil Zalokar. Nato je sledil nalet Mariborčanov, a tudi štirje koti zapored niso dali zadetka.

Luka Zahović je dosegel 13. gol sezone. Foto: Žiga Zupan/Sportida Krčani nevarni v 30. minuti, ko je Miljan Škrbič z glavo meril mimo mariborske vratnice. V 37. minuti je sledila najlepša priložnost Krškega, ko je Maribor na sredini izgubil žogo, Škrbič je preigral mariborsko obrambo, z močnim strelom zaključil z leve in diagonalno meril malo mimo desne vratnice Jasmina Handanovića. Blaž Vrhovec v 39. minuti predolgo čakal s podajo, Dino Hotić je bil prekratek.

V drugem polčasu so bolje začeli gostje, močno je Blaž Vrhovec, Zalokar strel ubranil, odbito žogo prejel Zahović, a žoga je končala v kotu. Jan Mlakar v 52. minuti zadel okvir vrat, ko je poskusil s podajo, a je bil spet na pravem mestu Zalokar. Minuto zatem je so bili nevarni Krčani, a je Škrbič med preigravanjem izgubil žogo.

Zalokar je bil znova nepremagljiv v 54. minuti, ko je "pobral" oba poskusa Mitje Vilerja. Slednji je v 59. minuti meril preko vrat gostiteljev. Še en napad je minuto kasneje zaprail Zahovič, ki ni bil pozoren na Klemna Šturma, ki je dobro posredoval.

Marcos Tavares je prispeval podajo za drugi gol Maribora. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vrhovec je v 68. minuti spet nastreljal Zalokarja. Domači trener Alen Ščulac je nato opravil dvojno menjavo, saj se je Ester Sokler poškodoval. Maribor je še poskušal, v igri imel kar štiri napadalce, Zalokar pa je zbiral obrambe. V 81. minuti je Maribor le kronal terensko premoč. Amir Dervišević je s prostega strela s kakih 25 metrov premagal Zalokarja, ki je bil tokrat prenizek za natančen strel pod prečko.

Mojstrovina Amirja Derviševića:

Amir Dervišević je s tem natančnim strelom načel mrežo Krškega 🚀#PLTS pic.twitter.com/PQZ4Jgb1kU — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 12, 2018

Sedem minut kasneje so Mariborčani dosegli še en gol. Marcos Tavares je v naletu podal pred gol Krškega, Zahović pa je s skrajnimi močmi še ujel žogo in zadel za 2:0.Vodstvo je vijoličaste nekoliko uspavalo v sodnikovem dodatku, ko je gostujoča obramba dovolila domačim, da so se razigrali, častni zadetek je za Krško dosegel Josip Balič, ki je lepo izkoristil podajo Luke Vekiča.

Krško bo v 34. krogu v nedeljo, 20. maja gostovalo v Domžalah, Maribor pa prihodnjo soboto čaka večni derbi z Olimpijo, ki lahko že odloči, kdo bo prvak za sezono 2017/18.

Krško : Maribor 1:2 (0:0)

Stadion Matije Gubca, gledalcev 600, sodniki: Balažič, Kasapović (oba Ljubljana), Gabrovec (Markovci).



Strelci: 0:1 Dervišević (81.), Zahović (88.), 1:2 Balič (90.).



Krško: Zalokar, Jakolić (od 61. Diyoke), Zakrajšek (od 69. Ejup), Krajcer, Šturm, Kulinitš, Balić, Kovačič, Sokler (od 69. Vekič), Škrbič, Volarič.

Maribor: Handanović, Šuler, Vrhovec (od 73. Mešanović), Hotić, Zahovič, Vršič (od 64. Tavares), Derviševič, Milec, Rajčevič, Viler, Mlakar (od 82. Kramarič).



Rumeni kartoni: Kovačič, Vekič; Šuler, Dervišević.