Olimpija v 90. minuti zapravila enajstmetrovko in prvo mesto

Poročilo s tekme Olimpija : Ankaran

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Ankarana Hrvatinov so se v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Ljubljančani so si pred derbijem z Mariborom, ki bo v soboto v Ljudskem vrtu, privoščili nov hud spodrsljaj v boju za prvaka. Čeprav so proti Ankarančanom, ki so na začelju lestvice, povsem prevladovali, pa je znova zatajila realizacija. Sprožili so 26 strelov, a niti eden ni bil dovolj dober, da bi spremenil izid ob zelo razpoloženemu vratarju gostov Primožu Bužanu. Izbranci Igorja Bišćana tako pred derbijem za točko zaostajajo za Mariborom, do konca pa jih nato čakata še domači obračun s Krškim in gostujoči z Domžalami.

Ljubljančani so bili v prvem polčasu pričakovano precej boljši tekmec, prišli do kar precej zaključnih strelov (Ricardo Alves, Issah Abass, Branko Ilić ...), a pri teh bili precej nespretni oziroma nenatančni, enega bolj nevarnih je v 36. minuti sprožil Abass Issah, a tudi on zgrešil cilj. Tudi v 44. minuti so imeli priložnost ob razredčeni obrambi gostov, a je Issah s slabo zadnjo podajo preprečil obetaven napad Ljubljančanov.

V uvodu drugega polčasa se je nadaljevala podobna slika, domačini so pritiskali, nekajkrat poskusili s streli, a so bili vsi preslabi, tudi tisti Filipa Uremovića v 65. minuti, ko je po kotu z glavo le za malo zgrešil cilj. Zato pa je le nekaj trenutkov pozneje na drugi strani zagrozil Ankaran oziroma Vedran Gerc, ki je s strelom po tleh z dobrih desetih metrov zadel vratnico ljubljanskega gola.

Ricardo Alves je v zadnji minuti zapravil enajstmetrovko za zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V 79. minuti bi Ljubljančani bržčas lahko zahtevali enajstmetrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Stefan Savić, v 84. minuti pa se je izkazal Primož Bužan po strelu Leona Benka s 15 metrov. Štiri minute pozneje je Dario Čanađija z desne strani žogo poslal v naročje Bužana. Že v 90. minuti pa so domači dobili najstrožjo kazen, potem ko je Dragoslav Perić ocenil prerivanje Uremovića in Timoteja Mateja za prekršek gosta.

Z bele točke je streljal Alves, izkazal pa se je Bužan, tako kot le malce zatem, ko je najprej obranil strel iz bližine, odbito žogo pa je nato Uremović poslal čez gol. V tretji minuti sodniškega dodatka je z glavo iz bližine zgrešil še Rok Kronavater, za njim pa znova še Benko, tako da je ostalo zgolj pri točki domačih.

Ljubljančani bodo v 34. krogu v soboto gostovali v Mariboru, Ankarančani pa bodo dan pozneje gostili Celje.

Olimpija : Ankaran 0:0

Stadion Stožice, gledalcev 2800, sodniki: Perić (Kranj), Vukan (Gornja Radgona) in Herženjak (Lendava).



Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau (od 63. Kronaveter), Čanađija, Tomić, Davidson (od 74. Oduwa), Alves, Savić, Issah (od 46. Benko).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Humar, Badžim, Mate, Suljić, Delgado, Nkama, Santos (od 65. Soldo), Gerc, Vodeb (od 87. Bišević).



Rumeni kartoni: Nkama, Santos, Vodeb, Humar, Mate.