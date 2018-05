Poplatnikov šov za pobeg z dna lestvice

Poročilo s tekme Gorica : Triglav

Matej Poplatnik je dosegel oba zadetka in se s 16. zadetkom zavihtel na vrh strelcev tekmovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kranjčani so po zaslugi dveh zadetkov Mateja Poplatnika prišli do šeste zmage v sezoni, s katero so se spet prebili na predzadnje mesto, pred Ankarančani imajo zdaj dve točki naskoka. Na drugi strani so Novogoričani zapravili priložnost, da se točkovno izenačijo s petouvrščenim Celjem.

V prvem polčasu so bili Gorenjci boljši tekmec in bili konkretnejši. V 15. minuti je Gašper Udovič streljal od daleč, a malce zgrešil cilj, v 29. minuti je Matej Poplatnik streljal z glavo, a je Grega Sorčan branil, prav tako pa je bil na mestu goriški vratar tudi v 34. minuti, ko je od daleč meril Igor Bukara.

V drugem polčasu, v katerem so bile priložnosti redke, so prvič zagrozili tudi Novogoričani, ko je nekoliko z leve strani sprožil Semir Smajlagić, Elvis Džafić pa je žogo odbil. V 59. minuti pa so Gorenjci povedli, potem ko je po kotu z desne strani z glavo zadel Poplatnik.

V 79. minuti so Kranjčani podvojili prednost. Poplatnik je izvrstno izvedel prosti strel s približno 20 metrov in zadel v levi zgornji kot novogoriških vrat. To je bil njegov 16. zadetek v sezoni, s čimer se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Mariborovim Marcosom Tavaresom.

Novogoričani bodo v 34. krogu v petek gostovali v Velenju, Kranjčani pa bodo dan pozneje gostili Aluminij.