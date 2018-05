Maribor na obisku pri posrednem "krivcu" za afero Zahović

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog

Ko sta se Krško in Maribor srečala zadnjič, so Posavci v Ljudskem vrtu poskrbeli za senzacijo (2:0), vijolice pa pahnili še globlje v krizo, po kateri so jim zmaji ušli na kar deset točk prednosti (s tekmo več). Po dvoboju je sledila kontroverzna novinarska konferenca, zaradi katere si je Zlatko Zahović pozneje prislužil suspenzijo Nogometne zveze Slovenije (NZS), v zraku pa je viselo tudi vprašanje, ali je s tem konec njegovega sodelovanja z Mariborom. Po aferi so vijolice zaigrale bistveno bolje. V devetih srečanjih so osvojile kar 25 točk in se povsem približale Olimpiji, vodstvo kluba pa je podprlo Zahovića, ki tako ostaja alfa in omega kadrovanja mariborskega kluba.

Viler: Olimpiji ne bo lahko

Marcos Tavares je s 15 zadetki prvi strelec 1. SNL. Foto: Urban Urbanc/Sportida Danes lahko Maribor z zmago pri tekmecu, ki mu je 17. marca prisolil klofuto na štadionu pod Kalvarijo, tudi prehiti Ljubljančane. Najmanj za 24 ur. "Do konca so še štiri tekme. Olimpiji ne bo lahko braniti prednost. Vse je v naših rokah. Najprej moramo zmagati v Krškem, nato pa imamo ves teden časa za pripravo na derbi z Olimpijo, ki bo odločal o naslovu prvaka. Krčane moramo streti z ritmom, imamo daljšo klop od njih," je po remiju v Domžalah poudaril Mitja Viler.

Krško je blizu uresničenja cilja, obstanka med najboljšimi, saj ima pred Ankaranom in Triglavom kar 12 točk prednosti. Gostje bodo danes na štadionu Matije Gubca zaigrali brez kaznovanega branilca Saše Ivkovića. Kapetan Marcos Tavares bo lovil že 16. zadetek v tej sezoni, v napadu bosta skušala biti nevarna tudi v spomladanskem delu zelo razigrana Luka Zahović in Jan Mlakar.

Olimpija ima vse v svojih rokah, Ankaran brez trenerja Badžima

Vlado Badžim ne bo smel voditi Ankarana v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tudi Olimpija ima podobno kot Maribor vse v svojih rokah. Do konca sezone lahko postane prvak tudi ob ugotovitvi, da lahko v Ljudskem vrtu remizira, če bodo vijolice do konca sezone premagale vse preostale tekmece. V nedeljo jo čaka na papirju dokaj lahka naloga, saj prihaja v Stožice Ankaran, ki mu grozi izpad v drugo ligo. Primorski brezdomci so v težavah, saj niso prejeli tekmovalne licence za nastop v 1. SNL v prihodnji sezoni. Napovedali so, da se bodo v zahtevanem roku pritožili (do 15. maja), hkrati pa se trudili, da si na zelenici zagotovijo vsaj deveto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije proti drugoligaškemu podprvaku.

"Vse imamo v svojih rokah. Dokler bo tako, bomo zadovoljni," Danijel Miškić, eden izmed številnih Hrvatov pri Olimpiji, pa tudi strelec zadnjega zadetka v Velenju, ne razmišlja o ničemer drugem kot zmagi nad Ankaranom. Gostov zaradi ponavljajočega nešportnega komentiranja sodniških odločitev, tako je pojasnil disciplinski sodnik NZS, ne bo mogel voditi trener Vlado Badžim. Nadomeščal ga bo pomočnik, nekdanji reprezentant Alfred Jermaniš.

Savinjsko-šaleška poslastica za Evropo

Na savinjsko-šaleških derbijih je vedno pestro. Tokrat bo še bolj, saj dvoboj odloča o četrtem mestu. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo ob 18. uri se bosta v Kidričevem spopadli postavi Aluminija in Domžal. Rumeni so teoretično še v igri za naslov, a bi se moral zgoditi ogromen čudež, da bi prehiteli večna tekmeca iz Ljubljane in Maribora. Na dvoboju, ki ga bo sodil Damir Skomina, bodo lahko Kidričani opravili pomemben preizkus pred vrhuncem sezone, finalom pokala Slovenije, ki jih čaka konec meseca v Stožicah. Vedno bližje so zagotovitvi obstanka v 1. SNL, Domžalčani pa bodo po napovedih Simona Rožmana že začeli priprave na novo evropsko sezono. Zaradi kartonov bodo pogrešali Gabra Dobrovoljca in Matijo Široka.

Savinjsko-šaleški derbi prinaša ogromen vložek. Soseda se potegujeta za četrto mesto, ki bi ob predpostavki, da bo Olimpija v finalu pokala premagala Aluminij, zagotavljajo evropsko vozovnico. Prednost domačega igrišča bodo imeli izbranci Dušana Kosića, ki zaradi kartonov ne bo mogel računati na Janeza Piška in Jureta Travnerja. Pri knapih, ki so v sredo prekrižali načrte Olimpiji (1:1), stavijo največ na napadalca Dominika Radića in Milana Tučića.

Triglav mora nujno prehiteti Ankaran

Prvoligaška karavana se bo v ponedeljek preselila v Novo Gorico, kjer bo sklenjen 33. krog. Vrtnice, ki še niso rekle zadnje v boju za četrto mesto, bodo skušale upravičiti vlogo favorita proti Triglavu, ki se krčevito bori za obstanek.

V zadnjih krogih je nadoknadil zaostanek za Ankaranom, a ga bo moral za popolno zadovoljstvo tudi prehiteti, saj ima slabše razmerje v medsebojnih tekmah, tako da bi bili v primeru enakega števila točk na lestvici višje Primorci. Če Ankaran ne bi prejel tekmovalne licence, bi to pomenilo, da se od 1. SNL nepreklicno poslavljajo tako primorski galebi kot gorenjski orli.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 32 21 9 2 55:14 72 2. Maribor 32 21 8 3 66:24 71 3. Domžale 32 19 6 7 69:28 63 4. Celje 32 12 8 12 52:44 44 5. Rudar 32 13 5 14 44:45 44 6. Gorica 32 12 5 15 35:43 41 7. Krško 32 9 7 16 34:53 34 8. Aluminij 32 7 9 16 35:56 30 9. Triglav 32 5 7 20 26:62 22 10. Ankaran 32 4 10 18 30:77 22