Domžalčani preskočili Krško

Nogometaši Domžal so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško s 3:1 (2:1).

V tekmo brez velikega športnega naboja so se podale Domžale, ki so imele pred tekmo zagotovljeno tretje mesto na lestvici in s tem nastope v Evropi, ter sedmouvrščeno Krško, ki je imelo zagotovljen obstanek v prvi ligi. Do te tekme sta se ekipi pomerili enajstkrat, petkrat so zmagale Domžale, dvakrat pa Krško.

V sedmi minuti so bili prvi nevarni domačini, ko je Lovro Bizjak z leve strani na podajo Agima Ibraimija meril v bližnji kot gostujočega vratarja Žige Freliha. Že minuto kasneje pa so iz hitrega protinapada zadeli Krčani. Ester Sokler je brez prepovedanega položaja pobegnil domači obrambi in z natančnim dolgim strelom, pri katerem je vratarju Ajdinu Mulaliću tudi spodrsnilo, zadel za 1:0. Vodstvo gostov je trajalo le štiri minute, saj je Dario Melnjak po samostojnem prodoru v kazenskem prostoru natančno nameril v bližnji Frelihov kot in dosegel četrti gol v prvenstvu.

V 28. minuti so Krčani izgubili žogo na sredini igrišča, Rubin Hebaj je prišel do zaključnega strela, Frelih pa je bil na pravem mestu. V 34. minuti Zeni Husmani meril pred vrata gostov, a je bil Frelih zanesljiv. Domači so malo pred koncem prvič na tekmi povedli. Amedej Vetrih je izkoristil napako gostujoče obrambe, žoga se je odbijala med igralci, neovirani Vetrih pa je ostal sam in jo pospravil v mrežo Krškega. Ob koncu prvega polčasa je Lovro Bizjak meril le malo mimo desne vratnice.

Četa Simona Rožmana je bila tista, ki je prva zapretila v drugem delu tekme, do strela je v 52. minuti prišel Ibraimi, a meril preko gola. Enako neuspešno preko gola je minuto kasneje streljal Marko Alvir. Ibraimi je mimo vratnice vnovič meril v 60. minuti. Minuto kasneje so do drugega pravega poskusa na tekmi po uvodnem golu prišli Posavci, Marko Jakolič je podal, Miljan Škrbič je želel sprejeti žogo, a je domžalska obramba uspešno posredovala.

Krčane je v 64. minuti po dobri obrambi Freliha rešila še vratnica, ob prvem stiku z žogo po vstopu v igro je bil nevaren Shamar Nicholson. Domžale so še vršile pritisk, a sta bila poskusa Ibraimija in Petra Franjića premalo natančna, Nicholson pa je v 77. minuti streljal preko gola. Boris Vidović je imel lepo priložnost za izenačenje v 79. minuti, a je Mulalić strel odbil čez gol, Krčani pa so prišli šele do prvega kota na tekmi. Domžalčani so v naslednjem napadu zadeli, a je bil Nicholson v prepovedanem položaju.

Jamajčan je bil v priložnosti tudi minuto kasneje, vendar je meril mimo vrat vratarja Freliha. Domžalska ofenziva je v 86. minuti le obrodila sadove, Frelih je prvi strel domačih še odbil, a le do Ibraimija, ki je žogo poslal v levi kot in tako zapečatil usodo gostov. Čeprav so imeli gostje še enajstmetrovko v zadnjih minutah tekme, v kazenskem prostoru je po prekršku Matije Široka padel Jakolić, je z bele točke preko gola streljal Luka Vekić, s tem pa zapravil priložnost za znižanje zaostanka.

Domžale se bodo v sredo merile v gosteh s Triglavom, Krško pa isti dan odhaja k Olimpiji.