Jermaniš spregovoril o stranišču in nasmejal vse

Prvoligaška usoda NK Ankaran Hrvatini

Nekdanji slovenski reprezentant Alfred Jermaniš je posrečen sogovornik. Po senzacionalnem remiju Ankarana na gostovanju pri Olimpiji (0:0) je nasmejal prisotne, ko je pojasnjeval nenavadne okoliščine na začetku drugega dela, spregovoril pa je tudi o negotovi prvoligaški usodi Ankarana in velikem motivu, s katerim so nogometaši pritekli na ljubljansko zelenico.

Ankarančane se je zato, ker nimajo stalnega prvoligaškega doma, v tej sezoni oprijel vzdevek primorskih brezdomcev. Tri kroge pred koncem so v nehvaležnem položaju. Na razpredelnici so boljši le od Triglava, ki pa jih lahko danes pahne na zadnje mesto. Nogometna zveza Slovenije jim je zadala udarec, saj je zavrnila tekmovalno licenco za nastop v 1. SNL v prihodnji sezoni.

Vodstvo Ankarana se je na omenjeno odločitev pritožilo, do takrat, ko bo jasna odločitev na drugi stopnji, pa bodo nogometaši odigrali še zadnje tekme v sezoni. "Igralci se z vprašanjem licence ne ukvarjajo. Tudi strokovni štab se ne. Kar zadeva motivacijo, pa je bila tekma v Ljubljani za nas nekakšna vitrina," je Alfred Jermaniš, pomočnik trenerja Ankarana, ki je v nedeljo v osrednji vlogi nadomeščal kaznovanega prvega stratega Vlada Badžima, poudaril, kako so se nogometaši primorskega kluba na gostovanju v Stožicah počutili kot v prodajni izložbi.

"Fantje niso prišli na izlet. Nihče ne bi tekel vseh 90 minut, če morala v ekipi ne bi bila pozitivna in na določeni ravni. Stvari glede zavrnjene licence gredo skozi tvojo glavo, a je bilo na tekmi v Ljubljani prisotnih verjetno vsaj deset menedžerjev. Naši fantje se na tekmah proti Olimpiji, Mariboru in Domžalam želijo prodati," je izpostavil motivacijo, zaradi katere so Ankarančani, ki so v težkem položaju, v Ljubljani grizli do zadnjega in jo zagodli favoritu.

Nogometaši Olimpije se želijo prodati v tujino, Ankarana pa ...

Igor Bišćan je v nedeljo doživel nepričakovan udarec, saj je Olimpija po remiju z Ankaranom zaostala za Mariborom. Foto: Urban Urbanc/Sportida Jermaniš, ki je pred leti nosil dres Olimpije in z njo osvojil naslov slovenskega prvaka, je navezan na zeleno-bele barve. Pesti stiska tudi za Liverpool, katerega član je bil v preteklosti trener zmajev Igor Bišća, zato mu je bilo po svoje žal, da so Ljubljančani proti Ankaranu ostali brez zmage in na lestvici zaostali za Mariborom.

Vseeno pa je prevladala profesionalna obveza, da pomaga klubu, katerega barve zastopa v prvi ligi. Pri tem mu je bila v veliko pomoč želja nogometašev Ankarana, da se dokažejo tako menedžerjem, zbranim na štadionu, kot celotni slovenski javnosti, ki je z zanimanjem spremljala enega od najzanimivejših dvobojev 33. kroga.

"Tako kot se igralci Olimpijo želijo prodati v tujino, se želijo igralci drugih slovenskih klubov prodati v Olimpijo in Maribor. Zadnjič so Mariborčani (Maribor je pred tedni premagal Ankaran s 5:1, op. p.) videli določene naše fante, danes pa Ljubljančani. Vodstvo nam zagotavlja, da bomo dobili licenco. Če pa je ne bomo, bo šlo življenje naprej, zato so za nas takšne tekme super. Z njimi nismo ničesar izgubili, ampak ogromno dobili," je Jermaniš prepričan, da so nogometaši Ankarana z borbeno predstavo v Stožicah, kjer so z obrambnim pristopom zadržali mrežo nedotaknjeno (Jermaniš je po dvoboju slikovito pojasnil, da so v obrambni vrsti postavili tri avtobuse), pustiti pozitiven vtis na delavce, ki bodo imeli pomembno besedo v poletnem prestopnem roku.

Naredil tako velikega, da mu ga ni odplaknilo Tim Vodeb (v sredini) je zamudil na začetek drugega polčasa. Foto: Urban Urbanc/Sportida Jermaniš ne mara ovinkarjenja, ampak govori brez dlake na jeziku. Pogosto se tudi pošali. Tako je nasmejal prisotne, ko je odgovoril na vprašanje, zakaj se je drugi polčas začel z zgolj desetimi nogometaši Ankarana. Manjkal je namreč Tim Vodeb, atraktivni izvajalec avtov in s šestimi zadetki najboljši strelec v tej sezoni, a je sodnik nadaljeval dvoboj. "Hoteli smo dati prednost Olimpiji," se je nasmejal pomočnik trenerja Ankarana in objel soseda na novinarski konferenci, 40-letnega Igorja Bišćana, ki mu zaradi velikega razočaranja po domačem remiju razumljivo ni bilo do veselja. "Preprosto smo šli na igrišče, naš igralec Vodeb pa je bil še na stranišču. Menda je naredil velikega, pa mu ga ni potegnilo, zato je zamudil. Ni pa vprašanje, zakaj smo začeli z desetimi, ampak zakaj je sodnik to dovolil," je v svojem slogu odgovoril Jermaniš.

Brez dodatnih kvalifikacij za 1. SNL?

Prvoligaška usoda NK Ankaran Hrvatini tako po odmevnem remiju v prestolnici ostaja negotova. Primorski brezdomci, ki so v tej sezoni igrali domače tekme v Dravogradu, Ajdovščini in Novi Gorici, niso prejeli tekmovalne licence za igranje med elito v sezoni 2018/19. V prvenstvu bijejo krčevit boj za obstanek s Triglavom.

Ankarančani imajo s tekmo več točko prednosti pred kranjskim Triglavom. Foto: Urban Urbanc/Sportida

S točko, ki so jo senzacionalno osvojili v Stožicah in Olimpiji prisolili ogromno zaušnico (0:0), so Kranjčanom v boju za deveto mesto ušli na točko prednosti. Orli imajo danes priložnost, da v zadnji tekmi 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije ujamejo ali prehitijo galebe, saj igrajo z Gorico. Ker pa je prvoligaška usoda Ankarana pod velikim vprašajem, bi lahko novinci v 1. SNL plesali le leto dni tudi v primeru, če bi si na razpredelnici zagotovili obstanek.

Če bi končali sezono pred Triglavom, nato pa ostali brez tekmovalne licence, bi s tem poskrbeli, da bi Slovenija ostala brez dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL. Kranjčani bi morali nujno v drugo ligo, saj mora po pravilih Evropske nogometne zveze (Uefa) zadnjeuvrščeni klub vedno izpasti iz tekmovanja, Ankaran pa bi ostal pred vrati zaradi odločitve, sklenjene za zeleno mizo. S tem bi bila odprla pot do napredovanje še drugega drugoligaša. Poleg prvaka Mure bi tako napredoval še podprvak. Nafta, Drava oziroma Radomlje.