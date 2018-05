Je res počilo med Milaničem in Zahovićem? Maribor pojasnjuje.

Miran Pavlin

"Navijači, ne skrbite! Trener Darko Milanič ima popolno zaupanje športnega dela in navijačev," je v sporočilu za javnost zapisal Miran Pavlin, pomočnik športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića, ki je NZS suspendirala. S tem so se vijolice odzvale na zapis slovenskega časnika Delo, ki je poročal o domnevnem močno ohlajenem odnosu med trenerjem in športnim direktorjem Maribora.

Slovenski časnik Delo je dvignil nemalo prahu z zapisom, da je v vodstvu mariborskega kluba počilo med trenerjem Darkom Milaničem in športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem. Dvojec, ki je sodeloval že pri beograjskem Partizanu in slovenski izbrani vrsti, v zadnjem desetletju pa Mariboru prinesel obilico lovorik in mednarodnih uspehov, naj se ne bi več pogovarjal, niti sodeloval.

"Vsi mariborski vrabčki na veji čivkajo o tem, da se Milanič po Zahovićevi volji po koncu sezone z zajetno odškodnino poslavlja. Z njim naj bi odletelo še nekaj Zahovićevih nasprotnikov iz administracije," je poročal slovenski časnik in dodal, da se z vrnitvijo na vroči trenerski stolček Maribora spogleduje nihče drug kot Ante Šimundža, nekdanji napadalec in trener vijolic, ki Muro vodi do drugoligaškega naslova.

Pavlin: Navijači, ne skrbite

Na zadnjem večnem derbiju v Stožicah je poleg Milaniča sedel Zahovićev pomočnik Miran Pavlin. Foto: Žiga Zupan/Sportida Če bi lahko črno-beli v Fazaneriji že v nedeljo potrdili naslov prvaka, pa je pot Maribora do naslova v 1. SNL veliko težja. Vijolice gledajo v hrbet Olimpiji, s katero se bodo prihodnji konec tedna pomerile na velikem derbiju (19. maja v Ljudskem vrtu). Klub je v želji, da bi se pozornost vrnila na igrišče in sobotnemu dvoboju s Krškim, na spletni strani objavil sporočilo za javnost, v katerem se je posredno obregnil ob pisanje Dela.

"Navijači, ne skrbite! Klub je povsem osredotočen na tekmo v Krškem in preostale do konca sezone. Trener Darko Milanič ima pogodbo do 2021 in ne glede na ponudbe, ki jih potencialno ima, bo pogodbo oddelal do konca, ker ima popolno zaupanje športnega dela in navijačev. Razumemo, da je prvenstvo v sklepni fazi, da se bliža prestopni rok in da se pojavljajo razne novice. Toda klub je usmerjen le k naslednji tekmi v soboto, potem k derbiju in je lačen lovorik," je dejal Miran Pavlin, ki z branilci naslova sodeluje kot pomočnik športnega direktorja.

Darko Milanič je lani podaljšal sodelovanje z NK Maribor do leta 2021. Tako bi bil, če bi predčasno zapustil klub, upravičen do odškodnine. Foto: Twitter

V času, ko mora Zlatko Zahović upoštevati suspenz Nogometne zveze Slovenije, je Pavlin začasno prevzel njegovo vlogo, vsaj kar zadeva medijska pojavljanja na straneh mariborskega kluba. Dodal je, da se je klub štiri kroge pred koncem prvenstva znašel v fazi, ko potrebuje mir, ambicioznost, sproščenost in močno sporočilo navijačem glede stanja v športnem delu.