V nedeljo bo v Fazaneriji dišalo po 1. SNL

Vodilno Muro od velikega uspeha, vrnitve v Prvo ligo Telekom Slovenije, ločijo le še milimetri. Če bo v nedeljo v Fazaneriji ostala neporažena proti Taboru iz Sežane, si bo že tri kroge pred koncem zagotovila drugoligaški naslov in napredovanje med najboljše. V boju za drugo mesto, ki zagotavlja nastop v dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL, bo še pestro. Poleg Nafte in Drave so v igri za naslov podprvaka tudi Radomlje.

Izbranci Anteja Šimundže imajo vse v svojih rokah. Drugoligaški prvaki bi lahko postali že prejšnji teden, a so ostali praznih rok na gostovanju v Novem mestu. Novo priložnost imajo v nedeljo, ko bodo v Fazaneriji pričakali goste iz Sežane. Če bodo nogometaši v črnem in belem ostali neporaženi, se bo lahko v Murski Sobota začela velika zabava, saj si bo Mura zagotovila naslov prvaka in napredovanje v 1. SNL. Fazanerija bi tako v prihodnji sezoni gostila največje slovenske klube na čelu z Olimpijo in Mariborom.

Muri lahko teoretično prekrižata načrte le še Drava in Nafta, ki za njo zastajata devet točk. Ptujčani in Lendavčani še lahko postanejo prvaki, a morajo do konca sezone dobiti vse točke, hkrati pa upati, da Muri spodleti na prav vseh srečanjih do konca sezone. V zadnjem krogu se bosta v Fazaneriji pomerili prav Mura in Drava. Murskosobočani so v jesenskem delu na Ptuju zmagali s 3:2, če bi kluba končala sezono z enakim številom točk, pa bi o prvaku odločalo boljše razmerje z medsebojnih tekem. Na medsebojnih dvobojih med Muro in Nafto so bili uspešnejši Lendavčani (2:2 v Lendavi, 2:1 v Murski Soboti).

Marko Roginić (Nafta) je z 20 zadetki najboljši strelec druge lige. Foto: Mario Horvat/Sportida

V boju za drugo mesto, ki pelje v kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, vztrajajo trije klubi. Nafti in Dravi bi lahko štrene mešale v zadnjih tednih nepremagljive Radomlje. Lendavčani se bodo predstavili že danes, ko se bodo pomerili z Brežičani.

Radomljani bodo v času nedeljskega kosila v sosedskem derbiju pričakali Dob, Drava pa v najstarejšem slovenskem mestu že skoraj odpisani Veržej.

Druga liga, 28. krog:

Sobota:

17.00 Ilirija 1911 – Jadran Dekani

17.00 Rogaška – Brda

17.00 Zarica Kranj – Krka

17.00 Fužinar Ravne Systems – AŠK Bravo

17.00 Nafta 1903 – Brežice-Terme Čatež



Nedelja:

14.00 Kalcer Radomlje – Roltek Dob

17.00 Drava Ptuj – Veržej

17.00 Mura – Cherrybox 24 Tabor Sežana

Lestvica:

1. Mura 27 tekem - 66 točk

2. Nafta 1903 27 - 57

3. Drava Ptuj 27 - 57

4. Kalcer Radomlje 27 - 53

5. Cherrybox 24 Tabor Sežana 27 - 44

6. AŠK Bravo 27 - 42

7. Krka 27 - 42

8. Ilirija 1911 27 - 36

9. Jadran Dekani 27 - 36

10. Brda 27 - 32

11. Roltek Dob 27 - 31

12. Brežice-Terme Čatež 27 - 26

13. Fužinar Ravne Systems 27 - 25

14. Rogaška 27 - 24

15. Zarica Kranj 27 - 24

16. Veržej 27 - 16

Najboljši strelci:

20 - Marko Roginić (Nafta)

15 – Luka Bobičanec (Mura), Rok Sirk (Mura)

13 – Anel Hajrić (Kalcer Radomlje), Amadej Maroša (Mura),

12 – Alen Neskić (Rogaška), Vedran Vinko (Nafta)

11 - Mustafa Nukić (Ilirija)

...